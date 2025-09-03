Ισπανία: Επτά μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί σε παραλίες - 26 διασώθηκαν
Σκάφη που μετέφεραν παράτυπους μετανάστες ανατράπηκαν στα ανοιχτά των ισπανικών ακτών
Επτά πτώματα εντοπίστηκαν την Τετάρτη (03/09) σε δύο παραλίες της Ανδαλουσίας, στη νότια Ισπανία, μετά την ανατροπή σκαφών που μετέφεραν παράτυπους μετανάστες, όπως δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Ειδικότερα, έξι μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί τα ξημερώματα στην Πλάγια δε λος Μουέρτος, στην περιοχή Καρμπονέρας, ενώ άλλος ένας βρέθηκε νεκρός στην Πλάγια δε λας Σαλίνας (ανατολικότερα).
Σύμφωνα με ισπανικά δημοσίευματα, η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας είχε ενημερωθεί για δύο σκάφη με παράτυπους μετανάστες στα ανοικτά των ακτών της Ανδαλουσίας και κατά την έρευνα που διεξήχθη περισυνελέγησαν 26 άνθρωποι.
