Ταϊλάνδη: Γυναίκα άρχισε να κουνιέται μέσα στο φέρετρό της λίγο πριν αποτεφρωθεί

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινότητα της Ταϊλάνδης, όταν μια γυναίκα άρχισε να κουνιέται μέσα στο φέρετρο της, αφού είχε μεταφερθεί σε έναν ναό για να αποτεφρωθεί.

Ο Wat Rat Prakhong Tham, ένας βουδιστικός ναός στην επαρχία Nonthaburi στα περίχωρα της Μπανγκόκ, δημοσίευσε ένα βίντεο στη σελίδα του στο Facebook, στο οποίο φαίνεται μια γυναίκα να βρίσκεται μέσα σε ένα λευκό φέρετρο στο πίσω μέρος ενός φορτηγού, όταν ξαφνικά αρχίσει να κουνάει ελαφρώς τα χέρια και το κεφάλι της, αφήνοντας το προσωπικό του ναού σε σοκαρισμένο.

Ο Pairat Soodthoop, γενικός διευθυντής και διευθυντής οικονομικών υποθέσεων του ναού, δήλωσε τη Δευτέρα στο Associated Press ότι ο αδελφός της 65χρονης γυναίκας την μετέφερε από την επαρχία Phitsanulok στον ναό, για να αποτεφρωθεί.

Όταν την μετέφεραν στον ναό άκουσαν έναν μικρό ήχο να προέρχεται από το φέρετρο.

«Ήμουν λίγο έκπληκτος, οπότε ζήτησα να ανοίξουν το φέρετρο και όλοι ξαφνιάστηκαν», είπε. «Την είδα να ανοίγει ελαφρώς τα μάτια της και να χτυπάει το πλάι του φέρετρου. Πρέπει να χτυπούσε για αρκετή ώρα».

Σύμφωνα με τον Pairat, η γυναίκα ήταν καθηλωμένη στο κρεβάτι για περίπου δύο χρόνια, όταν η υγεία της επιδεινώθηκε ξαφνικά και φάνηκε να σταμάτησε να αναπνέει δύο ημέρες πριν μεταφερθεί στον ναό. Ο αδελφός της την έβαλε τότε σε ένα φέρετρο και έκανε ένα ταξίδι 500 χιλιομέτρων με το όχημα του και την μετέφερε σε ένα νοσοκομείο στην Μπανγκόκ, στο οποίο η γυναίκα είχε εκφράσει την επιθυμία της να δωρίσει τα όργανά της.

Το νοσοκομείο αρνήθηκε να δεχτεί την προσφορά του αδελφού, καθώς δεν είχε επίσημο πιστοποιητικό θανάτου, είπε ο Pairat, οπότε και την μετέφερε στον ναό καθώς προσφέρεται δωρεάν υπηρεσία αποτέφρωσης.

Ο διευθυντής του ναού είπε ότι ενώ εξηγούσε στον αδερφό της πώς να αποκτήσει το πιστοποιητικό θανάτου, άκουσαν τον ήχο από το φέρετρο. Η γυναίκα εξετάστηκε και μεταφέρθηκε σε ένα κοντινό νοσοκομείο.