Αγαθονήσι: Το Λιμενικό εντόπισε σορό γυναίκας και 26 παράνομους μετανάστες
Οι διασωθέντες αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με επιβατηγό - οχηματαγωγό πλοίο στο Πυθαγόρειο Σάμου
Στον εντοπισμό 26 αλλοδαπών και μίας σορού αλλοδαπής γυναίκας προχώρησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και της ΕΛΑΣ στην περιοχή του Αγαθονησίου.
Οι διασωθέντες αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με επιβατηγό - οχηματαγωγό πλοίο στο Πυθαγόρειο και από εκεί οδηγήθηκαν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης ΚΥΤ Σάμου για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
Η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε με ναυαγοσωστικό σκάφος στο Βαθύ και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.
