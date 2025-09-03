Τραγωδία στη Λισαβόνα: Εκτροχιάστηκε το εμβληματικό τελεφερίκ της πόλης - Τουλάχιστον 15 νεκροί
Πέντε από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση
Το Ascensor da Glória της Λισαβόνας, το εμβληματικό τελεφερίκ της πορτογαλικής πρωτεύουσας εκτροχιάστηκε την Τετάρτη (03/09), με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δεκαπέντε άτομα και να τραυματιστούν άλλα 18, εκ των οποίων τα πέντε σοβαρά, σύμφωνα με το CNN Portugal.
Τουλάχιστον επτά από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο São José, σύμφωνα με επίσημη πηγή. Τραυματίες δέχτηκαν επίσης τα νοσοκομεία Santa Maria και São Francisco Xavier.
Πηγή από την πυροσβεστική υπηρεσία δήλωσε στην εφημερίδα Observador ότι το ατύχημα προκλήθηκε από ένα καλώδιο που λύθηκε, με αποτέλεσμα το τραμ να χάσει τον έλεγχο και να συντριβεί στον τοίχο ενός κτιρίου.
Μια φωτογραφία έδειχνε το τελεφερίκ, που μοιάζει με τραμ και μεταφέρει επιβάτες πάνω-κάτω σε μια πλαγιά στην εξαιρετικά λοφώδη πορτογαλική πρωτεύουσα, σχεδόν κατεστραμμένο.
Κάθε τελεφερίκ μπορεί να μεταφέρει έως και 43 άτομα.
Παρόμοια περιστατικά τα τελευταία χρόνια
Σύμφωνα με το EuroWeekly News, τον Αύγουστο του 2023 συγκρούστηκαν δύο τραμ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 13 άτομα.
Τον Φεβρουάριο του 2021 σημειώθηκε άλλος ένας εκτροχιασμός τραμ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον τέσσερα άτομα.
Παρόμοιο περιστατικό συνέβη τον Απρίλιο του 2019, όταν ένα τραμ συγκρούστηκε με ένα γαλλικό τουριστικό λεωφορείο, σύμφωνα με το Portugal Resident.
Άλλο παρόμοιο περιστατικό συνέβη τον Δεκέμβριο του 2018, όταν ένα από τα βαγόνια τραμ εκτροχιάστηκε και ανατράπηκε, τραυματίζοντας 28 άτομα, σύμφωνα με την BBC.