Εικόνες καταστροφής στο Βιετνάμ: 41 νεκροί, 9 αγνοούμενοι και τεράστιες ζημιές από τις πλημμύρες

Τουλάχιστον 41 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις σαρωτικές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών στο Βιετνάμ

Newsbomb

Εικόνες καταστροφής στο Βιετνάμ: 41 νεκροί, 9 αγνοούμενοι και τεράστιες ζημιές από τις πλημμύρες

Κάτοικοι περπατούν στα ορμητικά νερά της βροχής στο Ανόι

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι ασταμάτητες βροχοπτώσεις και πλημμύρες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 41 ανθρώπους στο κεντρικό Βιετνάμ από το Σαββατοκύριακο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό εννέα αγνοούμενων, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

v.jpg

Πλημμηρισμένοι δρόμοι στο Ανόι

X

Σύμφωνα με αναφορές, έχουν πλημμυρίσει περισσότερα από 52.000 σπίτια ενώ μισό εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Οι βροχές ξεπέρασαν το 1,5 μέτρο σε αρκετές περιοχές τις τελευταίες τρεις ημέρες, ξεπερνώντας μάλιστα την κορύφωση των πλημμυρών του 1993, που ήταν 5,2 μέτρα, σε ορισμένα μέρη.

Οι περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο περιλαμβάνουν τις παράκτιες πόλεις Χόι Αν και Να Τρανγκ, καθώς και μια βασική ζώνη παραγωγής καφέ στα κεντρικά υψίπεδα - όπου οι αγρότες ήδη παραπαίουν από μια στασιμότητα στη συγκομιδή λόγω προηγούμενων καταιγίδων.

Ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν πλήξει το Βιετνάμ τους τελευταίους μήνες. Δύο τυφώνες, ο Καλμαέγκι και ο Μπουαλόι , άφησαν πίσω τους θανάτους και καταστροφές με διαφορά εβδομάδων ο ένας από τον άλλον. Οι φυσικές καταστροφές στο Βιετνάμ έχουν προκαλέσει ζημιές ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου φέτος, σύμφωνα με κυβερνητικές εκτιμήσεις.

Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ανθρώπους εγκλωβισμένους σε στέγες καθώς τα νερά των πλημμυρών εισβάλλουν στα σπίτια τους, ενώ ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο δείχνει μια κρεμαστή γέφυρα στην επαρχία Λαμ Ντονγκ να αποκολλάται από τις άγκυρές της.

Η επαρχία έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από κατολισθήσεις που προκάλεσαν ζημιές σε μεγάλους δρόμους και αυτοκινητόδρομους. Η κυκλοφορία διακόπηκε εντελώς μετά την κατάρρευση μέρους του περάσματος Μιμόζα, μιας βασικής διαδρομής εισόδου στη δημοφιλή τουριστική πόλη Ντα Λατ, σε χαράδρα, ενώ ένα λεωφορείο λίγο έλειψε να πέσει στο κενό, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν εκκενώσει τις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές. Στρατιωτικοί αξιωματούχοι και αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί για να δημιουργήσουν καταφύγια έκτακτης ανάγκης και να μεταφέρουν τους ανθρώπους σε ασφαλείς περιοχές. Ένας ιδιοκτήτης εστιατορίου στη Να Τρανγκ δήλωσε στο AFP ότι τα καταστήματά του είχαν πλημμυρίσει με νερό ύψους περίπου ενός μέτρου.

«Ανησυχώ για τα έπιπλά μας στα εστιατόρια και τα καταστήματά μου, αλλά φυσικά δεν μπορώ να κάνω τίποτα τώρα», δήλωσε ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, Μπούι Κουόκ Βιν. «Δεν νομίζω ότι το νερό θα υποχωρήσει σύντομα, καθώς η βροχή δεν έχει σταματήσει». Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει για μέτριες έως ισχυρές βροχοπτώσεις στο κεντρικό Βιετνάμ τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:34ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοπροσωπογραφία της Φρίντα Κάλο πουλήθηκε για 54,7 εκατομμύρια δολάρια - Νέο ρεκόρ δημοπρασίας για γυναίκα καλλιτέχνη

10:32ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Sports Party* με το παιχνίδι ΑΕΚ-Άρης την Κυριακή από το Πάμε Στοίχημα

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Σε ρυθμούς Χριστουγέννων η Θεσσαλονίκη: Στήνεται το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Αριστοτέλους

10:24ΠΑΙΔΕΙΑ

Υπουργείο Παιδείας για κενές θέσεις καθηγητών στα σχολεία: Για 1.586 θέσεις δεν υπήρξε ενδιαφέρον - Πώς θα καλυφθούν

10:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων: «Σε μία διεθνή συγκυρία απειλών, η εθνική άμυνα είναι ισχυρότερη από ποτέ»

10:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαντορίνη: Χειροπέδες σε 48χρονο για πειρατεία συνδρομητικών καναλιών

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ένοχος ο 35χρονος μοτοσικλετιστής για τον θάνατο βρέφους σε τροχαίο – Οι στιγμές αρχαίας τραγωδίας στην άσφαλτο

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Οίκος Ναύτου: Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους ναυτικούς εν όψει Χριστουγέννων – Ποιους αφορά

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Ακραία φρίκη στην Τουρκία: Νεκρός 15χρονος, όταν τον ακινητοποίησαν και με σωλήνα αεροσυμπιεστή κατέστρεψαν όργανα του σώματός του ως «φάρσα»

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες καταστροφής στο Βιετνάμ: 41 νεκροί από τις πλημμύρες - Η στιγμή που καταρρέει τεράστια κρεμαστή γέφυρα

09:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 39χρονος με Ευρωπαϊκό Ένταλμα για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης

09:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στα χέρια της δικαιοσύνης η πρώτη καταγγελία για bullying στους κόλπους της Αστυνομίας

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν είμαι περήφανη, αλλά δεν προκάλεσα και κάποια βλάβη»

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» σε Κηφισίας, Αττική Οδό και κέντρο

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Η εγγύηση ασφαλείας «τύπου ΝΑΤΟ» που παρουσίασαν οι ΗΠΑ στο Κίεβο - «Αν η Ουκρανία δεχθεί ξανά επίθεση θα απαντήσουμε όλοι μαζί»

09:08ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε σορός στη διώρυγα Κορίνθου - Ανήκει σε άντρα, ηλικίας 60-65 ετών

08:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων: «Θωρακίζουμε την πατρίδα μας, έχοντας συνάμα στο επίκεντρο το έμψυχο δυναμικό»

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Νέο κύμα κακοκαιρίας σαρώνει την δυτική Ελλάδα: Κατολισθήσεις στην Κέρκυρα, φουσκωμένα ποτάμια στην Ήπειρο και ζημιές σε καλλιέργειες

08:44ΚΟΣΜΟΣ

Στο στόχαστρο ο Βούτσιτς: Κατηγορείται για συμμετοχή στα «σαφάρι θανάτου» του Σεράγεβο

08:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται», απαντά η Αθήνα στο «θα ακολουθήσει πρέπουσα απάντηση» της Μόσχας για τα drones με την Ουκρανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν - Μεγάλη Θεομητορική εορτή για την Ορθοδοξία

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Κυνηγοί παιδεραστών: Το Viral κίνημα από την Νέα Υόρκη και το Λονδίνο έφτασε και στην Πολίχνη της Θεσσαλονίκης -

09:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στα χέρια της δικαιοσύνης η πρώτη καταγγελία για bullying στους κόλπους της Αστυνομίας

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Ακραία φρίκη στην Τουρκία: Νεκρός 15χρονος, όταν τον ακινητοποίησαν και με σωλήνα αεροσυμπιεστή κατέστρεψαν όργανα του σώματός του ως «φάρσα»

10:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαντορίνη: Χειροπέδες σε 48χρονο για πειρατεία συνδρομητικών καναλιών

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες καταστροφής στο Βιετνάμ: 41 νεκροί από τις πλημμύρες - Η στιγμή που καταρρέει τεράστια κρεμαστή γέφυρα

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Νέο κύμα κακοκαιρίας σαρώνει την δυτική Ελλάδα: Κατολισθήσεις στην Κέρκυρα, φουσκωμένα ποτάμια στην Ήπειρο και ζημιές σε καλλιέργειες

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική αέρια μάζα φτάνει στην Ελλάδα - Πότε πέφτει αισθητά η θερμοκρασία

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν είμαι περήφανη, αλλά δεν προκάλεσα και κάποια βλάβη»

08:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται», απαντά η Αθήνα στο «θα ακολουθήσει πρέπουσα απάντηση» της Μόσχας για τα drones με την Ουκρανία

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Νέα «Μις Υφήλιος» η Μεξικανή Φατίμα Μπος που είχε υψώσει ανάστημα στον διοργανωτή: Η πιο ταραγμένη χρονιά στην ιστορία του θεσμού

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Διήμερο κακοκαιρίας με σφοδρές καταιγίδες στη μισή χώρα – Σαββατοκύριακο με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Η εγγύηση ασφαλείας «τύπου ΝΑΤΟ» που παρουσίασαν οι ΗΠΑ στο Κίεβο - «Αν η Ουκρανία δεχθεί ξανά επίθεση θα απαντήσουμε όλοι μαζί»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Ο 29χρονος με το «βαρύ» ιστορικό βίας - Από συνεχείς επιθέσεις έως τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων: Συγκίνηση κατά την έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη – Δείτε βίντεο

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων: Η διπλή γιορτή της 21ης Νοεμβρίου και το μήνυμά της

08:44ΚΟΣΜΟΣ

Στο στόχαστρο ο Βούτσιτς: Κατηγορείται για συμμετοχή στα «σαφάρι θανάτου» του Σεράγεβο

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ένοχος ο 35χρονος μοτοσικλετιστής για τον θάνατο βρέφους σε τροχαίο – Οι στιγμές αρχαίας τραγωδίας στην άσφαλτο

13:29ΚΑΙΡΟΣ

Ο χειμώνας που μπορεί να γράψει ιστορία - Προειδοποίηση για ακραίο ψύχος σε Ρωσία, Ευρώπη και Μεσόγειο

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ