Τραγωδία στο Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 250 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες από σεισμό 6 Ρίχτερ

Τουλάχιστον 250 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από σεισμό μεγέθους 6 Ρίχτερ που έπληξε το Αφγανιστάν. Εκατοντάδες άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν από την ισχυρή δόνηση, η οποία σημειώθηκε στην Τζαλαλαμπάντ κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν.

Τουλάχιστον 250 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 500 τραυματίστηκαν στο Αφγανιστάν μετά από σεισμό 6 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα δήλωσαν αξιωματούχοι των Ταλιμπάν, σύμφωνα με το NBC News. Ο σεισμός σημειώθηκε 27 χιλιόμετρα από την πόλη Τζαλαλαμπάντ κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν γύρω στα μεσάνυχτα τοπική ώρα, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία.

Επειδή ο σεισμός έπληξε μια απομακρυσμένη ορεινή περιοχή, «θα χρειαστεί χρόνος για να λάβουμε τις ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις ανθρώπινες απώλειες και τις ζημιές στις υποδομές», δήλωσε ο Σαραφάτ Ζαμάν, εκπρόσωπος του Υπουργείου Δημόσιας Υγείας του Αφγανιστάν.

«Έχουμε ξεκινήσει μαζική επιχείρηση διάσωσης και έχουμε κινητοποιήσει εκατοντάδες ανθρώπους για να βοηθήσουν τους κατοίκους στις πληγείσες περιοχές», δήλωσε ο Zaman.

Δεκάδες σπίτια βρίσκονται «κάτω από τα ερείπια», ανέφεραν πολλαπλές πηγές από την κυβέρνηση των Ταλιμπάν. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης των Ταλιμπάν έχουν καλέσει ανθρωπιστικές οργανώσεις να βοηθήσουν στην προσπάθεια διάσωσης σε απομακρυσμένες ορεινές περιοχές, καθώς ορισμένες είναι προσβάσιμες μόνο αεροπορικώς λόγω κατολισθήσεων και πλημμυρών

Το Αφγανιστάν είναι ιδιαίτερα επιρρεπές σε σεισμούς, καθώς βρίσκεται στη μέση αρκετών ρηγμάτων όπου συναντώνται οι ινδικές και ευρασιατικές πλάκες. Το ορεινό έδαφος του ανατολικού Αφγανιστάν είναι επίσης επιρρεπές σε κατολισθήσεις, γεγονός που δυσχεραίνει την εκτέλεση επιχειρήσεων διάσωσης από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ο νέος σεισμός ήταν ιδιαίτερα καταστροφικός, καθώς σημειώθηκε σε μικρό βάθος 8 χιλιομέτρων, γεγονός που τον καθιστά πολύ πιο καταστροφικό ακόμη και σε μέτριο μέγεθος. Περίπου 1.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν και χιλιάδες άλλοι τραυματίστηκαν το 2022, όταν ένας σεισμός μεγέθους 5,9 Ρίχτερ έπληξε το ανατολικό Αφγανιστάν.

