Τραγωδία στη Λισαβόνα: Εκτροχιάστηκε το εμβληματικό τελεφερίκ της πόλης - Τουλάχιστον 15 νεκροί

Το Ascensor da Glória της Λισαβόνας, το εμβληματικό τελεφερίκ της πορτογαλικής πρωτεύουσας εκτροχιάστηκε την Τετάρτη (03/09), με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δεκαπέντε άτομα και να τραυματιστούν άλλα 18, εκ των οποίων τα πέντε σοβαρά, σύμφωνα με το CNN Portugal.

Τουλάχιστον επτά από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο São José, σύμφωνα με επίσημη πηγή. Τραυματίες δέχτηκαν επίσης τα νοσοκομεία Santa Maria και São Francisco Xavier.

Higher quality footage of the derailment of Lisbon's iconic Gloria Funicular, also known as the Elevador Da Glória. https://t.co/xcUYeVX5cf pic.twitter.com/ykUEubs7Vf — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 3, 2025

Πηγή από την πυροσβεστική υπηρεσία δήλωσε στην εφημερίδα Observador ότι το ατύχημα προκλήθηκε από ένα καλώδιο που λύθηκε, με αποτέλεσμα το τραμ να χάσει τον έλεγχο και να συντριβεί στον τοίχο ενός κτιρίου.

At least 20 people were injured in the crash of the “Gloria Elevator,” a famous mountain cable car in Lisbon, which is especially popular with tourists.

. pic.twitter.com/81Tn6evLsR — USA NATO (@NewsNucleus) September 3, 2025

Μια φωτογραφία έδειχνε το τελεφερίκ, που μοιάζει με τραμ και μεταφέρει επιβάτες πάνω-κάτω σε μια πλαγιά στην εξαιρετικά λοφώδη πορτογαλική πρωτεύουσα, σχεδόν κατεστραμμένο.

Το όχημα κατατράφηκε εντελώς από τον εκτροχιασμό. Vigilantes da Estrada

Κάθε τελεφερίκ μπορεί να μεταφέρει έως και 43 άτομα.

UPDATE:AT LEAST 15 DEAD IN LISBON FUNICULAR DERAILMENT



BNO News reports at least 15 people were killed when the Elevador da Glória crashed after a cable failure in central Lisbon Emergency crews remain on site as Portugal investigates one of the city’s deadliest transit accident pic.twitter.com/QK5Iw7srjQ — The_Independent (@TheIndeWire) September 3, 2025

Παρόμοια περιστατικά τα τελευταία χρόνια

Σύμφωνα με το EuroWeekly News, τον Αύγουστο του 2023 συγκρούστηκαν δύο τραμ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 13 άτομα.

Τον Φεβρουάριο του 2021 σημειώθηκε άλλος ένας εκτροχιασμός τραμ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον τέσσερα άτομα.

Παρόμοιο περιστατικό συνέβη τον Απρίλιο του 2019, όταν ένα τραμ συγκρούστηκε με ένα γαλλικό τουριστικό λεωφορείο, σύμφωνα με το Portugal Resident.

Άλλο παρόμοιο περιστατικό συνέβη τον Δεκέμβριο του 2018, όταν ένα από τα βαγόνια τραμ εκτροχιάστηκε και ανατράπηκε, τραυματίζοντας 28 άτομα, σύμφωνα με την BBC.

