Σεισμός Αφγανιστάν: Πάνω από 800 νεκροί - Τουλάχιστον 2.800 τραυματίες - «Πεθαίνουν μπροστά μας»

Ο Ερυθρός Σταυρός προειδοποίησε ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται «σίγουρα» να αυξηθεί τις επόμενες ώρες και ημέρες

Newsbomb

Σεισμός Αφγανιστάν: Πάνω από 800 νεκροί - Τουλάχιστον 2.800 τραυματίες - «Πεθαίνουν μπροστά μας»

Τραυματίας μεταφέρεται σε στρατιωτικό ελικόπτερο έπειτα από τον φονικό σεισμό στο Μάζα Ντάρα, στην επαρχία Κουνάρ του Αφγανιστάν, τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025. (AP Photo/Wahidullah Kakar)

AP
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Καθώς πλησιάζουν τα μεσάνυχτα στο Αφγανιστάν, οι διασώστες αγωνίζονται ενάντια στο σκοτάδι για να εντοπίσουν επιζώντες που βρίσκονται κάτω από τα ερείπια, σχεδόν 24 ώρες μετά τον φονικό σεισμό που έπληξε τη χώρα και σκότωσε -σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό- πάνω από 800 ανθρώπους και τραυμάτισε πάνω από 2.800.

Οι οργανώσεις αρωγής προειδοποιούν ότι η αναζήτηση γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη καθώς πέφτει η νύχτα, με ανθρώπους να εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.

Ο σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ έπληξε σε βάθος μόνο οκτώ χιλιομέτρων, κλονίζοντας κοινότητες σε απόσταση έως και 140 χιλιόμετρα μακριά.

Ο απολογισμός των νεκρών θα αυξηθεί «σίγουρα»

Στρατιωτικά ελικόπτερα έχουν μεταφέρει εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες από απομακρυσμένες περιοχές, αλλά το δύσβατο έδαφος και οι κακές καιρικές συνθήκες επιβραδύνουν τις προσπάθειες των διασωστών. Η επαρχία που έχει πληγεί περισσότερο είναι η Κουνάρ, όπου βρισκόταν το επίκεντρο του σεισμού και όπου οι οργανώσεις αρωγής εκτιμούν ότι περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Στη γειτονική Νανγκαράρ, υπάρχουν τουλάχιστον 12 νεκροί και περισσότεροι από 250 τραυματίες. Στο Τζαλάλαμπαντ, την πρωτεύουσα της επαρχίας, τα νοσοκομεία έχουν κατακλυστεί από τραυματίες που μεταφέρονται από τα γύρω χωριά. Δεκάδες άλλοι έχουν αναφερθεί τραυματίες στις γειτονικές επαρχίες Λαγκμάν και Νουριστάν.

Ο Ερυθρός Σταυρός προειδοποίησε ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται «σίγουρα» να αυξηθεί τις επόμενες ώρες και ημέρες, ενώ ο ΟΗΕ ζητά επείγουσα διεθνή βοήθεια για την παροχή ανακούφισης και την αποκατάσταση.

Σοκάρουν οι μαρτυρίες των επιζώντων

Ήταν σχεδόν μεσάνυχτα όταν ο Hameed Jan ξύπνησε ξαφνικά στο κρεβάτι του από έναν βαθύ θόρυβο. Ισχυροί σεισμοί ταρακουνούσαν το μικρό σπίτι του στο χωριό Piran, στην περιοχή Κουνάρ του Αφγανιστάν, και μπορούσε να δει τους τοίχους να αρχίζουν να ραγίζουν.

«Πήδηξα από το κρεβάτι και έτρεξα προς το μέρος όπου κοιμόντουσαν τα παιδιά και οι γονείς μου», είπε ο Jan. «Κατάφερα να σώσω δύο από τα παιδιά μου και τα έβγαλα έξω σε ασφαλές μέρος. Επέστρεψα μέσα για να σώσω τα μικρότερα αδέλφια μου, αλλά καθώς το έκανα, η οροφή και οι τοίχοι κατέρρευσαν γύρω μου».

Όταν ο σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ έπληξε το ανατολικό Αφγανιστάν αργά το βράδυ της Κυριακής, ο Jan βρέθηκε θαμμένος στα ερείπια του σπιτιού του. Όσο και αν προσπάθησε να σκαρφαλώσει στα συντρίμμια, δυσκολευόταν να βγάλει το κεφάλι του από τα ερείπια. Χρειάστηκαν πέντε ώρες στους χωρικούς για να τον ελευθερώσουν τελικά. Όταν τελικά κατάφερε να βγει, τον υποδέχτηκαν σκηνές τραγωδίας και καταστροφής.

Η σύζυγός του, οι δύο γιοι του και οι δύο αδελφοί του ήταν μεταξύ των νεκρών, αφού ο ισχυρός σεισμός είχε ισοπεδώσει ολόκληρα χωριά σε όλη την περιοχή. Στο φτωχό, ορεινό έδαφος του Κουνάρ, τα περισσότερα σπίτια στα πληγμένα χωριά ήταν κατασκευασμένα μόνο από λάσπη, προσφέροντας στους κατοίκους ελάχιστη προστασία από τα ερείπια και τις πλημμύρες που προκάλεσε ο σεισμός, όταν χτύπησε ενώ κοιμόντουσαν. Τα περισσότερα σπίτια βρισκόταν κάτω από σωρούς ερειπίων ή είχαν καταστραφεί εντελώς.

«Πεθαίνουν μπροστά στα μάτια μας»

Ο Sanaullah, ένας άλλος κάτοικος της επαρχίας, ήταν μακριά από το χωριό του όταν συνέβη ο σεισμός. Όταν επέστρεψε τη Δευτέρα, βρήκε το σπίτι του κατεστραμμένο και τον αδελφό του νεκρό μαζί με τα πέντε παιδιά του. «Αυτή είναι η ιστορία κάθε σπιτιού εδώ», είπε. «Όλοι όσοι γνωρίζω εδώ έχουν χάσει τουλάχιστον τρία έως πέντε μέλη της οικογένειάς τους».

Ο Αμπντούλ Ραχίμ, κληρικός της περιοχής, είπε ότι τα νεκροταφεία στην κοιλάδα Μαζάρ στο Κουνάρ είναι πλέον γεμάτα με νεκρούς. «Παντού οι άνθρωποι κλαίνε και αγκαλιάζονται», είπε. «Ο αριθμός των νεκρών είναι τόσο υψηλός που τα νεκροταφεία είναι γεμάτα, και οι ντόπιοι είναι απασχολημένοι με το σκάψιμο τάφων, καθώς τα πτώματα φτάνουν κάθε μισή ώρα».

Ένας κάτοικος της περιοχής Μαζά Ντάρα, ο οποίος ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος για να μιλήσει ελεύθερα, επέκρινε τις προσπάθειες διάσωσης των Ταλιμπάν. «Υπάρχουν γυναίκες και παιδιά που ικετεύουν για βοήθεια, αλλά οι αρχές δεν υπάρχουν για να τους βοηθήσουν», είπε.

«Όλοι είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια και είμαστε αβοήθητοι και τους βλέπουμε να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια μας», πρόσθεσε. «Δεν υπάρχει κανείς εδώ για να βοηθήσει όσους είναι θαμμένοι και ζωντανοί στα ερείπια. Δεν υπάρχει κανείς εδώ για να μεταφέρει τους νεκρούς».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Ξεκίνησε το… ταξίδι για το Μουντιάλ 2026 – Πρώτη προπόνηση πριν τα προκριματικά

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Σε επιφυλακή το ΝΑΤΟ ενόψει των στρατιωτικών ασκήσεων Ρωσίας-Λευκορωσίας

21:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Φάμελλος για τα σενάρια περί ίδρυσης κόμματος Τσίπρα

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Χειροπέδες σε οδηγό μηχανής που έτρεχε 200 χιλιόμετρα την ώρα - Βίντεο από την καταδίωξη

21:38LIFESTYLE

Σταμάτης Γονίδης: Αποχώρησε από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο - «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου»

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Εννέα πολεμικά πλοία ανέπτυξαν στην Καραϊβική οι ΗΠΑ - «Η μεγαλύτερη απειλή εδώ και έναν αιώνα»

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ξεκίνησε και πάλι από τη Βαρκελώνη ο στολίσκος που μεταφέρει τρόφιμα στη Γάζα

21:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Στην Ελλάδα ο Ποντένσε για να υπογράψει – «Θερμή» υποδοχή στο «Ελ. Βενιζέλος»

21:13ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός Αφγανιστάν: Πάνω από 800 νεκροί - Τουλάχιστον 2.800 τραυματίες - «Πεθαίνουν μπροστά μας»

21:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Πρεμιέρα χωρίς ντέρμπι - Το πρόγραμμα της σεζόν 2025/26

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι η κλειδοχρονιά; - Πότε καθιερώθηκε ως «Πρωτοχρονιά» η 1η Σεπτεμβρίου; - Ο ίνδικτος και οι ινδικτιώνες της Εκκλησίας μας

20:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Πλήγμα στη Γερμανία - Νοκ άουτ για το υπόλοιπο τουρνουά ο Βόιγκτμαν

20:54ΕΛΛΑΔΑ

Τρομακτικές εικόνες στην Αθηνών-Κορίνθου: Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες - Βίντεο

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Τρένο παρέσυρε κοπάδι ζώων που μπήκε στις γραμμές στην Αλίαρτο

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνών-Κορίνθου: Άνοιξε το ρεύμα προς Κόρινθο - Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός προς Αθήνα

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Τις 90 θα φτάσουν οι συλλήψεις - Κληρικός ζητούσε να ξυλοκοπήσουν άτομα με τα οποία είχε διαμάχη

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: H «κορεκτίλα» αλλάζει και το Πάνθεον - Πώς μετανομάζεται η επιγραφή στο αέτωμα

20:34ΕΛΛΑΔΑ

Πεύκη: Βίντεο ντοκουμέντο με άνδρα που εκπαίδευε τα σκυλιά του σκοτώνοντας γατάκια

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Τον Πούτιν και τον Ζελένσκι θα συναντήσει ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Το θερμότερο καλοκαίρι στην ιστορία της βίωσε φέτος η Βρετανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

21:38LIFESTYLE

Σταμάτης Γονίδης: Αποχώρησε από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο - «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου»

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Χειροπέδες σε οδηγό μηχανής που έτρεχε 200 χιλιόμετρα την ώρα - Βίντεο από την καταδίωξη

20:54ΕΛΛΑΔΑ

Τρομακτικές εικόνες στην Αθηνών-Κορίνθου: Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες - Βίντεο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Τζιχάντι Τζον: Πώς εντοπίστηκε και εκτελέστηκε σε... κεμπαπτζίδικο ο δήμιος του ISIS

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου μέσα από τη φυλακή: «Δεν σκότωσα εγώ τον Παναγιωτάκη - Μόνο στη Φωτεινή θα πω ποιος τον σκότωσε»

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Τις 90 θα φτάσουν οι συλλήψεις - Κληρικός ζητούσε να ξυλοκοπήσουν άτομα με τα οποία είχε διαμάχη

18:55LIFESTYLE

Πώς ένα τραγούδι του 1989 έγινε το hit του καλοκαιριού και «τρέλανε» τη νεολαία - Γιατί οι φαν πάνε με μανταλάκια στις πίστες

20:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 μπήκαν στο FIR Αθηνών μεταξύ Ρόδου-Καστελόριζου για πρώτη φορά έπειτα από 30 μήνες

18:23LIFESTYLE

Βούλα Πατουλίδου: Συγκλονίζει η εξομολόγηση για τον σύζυγό της - «Έφυγε στην αγκαλιά μου, είχε καρκίνο»

14:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Αυτός είναι ο εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι η κλειδοχρονιά; - Πότε καθιερώθηκε ως «Πρωτοχρονιά» η 1η Σεπτεμβρίου; - Ο ίνδικτος και οι ινδικτιώνες της Εκκλησίας μας

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο πολυτελές status symbol: Η μόδα των υπερπλούσιων - 14 παιδιά και κανένα όριο

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τον φετινό και τους επόμενους χειμώνες το φαινόμενο solar minimum

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ήρωας της Κύπρου Νίκος Τούντας - Με το άρμα του έκανε ολοκαύτωμα στον εχθρό κι έσωσε 3.000 ανθρώπους - Ο αποχαιρετισμός του Νίκου Τόσκα

17:42ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πρωτόδικη απόφαση–σταθμός: Κληρονόμησε 1.000.000 ευρώ σε χρέη και το δικαστήριο τα διέγραψε – Δεν είχε κάνει αποποίηση

18:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με δύο γυναίκες που έκλεψαν κινητά από ψητοπωλείο μέρα-μεσημέρι

14:06ΚΟΣΜΟΣ

Εκτέλεσε τον άντρα της: Η κυνική ομολογία της τρόμαξε τον εραστή της - «Και νόμιζες ότι δεν μπορώ να σκοτώσω μύγα»

21:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Φάμελλος για τα σενάρια περί ίδρυσης κόμματος Τσίπρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ