Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στο Αφγανιστάν: 2.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον φονικό σεισμό

Εργαζόμενοι της πολιτικής άμυνας, ντόπιοι και στρατιώτες καθαρίζουν ερείπια καθώς αναζητούν επιζώντες μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 6,0 Ρίχτερ που έπληξε το ανατολικό Αφγανιστάν την Κυριακή, την Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025. (AP Photo/Hedayat Shah)

Εκατοντάδες πτώματα ανασύρθηκαν από σπίτια που καταστράφηκαν από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε το Αφγανιστάν, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε περισσότερους από 2.200, σύμφωνα με εκπρόσωπο της κυβέρνησης των Ταλιμπάν.

Ο σεισμός μεγέθους 6,0 Ρίχτερ έπληξε αρκετές επαρχίες της ορεινής και απομακρυσμένης ανατολικής περιοχής της χώρας το βράδυ της Κυριακής (31/08), ισοπεδώνοντας χωριά και παγιδεύοντας ανθρώπους κάτω από τα ερείπια.

Τουλάχιστον πέντε επαρχίες επλήγησαν από τον σεισμό, ο οποίος ήταν πιο έντονος στις περιοχές Κουνάρ και Νανγκαρχάρ, που είναι από τις πιο απομακρυσμένες και φτωχές της χώρας, σύμφωνα με την Human Appeal.

Η πλειοψηφία των θυμάτων καταγράφηκε στην επαρχία Κουνάρ, όπου πολλοί άνθρωποι ζουν σε απότομες κοιλάδες ποταμών που χωρίζονται από ψηλά βουνά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, 2.205 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 3.640 τραυματίστηκαν στην επαρχία Κουνάρ.

Άλλα 12 άτομα σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν στις γειτονικές επαρχίες Νανγκαρχάρ και Λαγκμάν.

Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Χαμντουλάχ Φιτράτ, ο οποίος έδωσε τα επικαιροποιημένα στοιχεία για τα θύματα, δήλωσε ότι οι προσπάθειες διάσωσης και αναζήτησης συνεχίζονται.

«Έχουν στηθεί σκηνές για τους ανθρώπους και συνεχίζεται η παροχή πρώτων βοηθειών και προμηθειών έκτακτης ανάγκης», είπε.

Το δύσβατο έδαφος εμποδίζει τις προσπάθειες παροχής βοήθειας. Οι αρχές των Ταλιμπάν έχουν αναπτύξει ελικόπτερα και έχουν ρίξει από αέρος στρατιωτικούς κομάντος για να βοηθήσουν τους επιζώντες.

Οι εργαζόμενοι στην παροχή βοήθειας ανέφεραν ότι περπατούσαν για ώρες για να φτάσουν σε χωριά που είχαν αποκοπεί από κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων. Οι περικοπές στη χρηματοδότηση έχουν επίσης αντίκτυπο στην ανταπόκριση.

