Λισαβόνα: Χάος μετά τον εκτροχιασμό του ιστορικού τελεφερίκ Γκλόρια - «Yπάρχουν παιδιά εκεί κάτω»

Σοκαριστικά πλάνα δείχνουν διασώστες να φωνάζουν «υπάρχουν παιδιά εκεί κάτω» μετά το φρικτό δυστύχημα με το τουριστικό τραμ στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, Λισαβόνα που στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους. Γενναίοι ντόπιοι εμφανίζονται να τρέχουν μέσα από σύννεφα σκόνης προς τα διαλυμένα συντρίμμια, καθώς τα θύματα ζητούν απεγνωσμένα βοήθεια.

Σκηνές χάους στον τόπο της τραγωδίας AP

Η τραγωδία συνέβη την Τετάρτη γύρω στις 6 μ.μ (τοπική ώρα) όταν ένα από τα καλώδια ξεκόλλησε κατά μήκος της σιδηροδρομικής διαδρομής, με αποτέλεσμα το τραμ να πέσει κάτω από έναν απότομο λόφο πριν συντριβεί σε ένα κτήριο. Δραματικό βίντεο που κυκλοφόρησαν δείχνουν γενναίους ντόπιους να τρέχουν στο σημείο της συντριβής, ελπίζοντας να ανασύρουν επιζώντες από τα συντρίμμια.

Παιδιά ούρλιαζαν κάτω από τα συντρίμμια

Μέσα στον πανικό, ένας μάρτυρας ακούγεται να φωνάζει «Υπάρχουν παιδιά κάτω από το τραμ» καθώς ακούγονται οι κραυγές παιδιών που πιστεύεται ότι είναι παγιδευμένα κάτω από κομμάτια μετάλλου. Περαιτέρω πλάνα από το σημείο έδειξαν διασώστες να ανασύρουν θύματα από το διαλυμένο τελεφερίκ, το οποίο μεταφέρει ανθρώπους σε μια πλαγιά λόφου στην πορτογαλική πρωτεύουσα.

Σε μια εικόνα που έκανε τον γύρο του κόσμου, πυροσβέστες διακρίνονται να μεταφέρουν έναν τραυματία σε φορείο, ενώ έκπληκτοι περαστικοί παρακολουθούν. Μεταξύ των νεκρών υπάρχουν τουρίστες, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατρικών Επειγόντων Περιστατικών της Πορτογαλίας.

? VÍDEO | El trágico descarrilamiento de un funicular en el centro histórico de Lisboa se salda con 15 muertos y 18 heridos, dos de ellos españoles, según ha confirmado Exteriores. El accidente se produjo por la rotura del cable de seguridad https://t.co/8rCXgWrAGl pic.twitter.com/ZozrflYPXx — EL PAÍS (@el_pais) September 4, 2025

Ένας μάρτυρας δήλωσε στην πορτογαλική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Correio da Manha ότι το πρώτο βαγόνι κατέβαινε αργά όταν χτύπησε στο πεζοδρόμιο. «Χτύπησε το πεζοδρόμιο με μεγάλη δύναμη και οι άνθρωποι μέσα άρχισαν να ουρλιάζουν από φόβο», είπε. Καθώς προσπαθούσε να βοηθήσει όσους επέβαιναν στο μοιραίο τελεφερίκ, είπε ότι είδε το άλλο βαγόνι «εκτός ελέγχου», να κατεβαίνει τη γραμμή από ψηλά, πριν συντριβεί σε ένα κτήριο. Ένας άλλος μάρτυρας είπε ότι άκουσε έναν «τεράστιο κρότο» πριν δει το τεέφερίκ να καταστρέφεται από την πρόσκρουση και τους ανθρώπους να ουρλιάζουν, ανέφερε το πρακτορείο.

Το τελεφερίκ που εκτροχιάστηκε στο κέντρο της Λισαβόνας AP

Η Μάρτα Ασουνσάο από τη Βραζιλία εξήγησε πώς παραλίγο να πάρει τη διαδρομή στην οποία έπεσε το τραμ. «Κάποιος μου πρότεινε να πάρω αυτό το τραμ, δεν ξέρω πώς το λέτε, αλλά ήμουν πολύ κουρασμένη και πήγα σπίτι, και μετά άρχισα να ακούω τον θόρυβο από τις σειρήνες και συνειδητοποίησα τι είχε συμβεί, αυτή τη θλίψη», είπε στους δημοσιογράφους.

Μάρτυρες είπαν ότι το κτήριο στο οποίο έπεσε το τελεφερίκ είναι ξενοδοχείο και ότι τα θύματα έχασαν τις αισθήσεις τους μετά την πρόσκρουση. «Η αστυνομία χρειάστηκε λιγότερο από πέντε λεπτά για να φτάσει και μας είπε να επιστρέψουμε και τα πρώτα ασθενοφόρα άρχισαν να φτάνουν πέντε λεπτά αργότερα. Ένα από τα θύματα που είδα ήταν χτυπημένο παντού και καλυμμένο με αίμα. Πολλοί άνθρωποι φαινόταν να είναι αναίσθητοι» δήλωσε ένας κάτοικος της Λισαβόνας.

#Internacionales



Mas Imágenes del trágico accidente del descarrilamiento del funicular Gloria de Lisboa, Portugal.



El incidente ha dejado a al menos 15 fallecidos y decenas de heridos. pic.twitter.com/Lqpfg5qd6s — El Clarín (@SVElClarin) September 3, 2025

Το βαγόνι στο κάτω μέρος ήταν προφανώς άθικτο, αλλά βίντεο από περαστικούς που μεταδόθηκαν από το CNN Portugal το έδειξε να τραντάζεται βίαια όταν το άλλο εκτροχιάστηκε - με αρκετούς επιβάτες να πηδούν από τα παράθυρά του και ανθρώπους να φωνάζουν.

Η μάρτυρας Teresa d'Avo δήλωσε στο πορτογαλικό τηλεοπτικό κανάλι SIC: «Συγκρούστηκε με μεγάλη δύναμη σε ένα κτήριο και κατέρρευσε σαν χαρτόκουτο.Με τρομερή δύναμη. Δεν είχε κανένα είδος φρένου». «Οι άνθρωποι μέσα ήταν προφανώς φοβισμένοι και σπεύσαμε να βοηθήσουμε. Λίγο αργότερα, είδαμε ότι το επάνω τελεφερίκ ήταν εκτός ελέγχου, χωρίς φρένα, και όλοι αρχίσαμε να τρέχουμε μακριά επειδή νομίζαμε ότι θα χτυπούσε αυτό από κάτω. Αλλά βγήκε από τη στροφή και έπεσε πάνω στο κτήριο», πρόσθεσε.

Τουρίστες ανάμεσα στα θύματα

Ένας αξιωματούχος του Εθνικού Ινστιτούτου Επειγόντων Περιστατικών Ιατρικής Επείγουσας Ανάγκης (INEM) της Πορτογαλίας δήλωσε ότι μεταξύ των 23 τραυματιών, πέντε βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση και 13 είναι ελαφρά.

Ο Τιάγκο Αουγκούστο, επικεφαλής της Μονάδας Σχεδιασμού Εκδηλώσεων, Πρωτοκόλλου του Κράτους και Διαχείρισης Κρίσεων (UPPEC) στο INEM, επιβεβαίωσε ότι όλα τα θύματα έχουν πλέον απομακρυνθεί από το τελεφερίκ. Πρόσθεσε ότι ένα τρίχρονο παιδί από τη Γερμανία έχει τραυματιστεί μετά το ατύχημα, αλλά δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Η έγκυος μητέρα του παιδιού, ωστόσο, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, αναφέρει το Observador.

Πηγές ανέφεραν ότι μεταξύ των νεκρών υπήρχαν και «μη Πορτογάλοι» πολίτες. Μερικοί από τους τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Sao Jose της Λισαβόνας και άλλοι στο νοσοκομείο Santa Maria της πόλης. Μόνο δύο σοροί είχαν ανασυρθεί από το σημείο λίγο πριν τις 8 μ.μ. τοπική ώρα.

Ο πρώτος νεκρός έχει πλέον ταυτοποιηθεί, με την εφημερίδα Correio da Manha να αναφέρει ότι ο υπεύθυνος για τα φρένα του τελεφερίκ έχασε τη ζωή του στο περιστατικό. Οι συνάδελφοι του André Jorge Gonçalves Marques θρήνησαν τον θάνατο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Εκ μέρους όλων, στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια», έγραφε μια ανάρτηση.

Μετά το θανατηφόρο περιστατικό, η κυβέρνηση της Λισαβόνας ανακοίνωσε εθνική ημέρα πένθους την Πέμπτη. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Λισαβόνας είχε ήδη κηρύξει τριήμερο δημοτικό πένθος.

Μια δήλωση που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ανέφερε: «Ένα τραγικό ατύχημα που αφορούσε το Ascensor da Glória, στον δήμο της Λισαβόνας, στις 3 Σεπτεμβρίου 2025, προκάλεσε ανεπανόρθωτη απώλεια ανθρώπινων ζωών, η οποία άφησε τις οικογένειές τους σε πένθος και τη χώρα σε σοκ. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κηρύξει εθνική ημέρα πένθους ως έκφραση των συλλυπητηρίων και της αλληλεγγύης του πορτογαλικού λαού. Ως εκ τούτου: εθνικό πένθος κηρύσσεται στις 4 Σεπτεμβρίου 2025».

Είναι πολύ πιθανό να έσπασε το καλώδιο έλξης

Δεν ήταν άμεσα σαφές τι προκάλεσε το δυστύχημα. Ο Φερνάντο Νούνες ντα Σίλβα, πρώην μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της Λισαβόνας και ειδικός μηχανικός, δήλωσε στην SIC Notícias ότι «είναι πολύ πιθανό να έσπασε το καλώδιο έλξης και όταν έσπασε αυτό το καλώδιο τα φρένα δεν λειτούργησαν». «Το κατερχόμενο βαγόνι απέκτησε ορμή και συνέχισε με μεγάλη ταχύτητα», πρόσθεσε.

Ο πρώην δημοτικός σύμβουλος λέει ότι «έχουν μια πολύ στιβαρή μεταλλική δομή και κατασκευάστηκαν σε μια εποχή που οι πολύ άκαμπτες κατασκευές ήταν πολύτιμες». Για να βρεθεί το τελεφερίκ σε αυτή την κατάσταση, έπρεπε να χτυπηθεί πολύ δυνατά», σημειώνει. Και λέει: «Δεν υπάρχει καταγραφή αντίστοιχου ατυχήματος τις τελευταίες δεκαετίες».

«Κάτι που προκαλεί έκπληξη είναι ότι τα φρένα δεν λειτούργησαν, επειδή όταν συμβαίνει μια τέτοια κατάσταση, υπάρχουν συσκευές στο όχημα που επιτρέπουν την εφαρμογή πέδησης. Ακόμα κι αν αυτό δεν αποτρέψει τον εκτροχιασμό, θα μπορούσε να είχε μειώσει τις επιπτώσεις», λέει ο Νούνες ντα Σίλβα.

Λέει ότι έχει παρατηρήσει σε πολλές περιπτώσεις που αφορούν κυβερνητικές λειτουργίες ότι «υπάρχει έλλειψη ανθρώπων με καλή μνήμη που έμαθαν από τους μεγαλύτερους τους». «Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν φύγει», λέει.

Η Ευρώπη εκφράζει την αλληλεγγύη της

Ο Πρόεδρος της Πορτογαλίας Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για το ατύχημα με το τελεφερίκ Γκλόρια στη Λισαβόνα, ιδίως για τους θανάτους και τους σοβαρούς τραυματισμούς, καθώς και για τους διάφορους ελαφρούς τραυματισμούς». «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκφράζει τα συλλυπητήριά του και την αλληλεγγύη του στις οικογένειες που επλήγησαν από αυτήν την τραγωδία και ελπίζει ότι το περιστατικό θα διαλευκανθεί γρήγορα από τις αρμόδιες αρχές».

Ο δήμαρχος της Λισαβόνας, Κάρλος Μοέδας, έσπευσε στο σημείο, ενώ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντε Λάιεν, απέτισε φόρο τιμής σε όσους έχασαν τη ζωή τους στο περιστατικό. «Με θλίψη έμαθα για τον εκτροχιασμό του διάσημου «Elevador da Glória». Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων», έγραψε.

#MUNDO Al menos 15 personas murieron y 18 se encuentran heridas tras el descarrilamiento del Elevador da Glória, uno de los principales funiculares turísticos del centro de Lisboa, capital de Portugal.



El servicio de urgencias médicas indicó que todas las víctimas han sido… pic.twitter.com/jwFTyh3PsP — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 3, 2025

Η Ρομπέρτα Μετσόλα, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρόσθεσε: «Οι καρδιές μας είναι με τους ανθρώπους που επλήγησαν από την τραγωδία του Elevador Glória, ενός ορόσημου για τους κατοίκους της Λισαβόνας και τους επισκέπτες από όλο τον κόσμο. «Η Ευρώπη εκφράζει την αλληλεγγύη της με τα θύματα, τους αγαπημένους τους και ολόκληρη την κοινότητα στη Λισαβόνα. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου εξέφρασε το «βαθύ του σοκ» για το ατύχημα στη Λισαβόνα, σε μια ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης X, και η ισραηλινή πρεσβεία στην Πορτογαλία εξέδωσε συλλυπητήρια επιστολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τα θερμά της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων του τραγικού ατυχήματος στο Elevador da Glória.

Η γραμμή του τελεφερίκ έχει δυνατότητα μεταφοράς έως και 43 ατόμων και είναι μία από τις τρεις αυτού του είδους στη Λισαβόνα. Είναι πολύ δημοφιλής στους τουρίστες, οι οποίοι τη χρησιμοποιούν για να περιηγηθούν στους πολλούς απόκρημνους λόφους της πόλης, καθισμένοι σε ξύλινα παγκάκια χωρίς ζώνες ασφαλείας καθώς διασχίζουν την ιστορική πόλη.

Η γραμμή, η οποία άνοιξε το 1885, συνδέει το κέντρο της Λισαβόνας κοντά στην πλατεία Restauradores με την Bairro Alto (Άνω Συνοικία), διάσημη για την έντονη νυχτερινή ζωή της. Λειτουργεί από την δημοτική εταιρεία δημόσιων συγκοινωνιών Carris.

Οι εργαζόμενοι είχαν αναφέρει προβλήματα

Ένα στέλεχος της Fectrans (Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών και Επικοινωνιών) δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι οι εργαζόμενοι της Carris είχαν αναφέρει προηγουμένως προβλήματα με το καλώδιο έλξης, προκαλώντας δυσκολίες στο φρενάρισμα. Ωστόσο, ο ανελκυστήρας Glória υποβλήθηκε σε συντήρηση μεταξύ 26 Αυγούστου και 30 Σεπτεμβρίου πέρυσι, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα. Η εταιρεία Carris διαβεβαίωσε επίσης ότι «όλα τα πρωτόκολλα συντήρησης εφαρμόστηκαν και τηρήθηκαν»

Ο πρόεδρός της, Pedro Bogas, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Το πρωτόκολλο συντήρησης τηρήθηκε σχολαστικά. Αυτή η συντήρηση πραγματοποιείται από εξωτερική εταιρεία εδώ και 14 χρόνια». Τα δύο βαγόνια του τελεφερίκ είναι προσαρτημένα στα αντίθετα άκρα ενός καλωδίου μεταφοράς με έλξη που παρέχεται από ηλεκτροκινητήρες στα δύο βαγόνια. Παρόλο που ηλεκτροδοτήθηκε μόλις το 1915, διατηρεί τα αρχικά του χαρακτηριστικά. Η Υπηρεσία Πρόληψης και Διερεύνησης Ατυχημάτων Αεροσκαφών και Σιδηροδρόμων (GPIAAF) θα ξεκινήσει έρευνα για τον εκτροχιασμό του ανελκυστήρα Glória.

«Η GPIAAF θα ξεκινήσει έρευνα [για το ατύχημα], αλλά λόγω περιορισμένων [ανθρώπινων] πόρων στην σιδηροδρομική περιοχή, θα ξεκινήσει τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων στο σημείο μόνο αύριο το πρωί [Πέμπτη]», δήλωσε μια πηγή από αυτόν τον δημόσιο φορέα στο πρακτορείο ειδήσεων Lusa.

Μετά το περιστατικό, η Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση, καλώντας τους πολίτες να μην πλησιάζουν τον τόπο του ατυχήματος. «Έχουν στηθεί περίμετροι ασφαλείας και έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, με ασφαλείς διαδρόμους», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Ζητάμε από το κοινό να μην μετακινείται στην περιοχή Elevador da Glória, ώστε να μην παρεμποδίζονται οι τρέχουσες επιχειρήσεις. Ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών επί τόπου. Χρησιμοποιήστε εναλλακτικές διαδρομές και αποφύγετε να μετακινείστε στην περιοχή μέχρι νεωτέρας», καταλήγει η PSP. «Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια όλων και να επιτρέψουμε στις αρμόδιες αρχές να ενεργήσουν με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα».

