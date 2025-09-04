Τραγωδία στη Λισαβόνα: Τι είναι το διάσημο τελεφερίκ Γκλόρια και πώς λειτουργεί

Η Λισαβόνα θρηνεί μετά τον θάνατο τουλάχιστον 15 ανθρώπων όταν ένα βαγόνι τελεφερίκ εκτροχιάστηκε και έπεσε στους δρόμους της Λισαβόνας. Μάρτυρες δήλωσαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι το βαγόνι φαινόταν εκτός ελέγχου καθώς κατέβαινε με ταχύτητα λίγο μετά τις 6 μ.μ (τοπική ώρα) κατά τη διάρκεια της ώρας αιχμής την Τετάρτη.

Τα Elevador da Glória όπως ονομάζονται τα κίτρινα και άσπρα βαγόνια είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα στη Λισαβόνα και χρονολογούνται από το 1800. Μερικοί ξένοι υπήκοοι είναι μεταξύ των νεκρών από τον εκτροχιασμό της Τετάρτης, αλλά οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν έχουν αναγνωρίσει τα θύματα ούτε έχουν αποκαλύψει τις εθνικότητές τους.

Το τελεφερίκ Glória, που άνοιξε για πρώτη φορά το 1885 και ηλεκτροδοτήθηκε το 1915, είναι μία από τις τρεις γραμμές τελεφερίκ που διαχειρίζεται η δημοτική εταιρεία μεταφορών της Λισαβόνας, Carris.

Το σύστημα Glória αποτελείται από δύο τραμ που κινούνται παράλληλα και σύρονται από χαλύβδινα καλώδια: έτσι καθώς το ένα κατεβαίνει, το βάρος του τραβάει το άλλο προς τα πάνω. Μάρτυρες δήλωσαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι είδαν ένα από τα τραμ να κατεβαίνει τον λόφο, πριν συντριβεί σε ένα κτήριο όπου στρίβει ο δρόμος.

Έχοντας χαρακτηριστεί εθνικό μνημείο, το Elevador da Glória μεταφέρει περίπου 3 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Μεταφέρει τους επιβάτες σε μια σύντομη αλλά απότομη διαδρομή περίπου 260 μέτρων και συνδέει την πλατεία Restauradores στο κέντρο της Λισαβόνας με την διάσημη στους τουρίστες Bairro Alto, μια γειτονιά γνωστή για την έντονη νυχτερινή ζωή της.

Οι επισκέπτες συχνά σχηματίζουν ουρές για το τρίλεπτο ταξίδι, το οποίο προσφέρει πανοραμική θέα στην πόλη και την ευκαιρία να περιηγηθούν σε ένα από τα αιωνόβια τραμ της Λισαβόνας κατά μήκος των πλακόστρωτων δρόμων. Η γραμμή χρησιμοποιείται επίσης καθημερινά από τους κατοίκους της περιοχής για να διασχίσουν τους απόκρημνους λόφους της πρωτεύουσας.

Ο πρόεδρος της Πορτογαλίας, Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, ενώ ο δήμαρχος της Λισαβόνας, Κάρλος Μοέδας, δήλωσε ότι η πόλη θρηνεί. «Είναι μια τραγωδία που δεν έχουμε ξαναδεί», είπε.