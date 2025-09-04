Νέος ισχυρός σεισμός στο Αφγανιστάν: Περισσότεροι από 2.200 οι νεκροί από τη δόνηση της Κυριακής
Συνεχίζονται οι μετασεισμοί στη χώρα, μετά τον κύριο σεισμό μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ της Κυριακής
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στο ανατολικό Αφγανιστάν, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Τζαλαλαμπάντ και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα.
Τη νύχτα της Κυριακής η περιοχή συγκλονίστηκε από σεισμό 6 βαθμών, εξαιτίας του οποίου βρήκαν τον θάνατο περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι και 3.600 άλλοι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με απολογισμό των Ταλιμπάν.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι
ΚΟΣΜΟΣ
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:32 ∙ LIFESTYLE
Πότε επιστρέφουν οι αγαπημένες σειρές με νέα επεισόδια
16:20 ∙ LIFESTYLE
Γιώργος Λιάγκας: Επίσημα σε νέα ώρα – Η ανακοίνωση
18:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ