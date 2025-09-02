Αφγανιστάν: Ανθρωπιστική βοήθεια από την Ευρωπαϊκη Ένωση μετά τον φονικό σεισμό

Δύο πτήσεις με 130 τόνους ειδών πρώτης ανάγκης - 1 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης

Αφγανιστάν: Ανθρωπιστική βοήθεια από την Ευρωπαϊκη Ένωση μετά τον φονικό σεισμό
AP
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι αποστέλλει ανθρωπιστική βοήθεια στο Αφγανιστάν μετά τον φονικό σεισμό που έπληξε τη χώρα. Το πακέτο περιλαμβάνει δύο πτήσεις με 130 τόνους ειδών πρώτης ανάγκης, καθώς και 1 εκατομμύριο ευρώ από το Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης.

Τι περιλαμβάνει η βοήθεια

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της Κομισιόν, Εύα Χρντσίροβα, οι πτήσεις θα φτάσουν στην Καμπούλ μέσα στην εβδομάδα, μεταφέροντας σκηνές, φάρμακα, νερό, ρούχα και είδη υγιεινής. Πρόκειται για μια άμεση αντίδραση της ΕΕ στην καταστροφή που προκλήθηκε από το σεισμό

Οικονομική ενίσχυση από την ΕΕ

Παράλληλα, η Κομισιόν ενέκρινε τη διάθεση 1 εκατομμυρίου ευρώ από το ταμείο έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να στηριχθούν οργανισμοί και εταίροι που δραστηριοποιούνται επί τόπου. «Αυτό το πακέτο προστίθεται στη μακροχρόνια δέσμευσή μας για στήριξη στο Αφγανιστάν», υπογράμμισε η Χρντσίροβα.

Συνεχής δέσμευση

Η βοήθεια αυτή έρχεται να ενισχύσει την ήδη υπάρχουσα μακροχρόνια στήριξη της ΕΕ προς το Αφγανιστάν, με στόχο να καλυφθούν άμεσες ανάγκες επιβίωσης αλλά και να δοθεί ανακούφιση στους πληγέντες από τον καταστροφικό σεισμό.

