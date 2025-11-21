Εικόνες καταστροφής στο Βιετνάμ: 41 νεκροί, 9 αγνοούμενοι και τεράστιες ζημιές από τις πλημμύρες
Τουλάχιστον 41 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις σαρωτικές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών στο Βιετνάμ
Οι ασταμάτητες βροχοπτώσεις και πλημμύρες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 41 ανθρώπους στο κεντρικό Βιετνάμ από το Σαββατοκύριακο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό εννέα αγνοούμενων, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Σύμφωνα με αναφορές, έχουν πλημμυρίσει περισσότερα από 52.000 σπίτια ενώ μισό εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Οι βροχές ξεπέρασαν το 1,5 μέτρο σε αρκετές περιοχές τις τελευταίες τρεις ημέρες, ξεπερνώντας μάλιστα την κορύφωση των πλημμυρών του 1993, που ήταν 5,2 μέτρα, σε ορισμένα μέρη.
Οι περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο περιλαμβάνουν τις παράκτιες πόλεις Χόι Αν και Να Τρανγκ, καθώς και μια βασική ζώνη παραγωγής καφέ στα κεντρικά υψίπεδα - όπου οι αγρότες ήδη παραπαίουν από μια στασιμότητα στη συγκομιδή λόγω προηγούμενων καταιγίδων.
Ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν πλήξει το Βιετνάμ τους τελευταίους μήνες. Δύο τυφώνες, ο Καλμαέγκι και ο Μπουαλόι , άφησαν πίσω τους θανάτους και καταστροφές με διαφορά εβδομάδων ο ένας από τον άλλον. Οι φυσικές καταστροφές στο Βιετνάμ έχουν προκαλέσει ζημιές ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου φέτος, σύμφωνα με κυβερνητικές εκτιμήσεις.
Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ανθρώπους εγκλωβισμένους σε στέγες καθώς τα νερά των πλημμυρών εισβάλλουν στα σπίτια τους, ενώ ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο δείχνει μια κρεμαστή γέφυρα στην επαρχία Λαμ Ντονγκ να αποκολλάται από τις άγκυρές της.
Η επαρχία έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από κατολισθήσεις που προκάλεσαν ζημιές σε μεγάλους δρόμους και αυτοκινητόδρομους. Η κυκλοφορία διακόπηκε εντελώς μετά την κατάρρευση μέρους του περάσματος Μιμόζα, μιας βασικής διαδρομής εισόδου στη δημοφιλή τουριστική πόλη Ντα Λατ, σε χαράδρα, ενώ ένα λεωφορείο λίγο έλειψε να πέσει στο κενό, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων AFP.
Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν εκκενώσει τις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές. Στρατιωτικοί αξιωματούχοι και αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί για να δημιουργήσουν καταφύγια έκτακτης ανάγκης και να μεταφέρουν τους ανθρώπους σε ασφαλείς περιοχές. Ένας ιδιοκτήτης εστιατορίου στη Να Τρανγκ δήλωσε στο AFP ότι τα καταστήματά του είχαν πλημμυρίσει με νερό ύψους περίπου ενός μέτρου.
«Ανησυχώ για τα έπιπλά μας στα εστιατόρια και τα καταστήματά μου, αλλά φυσικά δεν μπορώ να κάνω τίποτα τώρα», δήλωσε ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, Μπούι Κουόκ Βιν. «Δεν νομίζω ότι το νερό θα υποχωρήσει σύντομα, καθώς η βροχή δεν έχει σταματήσει». Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει για μέτριες έως ισχυρές βροχοπτώσεις στο κεντρικό Βιετνάμ τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή.