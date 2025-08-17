Ισπανία: Ο πρωθυπουργός Σάντσεθ ανακοινώνει ένα «εθνικό σύμφωνο για την κλιματική έκτακτη ανάγκη»

«Η απάντηση στις πυρκαγιές που μαστίζουν την Ισπανία είναι εδώ», ανέφερε ο Ισπανός πρωθυπουργός

Ισπανία: Ο πρωθυπουργός Σάντσεθ ανακοινώνει ένα «εθνικό σύμφωνο για την κλιματική έκτακτη ανάγκη»
AP
2'
Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε σήμερα ένα «εθνικό σύμφωνο για την κλιματική έκτακτη ανάγκη» που αφήνει στην άκρη «κομματικές διαμάχες και ιδεολογίες», κατά την επίσκεψή του σήμερα στην Ουρένσε στη Γαλικία, στη βορειοδυτική Ισπανία, μια από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από τις πυρκαγιές αυτού του καλοκαιριού.

«Η ισπανική κυβέρνηση θα εργαστεί άμεσα ώστε μέχρι τον Σεπτέμβριο να έχουμε τις βάσεις αυτού του εθνικού συμφώνου για την άμβλυνση και την προσαρμογή στην κλιματική έκτακτη ανάγκη», δήλωσε ο Σάντσεθ, διαβεβαιώνοντας ότι θέλει «να κάνει ό,τι είναι δυνατόν και περισσότερα» για να διασφαλίσει ότι τα θύματα των πυρκαγιών θα επιστρέψουν στην «κανονική ζωή».

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως πρέπει να υπάρξει «εστίαση σε επιστημονικά δεδομένα και να γίνουν οι ανάλογες ενέργειες (...)» μπροστά στις επιδεινούμενους και επιταχυνόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη χώρα μας».

Αυτό αφορά, διευκρίνισε, «όλους τους δημόσιους οργανισμούς, αλλά όχι μόνο αυτούς. Κοινοβουλευτικές ομάδες, όλη την κοινωνία των πολιτών, την επιστήμη, τις επιχειρήσεις, τα συνδικάτα, τελικώς, ολόκληρη τη χώρα».

«Η απάντηση στις πυρκαγιές που μαστίζουν την Ισπανία είναι εδώ», είπε.

Μέχρι τον Σεπτέμβριο, «οι πυρκαγιές θα έχουν σβήσει, η ανοικοδόμηση όλων των πληγεισών περιοχών θα έχει αντιμετωπιστεί, αλλά πιστεύω ότι πρέπει επίσης να σκεφτούμε σε βάθος, μια στρατηγική που προβλέπει μια καλύτερη αντίδραση», κατέληξε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά την επίσκεψή του στο κέντρο συντονισμού πυρκαγιών της Ουρένσε, η οποία διακόπηκε όταν ένα μέλος του κοινού αισθάνθηκε αδιαθεσία, πιθανώς λόγω «θερμοπληξίας», σύμφωνα με τον ίδιο τον πρωθυπουργό.

Η Ισπανία ένα από τα χειρότερα καλοκαίρια εκδήλωσης πυρκαγιών τα τελευταία 20 χρόνια, σύμφωνα με τις αρχές, που έχουν ήδη σκοτώσει επτά ανθρώπους και έχουν κάψει πάνω από 1.500.000 στρέμματα.

Περισσότερα από 700.000 στρέμματα έχουν καεί τις τελευταίες ημέρες στην Ισπανία και περισσότερα από 1.570.000 στρέμματα από την αρχή του έτους, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), αριθμοί που αυξάνονται συνεχώς.

Ειδικοί πιστεύουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή αυξάνεται σε ένταση, διάρκεια και η συχνότητα κυμάτων καύσωνα που τροφοδοτεί τις πυρκαγιές.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

