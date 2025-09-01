Σεισμός Αφγανιστάν: Πάνω από 800 νεκροί - Τουλάχιστον 2.800 τραυματίες - «Πεθαίνουν μπροστά μας»

Καθώς πλησιάζουν τα μεσάνυχτα στο Αφγανιστάν, οι διασώστες αγωνίζονται ενάντια στο σκοτάδι για να εντοπίσουν επιζώντες που βρίσκονται κάτω από τα ερείπια, σχεδόν 24 ώρες μετά τον φονικό σεισμό που έπληξε τη χώρα και σκότωσε -σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό- πάνω από 800 ανθρώπους και τραυμάτισε πάνω από 2.800.

Οι οργανώσεις αρωγής προειδοποιούν ότι η αναζήτηση γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη καθώς πέφτει η νύχτα, με ανθρώπους να εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.

Ο σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ έπληξε σε βάθος μόνο οκτώ χιλιομέτρων, κλονίζοντας κοινότητες σε απόσταση έως και 140 χιλιόμετρα μακριά.

622 people killed, hundreds are missing while over 2000 people are injured due to the deadly #earthquake in Eastern Afghanistan . This is really heartbreaking ?. Prayers for our Afghan brothers and sisters. The world should come forward to help humanity. pic.twitter.com/GdP74aFhrK — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) September 1, 2025

Ο απολογισμός των νεκρών θα αυξηθεί «σίγουρα»

Στρατιωτικά ελικόπτερα έχουν μεταφέρει εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες από απομακρυσμένες περιοχές, αλλά το δύσβατο έδαφος και οι κακές καιρικές συνθήκες επιβραδύνουν τις προσπάθειες των διασωστών. Η επαρχία που έχει πληγεί περισσότερο είναι η Κουνάρ, όπου βρισκόταν το επίκεντρο του σεισμού και όπου οι οργανώσεις αρωγής εκτιμούν ότι περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

We are deeply saddened by the tragic loss of lives and damage after the earthquake in eastern Afghanistan.@UNICEFAfg has deployed mobile health teams to the impacted areas & is supporting health facilities providing urgent care for children & families. pic.twitter.com/UbecKROk6Y — UNICEF Afghanistan (@UNICEFAfg) September 1, 2025

Στη γειτονική Νανγκαράρ, υπάρχουν τουλάχιστον 12 νεκροί και περισσότεροι από 250 τραυματίες. Στο Τζαλάλαμπαντ, την πρωτεύουσα της επαρχίας, τα νοσοκομεία έχουν κατακλυστεί από τραυματίες που μεταφέρονται από τα γύρω χωριά. Δεκάδες άλλοι έχουν αναφερθεί τραυματίες στις γειτονικές επαρχίες Λαγκμάν και Νουριστάν.

Ο Ερυθρός Σταυρός προειδοποίησε ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται «σίγουρα» να αυξηθεί τις επόμενες ώρες και ημέρες, ενώ ο ΟΗΕ ζητά επείγουσα διεθνή βοήθεια για την παροχή ανακούφισης και την αποκατάσταση.

Σοκάρουν οι μαρτυρίες των επιζώντων

Ήταν σχεδόν μεσάνυχτα όταν ο Hameed Jan ξύπνησε ξαφνικά στο κρεβάτι του από έναν βαθύ θόρυβο. Ισχυροί σεισμοί ταρακουνούσαν το μικρό σπίτι του στο χωριό Piran, στην περιοχή Κουνάρ του Αφγανιστάν, και μπορούσε να δει τους τοίχους να αρχίζουν να ραγίζουν.

«Πήδηξα από το κρεβάτι και έτρεξα προς το μέρος όπου κοιμόντουσαν τα παιδιά και οι γονείς μου», είπε ο Jan. «Κατάφερα να σώσω δύο από τα παιδιά μου και τα έβγαλα έξω σε ασφαλές μέρος. Επέστρεψα μέσα για να σώσω τα μικρότερα αδέλφια μου, αλλά καθώς το έκανα, η οροφή και οι τοίχοι κατέρρευσαν γύρω μου».

Όταν ο σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ έπληξε το ανατολικό Αφγανιστάν αργά το βράδυ της Κυριακής, ο Jan βρέθηκε θαμμένος στα ερείπια του σπιτιού του. Όσο και αν προσπάθησε να σκαρφαλώσει στα συντρίμμια, δυσκολευόταν να βγάλει το κεφάλι του από τα ερείπια. Χρειάστηκαν πέντε ώρες στους χωρικούς για να τον ελευθερώσουν τελικά. Όταν τελικά κατάφερε να βγει, τον υποδέχτηκαν σκηνές τραγωδίας και καταστροφής.

Η σύζυγός του, οι δύο γιοι του και οι δύο αδελφοί του ήταν μεταξύ των νεκρών, αφού ο ισχυρός σεισμός είχε ισοπεδώσει ολόκληρα χωριά σε όλη την περιοχή. Στο φτωχό, ορεινό έδαφος του Κουνάρ, τα περισσότερα σπίτια στα πληγμένα χωριά ήταν κατασκευασμένα μόνο από λάσπη, προσφέροντας στους κατοίκους ελάχιστη προστασία από τα ερείπια και τις πλημμύρες που προκάλεσε ο σεισμός, όταν χτύπησε ενώ κοιμόντουσαν. Τα περισσότερα σπίτια βρισκόταν κάτω από σωρούς ερειπίων ή είχαν καταστραφεί εντελώς.

«Πεθαίνουν μπροστά στα μάτια μας»

Ο Sanaullah, ένας άλλος κάτοικος της επαρχίας, ήταν μακριά από το χωριό του όταν συνέβη ο σεισμός. Όταν επέστρεψε τη Δευτέρα, βρήκε το σπίτι του κατεστραμμένο και τον αδελφό του νεκρό μαζί με τα πέντε παιδιά του. «Αυτή είναι η ιστορία κάθε σπιτιού εδώ», είπε. «Όλοι όσοι γνωρίζω εδώ έχουν χάσει τουλάχιστον τρία έως πέντε μέλη της οικογένειάς τους».

Ο Αμπντούλ Ραχίμ, κληρικός της περιοχής, είπε ότι τα νεκροταφεία στην κοιλάδα Μαζάρ στο Κουνάρ είναι πλέον γεμάτα με νεκρούς. «Παντού οι άνθρωποι κλαίνε και αγκαλιάζονται», είπε. «Ο αριθμός των νεκρών είναι τόσο υψηλός που τα νεκροταφεία είναι γεμάτα, και οι ντόπιοι είναι απασχολημένοι με το σκάψιμο τάφων, καθώς τα πτώματα φτάνουν κάθε μισή ώρα».

Ένας κάτοικος της περιοχής Μαζά Ντάρα, ο οποίος ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος για να μιλήσει ελεύθερα, επέκρινε τις προσπάθειες διάσωσης των Ταλιμπάν. «Υπάρχουν γυναίκες και παιδιά που ικετεύουν για βοήθεια, αλλά οι αρχές δεν υπάρχουν για να τους βοηθήσουν», είπε.

«Όλοι είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια και είμαστε αβοήθητοι και τους βλέπουμε να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια μας», πρόσθεσε. «Δεν υπάρχει κανείς εδώ για να βοηθήσει όσους είναι θαμμένοι και ζωντανοί στα ερείπια. Δεν υπάρχει κανείς εδώ για να μεταφέρει τους νεκρούς».

