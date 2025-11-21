Εικόνες καταστροφής στο Βιετνάμ: 41 νεκροί, 9 αγνοούμενοι και τεράστιες ζημιές από τις πλημμύρες

Οι ασταμάτητες βροχοπτώσεις και πλημμύρες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 41 ανθρώπους στο κεντρικό Βιετνάμ από το Σαββατοκύριακο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό εννέα αγνοούμενων, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Πλημμηρισμένοι δρόμοι στο Ανόι X

Σύμφωνα με αναφορές, έχουν πλημμυρίσει περισσότερα από 52.000 σπίτια ενώ μισό εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Οι βροχές ξεπέρασαν το 1,5 μέτρο σε αρκετές περιοχές τις τελευταίες τρεις ημέρες, ξεπερνώντας μάλιστα την κορύφωση των πλημμυρών του 1993, που ήταν 5,2 μέτρα, σε ορισμένα μέρη.

This morning, an aerial view of disastrous flooding in Quy Nhơn City, Bình Định Province, Vietnam.



LATEST INFORMATION: 16 dead, 43,000+ houses and 10,000 ha of farmland submerged as heavy rain continues after 1,500 mm in three days.



Many disasters since October… this year’s… pic.twitter.com/2FNVkkBuzr — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 20, 2025

Οι περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο περιλαμβάνουν τις παράκτιες πόλεις Χόι Αν και Να Τρανγκ, καθώς και μια βασική ζώνη παραγωγής καφέ στα κεντρικά υψίπεδα - όπου οι αγρότες ήδη παραπαίουν από μια στασιμότητα στη συγκομιδή λόγω προηγούμενων καταιγίδων.

Ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν πλήξει το Βιετνάμ τους τελευταίους μήνες. Δύο τυφώνες, ο Καλμαέγκι και ο Μπουαλόι , άφησαν πίσω τους θανάτους και καταστροφές με διαφορά εβδομάδων ο ένας από τον άλλον. Οι φυσικές καταστροφές στο Βιετνάμ έχουν προκαλέσει ζημιές ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου φέτος, σύμφωνα με κυβερνητικές εκτιμήσεις.

In Vietnam, the Phu Thien suspension bridge over the Da Nhim River in Lam Dong was swept away by flooding this morning.



Authorities had already closed the bridge as water levels surged from hydropower releases, preventing any casualties.



The loss of the bridge now forces… pic.twitter.com/G6wu5KwCQr — Volcaholic ? (@volcaholic1) November 20, 2025

Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ανθρώπους εγκλωβισμένους σε στέγες καθώς τα νερά των πλημμυρών εισβάλλουν στα σπίτια τους, ενώ ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο δείχνει μια κρεμαστή γέφυρα στην επαρχία Λαμ Ντονγκ να αποκολλάται από τις άγκυρές της.

Η επαρχία έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από κατολισθήσεις που προκάλεσαν ζημιές σε μεγάλους δρόμους και αυτοκινητόδρομους. Η κυκλοφορία διακόπηκε εντελώς μετά την κατάρρευση μέρους του περάσματος Μιμόζα, μιας βασικής διαδρομής εισόδου στη δημοφιλή τουριστική πόλη Ντα Λατ, σε χαράδρα, ενώ ένα λεωφορείο λίγο έλειψε να πέσει στο κενό, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

? A powerful surge of water in Vietnam swept away an entire bridge in seconds



Spanning the Da Nhim River, it had connected local communities for decades.



Local authorities say the flooding in Lam Dong Province is among the most severe and terrifying in recent years. pic.twitter.com/TEeSPKHtxB — NEXTA (@nexta_tv) November 20, 2025

Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν εκκενώσει τις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές. Στρατιωτικοί αξιωματούχοι και αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί για να δημιουργήσουν καταφύγια έκτακτης ανάγκης και να μεταφέρουν τους ανθρώπους σε ασφαλείς περιοχές. Ένας ιδιοκτήτης εστιατορίου στη Να Τρανγκ δήλωσε στο AFP ότι τα καταστήματά του είχαν πλημμυρίσει με νερό ύψους περίπου ενός μέτρου.

«Ανησυχώ για τα έπιπλά μας στα εστιατόρια και τα καταστήματά μου, αλλά φυσικά δεν μπορώ να κάνω τίποτα τώρα», δήλωσε ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, Μπούι Κουόκ Βιν. «Δεν νομίζω ότι το νερό θα υποχωρήσει σύντομα, καθώς η βροχή δεν έχει σταματήσει». Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει για μέτριες έως ισχυρές βροχοπτώσεις στο κεντρικό Βιετνάμ τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή.