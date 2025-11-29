Φονικές πλημμύρες στη Σρι Λάνκα: Τουλάχιστον 123 νεκροί - Δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι - Βίντεο

Πολίτες χρησιμοποιούν αυτοσχέδια σχεδία σε πλημμυρισμένο δρόμο του Κολόμπο της Σρι Λάνκα, το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025.

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις στη Σρι Λάνκα, που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές, έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 123 ανθρώπους ενώ δεκάδες χιλιάδες έχουν εκτοπισθεί, ανακοίνωσε σήμερα το Κέντρο Διαχείρισης Καταστροφών (DMC) σε ένα νέο απολογισμό.

Στην ανακοίνωσή της, η υπηρεσία αυτή αναφέρει επίσης ότι υπάρχουν 130 αγνοούμενοι. Ο γενικός διευθυντής της, ο Σαμπάθ Κοτουβεγκόντα, διευκρίνισε ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους στο Κολόμπο ότι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη και έκανε λόγο για σχεδόν 44.000 εκτοπισμένους.

At least 56 people are dead and 21 missing in Sri Lanka after floods and landslides destroyed homes.



Nearly 44,000 affected as Cyclone Ditwah nears.



Red flood alerts issued for Colombo and Kelani River valley. #SriLanka pic.twitter.com/VLceC0MppE — BPI News (@BPINewsOrg) November 28, 2025

Η Σρι Λάνκα αντιμετωπίζει από τη Δευτέρα σφοδρή κακοκαιρία λόγω του κυκλώνα Ντίτβα, ο οποίος κατευθύνεται τώρα προς τη γειτονική Ινδία, σύμφωνα με το DMC.

Οι πλημμύρες επιδεινώθηκαν σήμερα στις περιοχές που βρίσκονται σε χαμηλό υψόμετρο, με αποτέλεσμα οι αρχές να διατάξουν την απομάκρυνση των κατοίκων από τις όχθες του ποταμού Κελάνι, ο οποίος υπερχείλισε χθες, Παρασκευή, το βράδυ.

With more than 12 inches of rain recorded in the eastern and central regions, footage released by the Sri Lanka Air Force showed stranded residents being rescued from rooftops while floodwaters engulfed homes https://t.co/KZnmQvAzFX pic.twitter.com/sCbHkSOMBG — Reuters (@Reuters) November 29, 2025

Η ένταση των βροχοπτώσεων έχει μειωθεί στο μεγαλύτερο μέρος του εδάφους, όμως οι καταιγίδες συνεχίζονται στο βορρά.

Η κυβέρνηση της Σρι Λάνκα ανέπτυξε το στρατό για να ενισχύσει τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Οι υπεύθυνοι του DMC δήλωσαν ότι περιμένουν πλημμύρες μεγαλύτερες από εκείνες του 2016, όταν 71 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους σε όλο το νησί.

Extreme Weather Update?

Death toll from Cyclone Ditwah-related floods & landslides rises to 123.

? 130 missing

? 373,000+ affected

? 43,000+ displaced

? 123 deaths



Pray For Sri Lanka ???#SriLankaFloods #CycloneDitwah #LKA pic.twitter.com/ZbB4uFAZWf — Sri Lanka Tweet ?? (@SriLankaTweet) November 29, 2025

Σύμφωνα με τις αρχές, η Ινδία έστειλε σήμερα ένα αεροπλάνο με τρόφιμα για τα θύματα των πλημμυρών.

«Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε βοήθεια», έγραψε στο X ο ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι.

Το 2003 η Σρι Λάνκα είχε αντιμετωπίσει τις χειρότερες πλημμύρες του αιώνα, που είχαν στοιχίσει τη ζωή σε 254 ανθρώπους.

*Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

