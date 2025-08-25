Ρωσία: Σεισμός 6,3 Ρίχτερ στα ανατολικά των Νήσων Κουρίλων
Ακόμη μια σεισμική δόνηση τις Κουρίλες Νήσους το τελευταίο χρονικό διάστημα
Σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στη θαλάσσια περιοχή στα ανοιχτά των Κουρίλων Νήσων της Ρωσίας, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.
