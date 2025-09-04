Τραγωδία στη Λισαβόνα: Πένθος στην Πορτογαλία μετά το πολύνεκρο δυστύχημα με το τελεφερίκ «Γκλόρια»

Θρήνος στην πορτογαλική πρωτεύουσα. Το εμβληματικό τελεφερίκ (φουνικουλάρι/funicular) «Γκλόρια», σύμβολο της Λισαβόνας από το 1885, εκτροχιάστηκε σε μια από τις πιο τουριστικές διαδρομές της πόλης, παρασύροντας στον θάνατο τουλάχιστον 15 ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες. Οι αρχές μιλούν για πιθανή αστοχία στο σύστημα έλξης, ενώ έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για τα αίτια.

01 03 Πηγή: AP 02 03 Πηγή: AP 03 03 Πηγή: AP

Στιγμές τρόμου στο κέντρο της Λισαβόνας

Το δυστύχημα συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης, όταν το βαγόνι που κατέβαινε τον απότομο λόφο του Σαν Πέντρο ντε Αλκαντάρα εκτροχιάστηκε κοντά στη βάση της γραμμής.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το σύστημα έλξης παρουσίασε αστοχία, με αποτέλεσμα το όχημα να χάσει τον έλεγχο και να προσκρούσει με σφοδρότητα σε κτήριο. Στο σημείο επικράτησε πανικός, καθώς δεκάδες τουρίστες και κάτοικοι βρίσκονταν στην περιοχή.

Ο τραγικός απολογισμός

Οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 15 νεκρούς και 18 τραυματίες, εκ των οποίων πέντε νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και επισκέπτες από το εξωτερικό. Η πυροσβεστική και οι υπηρεσίες διάσωσης χρειάστηκαν ώρες για να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες.

Η πορτογαλική κυβέρνηση έχει κηρύξει εθνική ημέρα πένθους για την Πέμπτη, ως ένδειξη πένθους για το δυστύχημα ενώ ο δήμαρχος της Λισαβόνας ανακοίνωσε τριήμερο πένθος σε επίπεδο πόλης, εκφράζοντας θλίψη για αυτή την τραγική ημέρα.

Ένα ζωντανό μνημείο που έγινε σύμβολο θλίψης

Το τελεφερίκ «Γκλόρια» λειτουργεί από το 1885 και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της Λισαβόνας. Ανακηρυγμένο Εθνικό Μνημείο, συνδέει την Πλατεία Ρεσταουραντόρες με το Μπαΐρο Άλτο και καθημερινά το χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες. Στο παρελθόν είχαν καταγραφεί μικροπροβλήματα και ένα περιστατικό εκτροχιασμού το 2018, χωρίς θύματα.

Έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας

Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας διέταξε άμεση έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν σε κακή συντήρηση ή φθορά στο καλώδιο έλξης. Το Γραφείο Διερεύνησης Ατυχημάτων Μεταφορών ανέλαβε την υπόθεση, ενώ μηχανικοί και τεχνικοί εξετάζουν το δίκτυο για να αποκλειστεί ο κίνδυνος νέου ατυχήματος.

