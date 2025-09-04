Νέος ισχυρός σεισμός στο Αφγανιστάν: Περισσότεροι από 2.200 οι νεκροί από τη δόνηση της Κυριακής

Κατεστραμμένα σπίτια από τον σεισμό 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το Αφγανιστάν την Κυριακή, στην περιοχή Dara Noor της επαρχίας Κουνάρ, την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025. (AP Photo/Wahidullah Kakar)

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στο ανατολικό Αφγανιστάν, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Τζαλαλαμπάντ και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα.

Τη νύχτα της Κυριακής η περιοχή συγκλονίστηκε από σεισμό 6 βαθμών, εξαιτίας του οποίου βρήκαν τον θάνατο περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι και 3.600 άλλοι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με απολογισμό των Ταλιμπάν.

