Τραγωδία στη Λισαβόνα: Τι είναι το διάσημο τελεφερίκ Γκλόρια και πώς λειτουργεί

Η γραμμή τελεφερίκ της Λισαβόνας είναι ένα εθνικό μνημείο που χρησιμοποιείται από εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο

Newsbomb

Τραγωδία στη Λισαβόνα: Τι είναι το διάσημο τελεφερίκ Γκλόρια και πώς λειτουργεί

Το διάσημο τελεφερίκ της Λισαβόνας

ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Λισαβόνα θρηνεί μετά τον θάνατο τουλάχιστον 15 ανθρώπων όταν ένα βαγόνι τελεφερίκ εκτροχιάστηκε και έπεσε στους δρόμους της Λισαβόνας. Μάρτυρες δήλωσαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι το βαγόνι φαινόταν εκτός ελέγχου καθώς κατέβαινε με ταχύτητα λίγο μετά τις 6 μ.μ (τοπική ώρα) κατά τη διάρκεια της ώρας αιχμής την Τετάρτη.

Τα Elevador da Glória όπως ονομάζονται τα κίτρινα και άσπρα βαγόνια είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα στη Λισαβόνα και χρονολογούνται από το 1800. Μερικοί ξένοι υπήκοοι είναι μεταξύ των νεκρών από τον εκτροχιασμό της Τετάρτης, αλλά οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν έχουν αναγνωρίσει τα θύματα ούτε έχουν αποκαλύψει τις εθνικότητές τους.

Το τελεφερίκ Glória, που άνοιξε για πρώτη φορά το 1885 και ηλεκτροδοτήθηκε το 1915, είναι μία από τις τρεις γραμμές τελεφερίκ που διαχειρίζεται η δημοτική εταιρεία μεταφορών της Λισαβόνας, Carris.

Το σύστημα Glória αποτελείται από δύο τραμ που κινούνται παράλληλα και σύρονται από χαλύβδινα καλώδια: έτσι καθώς το ένα κατεβαίνει, το βάρος του τραβάει το άλλο προς τα πάνω. Μάρτυρες δήλωσαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι είδαν ένα από τα τραμ να κατεβαίνει τον λόφο, πριν συντριβεί σε ένα κτήριο όπου στρίβει ο δρόμος.

Έχοντας χαρακτηριστεί εθνικό μνημείο, το Elevador da Glória μεταφέρει περίπου 3 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Μεταφέρει τους επιβάτες σε μια σύντομη αλλά απότομη διαδρομή περίπου 260 μέτρων και συνδέει την πλατεία Restauradores στο κέντρο της Λισαβόνας με την διάσημη στους τουρίστες Bairro Alto, μια γειτονιά γνωστή για την έντονη νυχτερινή ζωή της.

Οι επισκέπτες συχνά σχηματίζουν ουρές για το τρίλεπτο ταξίδι, το οποίο προσφέρει πανοραμική θέα στην πόλη και την ευκαιρία να περιηγηθούν σε ένα από τα αιωνόβια τραμ της Λισαβόνας κατά μήκος των πλακόστρωτων δρόμων. Η γραμμή χρησιμοποιείται επίσης καθημερινά από τους κατοίκους της περιοχής για να διασχίσουν τους απόκρημνους λόφους της πρωτεύουσας.

Ο πρόεδρος της Πορτογαλίας, Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, ενώ ο δήμαρχος της Λισαβόνας, Κάρλος Μοέδας, δήλωσε ότι η πόλη θρηνεί. «Είναι μια τραγωδία που δεν έχουμε ξαναδεί», είπε.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Αύριο η κρίσιμη ομιλία του στη Θεσσαλονίκη - Οι παρουσίες και οι απουσίες με νόημα

08:08WHAT THE FACT

Ούτε χλωρίνη ούτε ξύδι: Το τέχνασμα για να διώξετε τις οσμές όταν η γάτα σας λερώνει το σπίτι

08:03ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στη Λισαβόνα: Τι είναι το τελεφερίκ Γκλόρια και πώς λειτουργεί - Το Εθνικό Μνημείο που λατρεύουν οι τουρίστες

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ένα σύγχρονο Fiat Ducato εμπνευσμένο από τη δεκαετία του ’60

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Το κολοσσιαίο παγόβουνο της Ανταρκτικής διαλύεται μετά από 40 χρόνια

07:44ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανεπιστήμια: Τέλος χρόνου στην ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Μικρόφωνο «συνέλαβε» Πούτιν και Σι να συζητούν για την αθανασία και τις μεταμοσχεύσεις οργάνων

07:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κολυδάς - Φθινόπωρο ...αγνοείται, τουλάχιστον έως τις 12 Σεπτεμβρίου

07:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πατήσια: Κατά των γιατρών η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή με το νεογέννητο μωρό της - Τα πρώτα λόγια του συζύγου της

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Δίμετρο φίδι «πήγε για καφέ» σε beach bar

07:20ΕΡΓΑΣΙΑ

Γονική άδεια: Πόσες ημέρες δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς – Η διαδικασία χορήγησης – Αναλυτικές πληροφορίες

07:12ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχεται η ευρωπαϊκή υπερ-ταυτότητα - Πότε το νέο «ψηφιακό πορτοφόλι» θα είναι διαθέσιμο στους Έλληνες

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κούρεμα» φόρων για εισοδήματα έως 50.000 ευρώ και οικογένειες με παιδιά - «Κλείδωσαν» τα μέτρα της ΔΕΘ

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ισπανία - Ελλάδα: Με Γιάννη για την πρωτιά και το ευνοϊκό μονοπάτι - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ειδικό βοήθημα έως 1.375 ευρώ της ΔΥΠΑ - Ποιοι οι δικαιούχοι - Από 10 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Προσλήψεις 104 μόνιμων υπαλλήλων και με απολυτήριο Λυκείου – Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

06:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κύκλωμα Κρήτης: Άνδρας μυστήριο άφησε κρίσιμο υλικό με στοιχεία–«φωτιά» σε παγκάκι στο νοσοκομείο Χανίων – Το στικάκι που έκαψε τα αδέρφια της μαφίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:12ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Το κύκλωμα εκβιαστών πίσω από το αίσχος με τις ξαπλώστρες στο Μαράθι – Οι διάλογοι του αρχηγού με γυναίκα αστυνομικό

07:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πατήσια: Κατά των γιατρών η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή με το νεογέννητο μωρό της - Τα πρώτα λόγια του συζύγου της

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κούρεμα» φόρων για εισοδήματα έως 50.000 ευρώ και οικογένειες με παιδιά - «Κλείδωσαν» τα μέτρα της ΔΕΘ

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Λισαβόνα: Εθνικό πένθος στην Πορτογαλία μετά το πολύνεκρο δυστύχημα με το τελεφερίκ «Γκλόρια»

06:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κύκλωμα Κρήτης: Άνδρας μυστήριο άφησε κρίσιμο υλικό με στοιχεία–«φωτιά» σε παγκάκι στο νοσοκομείο Χανίων – Το στικάκι που έκαψε τα αδέρφια της μαφίας

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» πυρήνα καταιγίδων στην Ελλάδα - Πότε θα «χτυπήσει»

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

07:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κολυδάς - Φθινόπωρο ...αγνοείται, τουλάχιστον έως τις 12 Σεπτεμβρίου

23:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Η Τουρκία θριάμβευσε της Σερβίας και «βλέπει» Ελλάδα - Τα πρώτα ζευγάρια των «16»

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Μικρόφωνο «συνέλαβε» Πούτιν και Σι να συζητούν για την αθανασία και τις μεταμοσχεύσεις οργάνων

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

16:28LIFESTYLE

Super Katerina: Αυτή είναι η νέα ομάδα της Κατερίνας Καινούργιου

06:20ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πάτρα: Από καύτρες και όχι από εμπρησμό η φωτιά στο Γηροκομείο – Τι λένε οι γονείς του 25χρονου

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική στιγμή: Ολοκαίνουργιο γιοτ αξίας 800 χιλιάδων ευρώ βυθίστηκε λίγα λεπτά μετά την καθέλκυσή του στην Τουρκία - Δείτε βίντεο

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα βρήκε βρέφος μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην οδό Καλλιρόης

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ισπανία - Ελλάδα: Με Γιάννη για την πρωτιά και το ευνοϊκό μονοπάτι - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

08:03ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στη Λισαβόνα: Τι είναι το τελεφερίκ Γκλόρια και πώς λειτουργεί - Το Εθνικό Μνημείο που λατρεύουν οι τουρίστες

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Με την κόρη του εμφανίστηκε στην Κίνα ο Κιμ Γιονγκ Ουν - Ποια είναι η πιθανή διάδοχος του «θρόνου», Κιμ Τζου Αε

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Δίμετρο φίδι «πήγε για καφέ» σε beach bar

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο νέος αγωγός Ρωσίας - Κίνας θα φέρει τα πάνω-κάτω στην αγορά καυσίμων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ