Τραγωδία χωρίς τέλος στο Αφγανιστάν: Πάνω από 800 νεκροί από τον σεισμό

Περισσότεροι από 800 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 2.800 τραυματίστηκαν από τον σεισμό στο Αφγανιστάν, δήλωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν

Τραγωδία χωρίς τέλος στο Αφγανιστάν: Πάνω από 800 νεκροί από τον σεισμό
Οι Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 800 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 2.800 τραυματίστηκαν από τον φονικό σεισμό που έπληξε το ανατολικό τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση διάσωσης, ενώ επιβεβαίωσαν ότι ολόκληρα χωριά καταστράφηκαν από την ισχυρή δόνηση.

Ο σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ στην επαρχία Κουνάρ. Εικόνες και βίντεο που κυκλοφόρησαν από τη γειτονική επαρχία Νανγκαχάρ έδειξαν ανθρώπους να σκάβουν μανιωδώς μέσα στα ερείπια με τα χέρια τους αναζητώντας επιζώντες, καθώς και τραυματίες να μεταφέρονται με φορεία από κατεστραμμένα κτήρια και να μεταφέρονται σε ελικόπτερα.

Διεθνείς ομάδες αρωγής παρέχουν επείγουσα βοήθεια και υποστηρίζουν τη θεραπεία τραυματιών στο Αφγανιστάν. Ο ΟΗΕ δήλωσε ότι οι ομάδες του στο Αφγανιστάν «παρέχουν επείγουσα βοήθεια και υποστήριξη που σώζει ζωές».

«Ο ΟΗΕ στο Αφγανιστάν είναι βαθιά λυπημένος από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την ανατολική περιοχή και στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους, τραυματίζοντας πολλούς άλλους», ανέφερε. «Οι σκέψεις μας είναι με τις πληγείσες κοινότητες».

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στο Αφγανιστάν δήλωσε επίσης ότι οι ομάδες του βρίσκονται «επί τόπου σε νοσοκομεία και εγκαταστάσεις υγείας, υποστηρίζοντας την περίθαλψη των τραυματιών και αξιολογώντας τις επείγουσες ανάγκες υγείας». «Παρέχουμε ενεργά απαραίτητα φάρμακα και προμήθειες και αναπτύσσουμε ομάδες υγείας στις πληγείσες περιοχές για να βοηθήσουμε στη διάσωση ζωών».

Ο σεισμός στο Αφγανιστάν είναι μια «τέλεια καταιγίδα» σε μια χώρα που ήδη υποφέρει από «πολλαπλές κρίσεις», δήλωσε η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) .

Σε συνέντευξή του στο Sky News, ο Ύπατος Αρμοστής Filippo Grandi δήλωσε ότι η κατάσταση στη χώρα είναι «εξαιρετικά τραγική». «Έχουμε πολύ λίγες πληροφορίες μέχρι στιγμής, αλλά ήδη υπάρχουν αναφορές για εκατοντάδες ανθρώπους που σκοτώθηκαν και πολλούς άλλους που έμειναν άστεγοι», είπε. «Μιλάμε για μια χώρα που ήδη υποφέρει από πολλαπλές κρίσεις». Είπε ότι το Αφγανιστάν υποφέρει από «μεγάλη ξηρασία», ενώ το Ιράν έχει «στείλει πίσω σχεδόν δύο εκατομμύρια ανθρώπους» και το Πακιστάν «απειλεί να κάνει το ίδιο».

«Είναι εξαιρετικά δύσκολο να κινητοποιηθούν πόροι λόγω των Ταλιμπάν. Επομένως, είναι μια τέλεια καταιγίδα», πρόσθεσε. «Και αυτός ο σεισμός, που πιθανότατα ήταν αρκετά καταστροφικός, θα προσθέσει απλώς στη δυστυχία». Έκανε έκκληση σε «όλους όσοι μπορούν να βοηθήσουν να το κάνουν.

