Χανιά: Ακόμα 50 μετανάστες εντοπίστηκαν στην παραλία Τρυπητή της Γαύδου

Πενήντα άτομα πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου στη Γαύδο, δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες ώρες στο ακριτικό νησί.

Όπως είπε στην ΕΡΤ Χανίων, η δήμαρχος Γαύδου, Λίλιαν Στεφανάκη, περίπου πενήντα άτομα αποβιβάστηκαν μόνοι τους στην παραλία της Τρυπητής, περπάτησαν μέχρι τον Κόρφο, όπου και εντοπίστηκαν από τις αρχές.

Αυτή την ώρα οδηγούνται στο λιμάνι του Καραβέ, όπου παραμένουν και τα 65 άτομα που διασώθηκαν το πρωί νοτίως του νησιού. Εντός της ημέρας αναμένεται η μεταφορά τους στο κέντρο προσωρινής παραμονής στην Αγυιά Χανίων.