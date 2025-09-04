Τραγωδία στη Νιγηρία - Τουλάχιστον 60 νεκροί σε ναυάγιο πορθμείου

Τραγωδία με πλοιάριο στον ποταμό Νίγηρα, όταν σκάφος με πάνω από 100 επιβάτες ανετράπη μετά από πρόσκρουση σε βυθισμένο κορμό δέντρου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της περιοχής Μπόργκου, Αμπντουλάχι Μπάμπα Άρα, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 60, ενώ δεκάδες άνθρωποι παραμένουν τραυματίες ή αγνοούνται. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες.

Από την πλευρά της, η Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Πολιτείας Νίγηρα κάνει λόγο για 29 νεκρούς, 50 διασωθέντες και δύο αγνοούμενους.

Στο σημείο έσπευσαν δύτες και συνεργεία διάσωσης, ενώ αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για σκηνές πανικού. Ο επικεφαλής της περιφέρειας Σαγκούμι, Σα’άντου Ινούουα Μουχαμάντ, δήλωσε ότι ανασύρθηκαν τουλάχιστον 31 σοροί από τον ποταμό, προσθέτοντας ότι ανάμεσα στα θύματα είναι κυρίως γυναίκες και παιδιά.

Η τραγωδία σημειώθηκε κοντά στην κοινότητα Γκαουσάουα, το πρωί της Τρίτης, όταν το σκάφος ξεκίνησε από το Τούνγκαν Σουλέ με προορισμό το Ντούγκα. Το πλοιάριο ήταν υπερφορτωμένο και σε κακή κατάσταση, όπως παραδέχονται οι αρχές.

Τέτοια δυστυχήματα είναι συχνό φαινόμενο στη Νιγηρία, ιδιαίτερα την περίοδο των βροχών, καθώς η χαλαρή εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας και η χρήση παλαιών, επισφαλών σκαφών πολλαπλασιάζουν τους κινδύνους.