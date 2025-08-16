Χανιά: Μια σπάνια συνάντηση με τον μυθικό φουρόγατο στα Λευκά Όρη

Μια σπάνια συνάντηση με τον μυθικό φουρόγατο στις Χανιώτικες Μαδάρες είχε ένας λάτρης του βουνού τις προηγούμενες μέρες.

Ο φυσιολάτρης Γιώργος Βαρβατνάκης κατέγραψε τον αγριόγατο σε βίντεο το οποίο και ανήρτησε στον λογαριασμό του στο tik tok και έκλεψε τις εντυπώσεις, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές.

Ο ίδιος μάλιστα αναφέρει: «Ο κρητικός αγριόγατος είναι μεγαλύτερος από τις οικόσιτες γάτες και τα αρσενικά έχουν μήκος 50 εκατοστά, ενώ η ουρά τους φτάνει τα 30 εκατοστά. Η ουρά του είναι στενή στη βάση και φουντωτή στην άκρη. Στην ουρά του υπάρχουν μαύροι δακτύλιοι. Τρέφεται κυρίως με λαγούς και ζει σε πουρναρότοπους και σε θαμνώνες μεσογειακής βλάστησης με αραιά δέντρα σε υψόμετρο 900 με 1200 μέτρων. Γεννάει 4 ως 7 μικρά 1-2 φορές το χρόνο. Ο Κρητικός αγριόγατος ζει στις κορυφές των Λευκών ορέων, αφού βρέθηκε νεκρό ένα άτομο το 1997. Επίσης ζει στο δάσος του Ρούβα και στο Φαράγγι της Σαμαριάς. Ζουν αρκετοί στη Δίκτη, κυρίως στα νοτιοδυτικά, όπου προκαλούν προβλήματα στα μικρά αιγοπρόβατα».

