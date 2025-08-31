Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία

Το τουρκικό παρατηρητήριο Kandilli ανακοίνωσε ότι σεισμός σημειώθηκε στην περιοχή Sındırgı του Balıkesir της Τουρκίας.

Αρχικά ο σεισμός προσδιορίστηκε στα 4.1 Ρίχτερ αλλά στη συνέχεια επαναϋπολογίστηκε στα 3,8.