Ισπανία: «Η αντίδραση της Ευρώπης στον πόλεμο στη Γάζα είναι μια αποτυχία», είπε ο Πέδρο Σάντσεθ

Η Ευρώπη και η Δύση, με τη διπλή στάση τους απέναντι στους πολέμους στην Ουκρανία και στη Γάζα, απειλούν να υπονομεύσουν την παγκόσμια αξιοπιστία τους, προειδοποίησε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, περιγράφοντας τις ισραηλινές επιθέσεις στα παλαιστινιακά εδάφη ως «ένα από τα πιο σκοτεινά επεισόδια των διεθνών σχέσεων του 21ο αιώνα».

Σε συνέντευξή του στην βρετανική εφημερίδα Guardian, πριν συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, στο Λονδίνο την Τετάρτη, ο Σάντσεθ, ο οποίος είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, δήλωσε ότι είναι ευχαριστημένος που άλλες ευρωπαϊκές χώρες ακολουθούν το παράδειγμα της Ισπανίας στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, αλλά παραδέχτηκε ότι η αντίδραση της Ευρώπης είναι ανεπαρκής.

«Είναι μια αποτυχία», είπε. «Απολύτως. Είναι επίσης αλήθεια ότι, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν χώρες που είναι διχασμένες αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να επηρεαστεί το Ισραήλ. Αλλά κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι απαράδεκτο και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι αν θέλουμε να αυξήσουμε την αξιοπιστία μας σε άλλες κρίσεις, όπως αυτή που αντιμετωπίζουμε στην Ουκρανία», τόνισε ο Σάντσεθ.

Και συνέχισε: «Οι ρίζες αυτών των πολέμων είναι εντελώς διαφορετικές, αλλά, τελικά, ο κόσμος κοιτάζει την ΕΕ και τη δυτική κοινωνία και διερωτάται: "Γιατί έχετε δύο μέτρα και σταθμά όταν πρόκειται για την Ουκρανία και όταν πρόκειται για τη Γάζα;"».

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, μιλώντας στο βρετανικό μέσο, δήλωσε: «Αυτό που βλέπουμε τώρα στη Γάζα είναι ίσως ένα από τα πιο σκοτεινά επεισόδια των διεθνών σχέσεων στον 21ο αιώνα, και σε αυτό το πλαίσιο, αυτό που έχω να πω είναι ότι η Ισπανία έχει εκφράσει πολύ δυναμικά τη θέση της εντός της ΕΕ, αλλά και εντός της διεθνούς κοινότητας. Εντός της ΕΕ, αυτό που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής είναι να υποστηρίξουμε την αναστολή της στρατηγικής σχέσης που έχει η ΕΕ με το Ισραήλ».

Παράλληλα ο Σάντσεθ εκτίμησε ότι οι ΗΠΑ -υπό τον Ντόναλντ Τραμπ- ανατρέπουν τη διεθνή τάξη που επικράτησε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο οποίος έχει έρθει σε σύγκρουση με τον Ντόναλντ Τραμπ λόγω της άρνησης της Ισπανίας να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του προέδρου των ΗΠΑ να δαπανήσει το 5% του ΑΕΠ της χώρας για την άμυνα, δήλωσε ότι η Ισπανία είναι «αξιόπιστος εταίρος» στο ΝΑΤΟ. Δήλωσε επίσης ότι είναι αποφασισμένος να διατηρήσει «τις καλύτερες σχέσεις με τις ΗΠΑ», ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στον Λευκό Οίκο – και παρά τις ενέργειες του Τραμπ.

«Με όλο το σεβασμό, έχουμε μια ρεαλιστική προσέγγιση στις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ», είπε ο Σάντσεθ. «Ταυτόχρονα, πιστεύω ότι έχουμε διαφορετική άποψη για τον τρόπο αντιμετώπισης των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν ο κόσμος και οι κοινωνίες μας. Και πιστεύω ότι είναι μεγάλο λάθος η αποχώρηση (σ.σ. των ΗΠΑ) από τη Συμφωνία του Παρισιού και η μείωση των συνεισφορών σε προγράμματα βοήθειας και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αλλά τελικά, οι κοινωνίες μας αντιμετωπίζουν παγκόσμιες προκλήσεις που δεν γνωρίζουν σύνορα, και πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία και τη σύμπραξή μας».

Σημείωσε επίσης ότι η απόσυρση της Ουάσινγκτον από μεγάλους, διεθνείς θεσμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, δημιουργεί μια ευκαιρία για την Ευρώπη και τη Βρετανία να επιδείξουν περισσότερο τις ηγετικές τους ικανότητες.

«Η πιο σοκαριστική πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι ο βασικός αρχιτέκτονας της διεθνούς τάξης – που μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν οι ΗΠΑ—αποδυναμώνει αυτή τη διεθνή τάξη και αυτό είναι κάτι που δεν θα είναι θετικό για την αμερικανική κοινωνία ή τον υπόλοιπο κόσμο, κυρίως τις δυτικές χώρες», κατέληξε ο Σάντσεθ.

Διαβάστε επίσης