Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία
Αρχικά ο σεισμός προσδιορίστηκε στα 4,1 Ρίχτερ αλλά στη συνέχεια επαναϋπολογίστηκε στα 3,8.
Το τουρκικό παρατηρητήριο Kandilli ανακοίνωσε ότι σεισμός σημειώθηκε στην περιοχή Sındırgı του Balıkesir της Τουρκίας.
