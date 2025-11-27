Τρομακτική στιγμή στην Ταϊλάνδη: Τεράστιο φίδι κολυμπούσε σε πλημμυρισμένο δρόμο - Δείτε βίντεο
Τουλάχιστον 33 οι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες στη χώρα
Με την Ταϊλάνδη να βρίσκεται στο επίκεντρο φονικών πλημμυρών, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 33 ανθρώπων, ένα βίντεο από την περιοχή κατέγραψε τη στιγμή που ένα τεράστιο φίδι κολυμπούσε σε πλημμυρισμένο δρόμο.
Πλημμύρες έπληξαν εννέα επαρχίες της Ταϊλάνδης και οκτώ κρατίδια στη γειτονική Μαλαισία για δεύτερη διαδοχική χρονιά, αναγκάζοντας τις δύο χώρες να απομακρύνουν από τα σπίτια τους σχεδόν 45.000 ανθρώπους.
Στην Ινδονησία, οκτώ ως 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αυτή την εβδομάδα από πλημμύρες και κατολισθήσεις, ενώ ένας σκοτώθηκε στη Μαλαισία.
Πλημμύρισε νοσοκομείο
Στην ταϊλανδική πόλη Χατ Γιάι, που έχει πληγεί περισσότερο, αξιωματούχος των υγειονομικών αρχών δήλωσε πως ελικόπτερα παρέδωσαν τρόφιμα και απομάκρυναν ασθενείς καθώς πλημμύρισε ο πρώτος όροφος του κύριου δημόσιου νοσοκομείου, στο οποίο νοσηλεύονταν 600 ασθενείς, περίπου 50 από τους οποίους στη μονάδα εντατικής.
Περίπου 20 ελικόπτερα και 200 σκάφη, που συμμετείχαν στις προσπάθειες των διασωστών στη Χατ Γιάι, αντιμετώπισαν δυσκολίες στις προσπάθειές τους να φθάσουν στους πληγέντες, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σιριπόνγκ Ανγκκασακουλκιάτ.
Οι ασθενείς, οι συγγενείς τους και το ιατρικό προσωπικό, που βρίσκονταν στο νοσοκομείο, ανέρχονταν σε περίπου 2.000 ανθρώπους.
Μέσα σε μία μόνο ημέρα την περασμένη εβδομάδα έπεσαν στη Χατ Γιάι 335 χιλιοστά βροχής, η μεγαλύτερη ποσότητα εδώ και 300 χρόνια.
Σχεδόν 1 εκατ. κατοικίες επλήγησαν από τις πλημμύρες
Στρατιωτικά ελικόπτερα μετέφεραν επίσης γεννήτριες στο νοσοκομείο, ανακοίνωσε το ταϊλανδικό Πολεμικό Ναυτικό, το οποίο ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες εξοπλισμού να μεταφέρεται σε μια σκεπή.
Οι πλημμύρες σε εννέα ταϊλανδικές επαρχίες, περιλαμβανομένης της Σόνγκχλα, όπου βρίσκεται η Χατ Γιάι, έπληξαν περισσότερες από 980.000 κατοικίες και περισσότερους από 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.
Το μοναδικό αεροπλανοφόρο της Ταϊλάνδης, το Chakri Naruebet, απέπλευσε από τη βάση του για να παράσχει αεροπορική υποστήριξη, ιατρική βοήθεια και γεύματα, ανακοίνωσε το Πολεμικό Ναυτικό.
Στην Ταϊλάνδη σημειώνονται τακτικά ισχυρές βροχοπτώσεις από τον Ιούνιο ως το Σεπτέμβριο, με τους επιστήμονες να εξηγούν ότι η άνοδος της θερμοκρασίας στον πλανήτη που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα καθιστά πιο συχνά, πιο φονικά και πιο καταστροφικά τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα.
Για κάθε επιπλέον βαθμό, η ατμόσφαιρα μπορεί να περιέχει επιπρόσθετη υγρασία 7%, καθιστώντας σφοδρότερες τις βροχοπτώσεις, επισημαίνουν οι ειδικοί.