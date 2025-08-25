Τουρκία: Τρεις σεισμικές δονήσεις ταρακούνησαν το δυτικό μέρος της χώρας

Το επίκεντρο των σεισμών είναι το ίδιο με τον σεισμό της 10ης Αυγούστου, η περιοχή Σιντίργκι του Μπαλίκεσιρ, και το εστιακό βάθος τους εντοπίστηκε στα 7 χιλιόμετρα.

Newsbomb

Τουρκία: Τρεις σεισμικές δονήσεις ταρακούνησαν το δυτικό μέρος της χώρας
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τρεις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, η ισχυρότερη εκ των οποίων ήταν 4,8 βαθμών, προκάλεσαν αναστάτωση στην επαρχία Μπαλίκεσιρ της δυτικής Τουρκίας, όπου στις 10 Αυγούστου είχε σημειωθεί ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με την τουρκική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD), η πρώτη δόνηση εντάσεως 4,8 βαθμών κατεγράφη στις 21:58 και ακολούθησαν στις 22:00 και 22:14 άλλοι δύο σεισμοί των 4,2 και 4,3 Ρίχτερ αντίστοιχα.

Το επίκεντρο των σεισμών είναι το ίδιο με τον σεισμό της 10ης Αυγούστου, η περιοχή Σιντίργκι του Μπαλίκεσιρ, και το εστιακό βάθος τους εντοπίστηκε στα 7 χιλιόμετρα.

Η δόνηση των 4,8 βαθμών έγινε αισθητή και στις γύρω επαρχίες.

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια, ανακοίνωσε ότι τα αρμόδια συνεργεία άρχισαν του ελέγχους για τυχόν καταστροφές. Ο νομάρχης του Μπαλίκεσιρ, Ισμαήλ Ουστάογλου, δήλωσε ότι «μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί καμία αρνητική κατάσταση».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:53ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Ισχυρός αντικυκλώνας «κλείνει» τα 88 από τα 122 λιμάνια της χώρας

00:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Καλεί για εξηγήσεις τον Αμερικανό πρέσβη: Τι είπε για τον Μακρόν και τους εξόργισε

00:23ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Τρεις σεισμικές δονήσεις ταρακούνησαν το δυτικό μέρος της χώρας

00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Serie A: Άρχισε με νίκη η Γιουβέντους, σκόραρε ο Δουβίκας – Τα αποτελέσματα

23:53ΚΟΣΜΟΣ

Το ουκρανικό ΥΠΕΞ απαντά στον Λαβρόφ: «Μιλά για νομιμότητα κάποιος που κάθεται στην ίδια καρέκλα επί 21 χρόνια»

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Νέα έρευνα για 6 έφηβους - Εξετάζεται η συμμετοχή τους σε πυρκαγιές

23:52ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες μίλησαν: Πότε θα εκραγεί η «μαύρη τρύπα» και θα δημιουργήσει ζωή

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Βιετνάμ: Τυφώνας ανάγκασε 586.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους

23:43ΚΟΣΜΟΣ

«Μαμά, μην κλαις. Θα γυρίσω σύντομα στο σπίτι»: Ουκρανός δημοσιογράφος που κρατούνταν κρυφά από τη Ρωσία για τρία χρόνια, απελευθερώθηκε

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Η τουρίστρια που έγινε viral σε κρητικό πανηγύρι – Δείτε βίντεο

23:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Μονόδρομος για τους 30ρηδες η διαμονή στην πατρική στέγη

23:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: ΑΕΚ και ΠΑΟΚ άρχισαν με… τρίποντο

23:18ΚΟΣΜΟΣ

«Έκρηξη αντισημιτισμού» στη Γαλλία - «Αδιάφορος ο Μακρόν», καταγγέλλει ο πρεσβευτής των ΗΠΑ

23:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Θα πρέπει το ιατρικό επιτελείο μας να… δουλέψει σαν τρελό» - Όσα είπε ο Νίκολιτς

23:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδας: «Κόπηκε» ο Ζούγρης – Η 12άδα του Ευρωμπάσκετ

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Μεγάλη διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων στην Κοπεγχάγη

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Ανώγεια: Ο γαμπρός αφιέρωσε στη νύφη την πιο γλυκιά μαντινάδα – Βίντεο

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν σπάνιο χριστιανικό σταυρό στο... Άμπου Ντάμπι

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Νέο τρομερό στιγμιότυπο σε συναυλία των Coldplay – Πρόσεξε για να… έχει ο Κρις Μάρτιν: «Είναι σίγουρα σύντροφός σου;» (βίντεο)

23:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Τα highlights του ΑΕΚ – Πανσερραϊκός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέες αποκαλύψεις για το έγκλημα στον Βόλο: «Τη βίαζε συνέχεια για να μην τον χωρίσει», λέει η αδελφή της 36χρονης - Ποιο ήταν το «μυστικό» του ζευγαριού

21:42ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη τουρίστρια της Ρωσίας που επισκέφτηκε τη Βόρεια Κορέα περιγράφει: «Μας κοίταγαν έκπληκτοι στον δρόμο»

22:30LIFESTYLE

Παντρεύτηκαν ο τράπερ FY και η Αλεξία Κεφαλά μετά από έξι χρόνια σχέσης - Δείτε βίντεο

22:41WHAT THE FACT

Ο άνδρας που επέζησε από επίθεση αρκούδας και το συγκλονιστικό μήνυμα που άφησε στη γυναίκα του αιμόφυρτος

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: Αυτοί είναι οι όροι για συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία - Το ΝΑΤΟ, η παραχώρηση εδαφών και οι εγγυήτριες χώρες

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στις ΗΠΑ: Γονείς ανάγκασαν την 11χρονη κόρη τους να γεννήσει στο σπίτι χωρίς γιατρό

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Συγγενείς, μαθητές, φίλοι και συνάδελφοι τον αποχαιρετούν – «Τώρα πάλι μαζί» έγραψε ο γιος του, Λάμπρος

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

07:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση Άλεξ: Φόνος, παιδεραστία ή εμπόριο οργάνων; Τα σενάρια μιας εξαφάνισης που δεν λύθηκε ποτέ

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Η τουρίστρια που έγινε viral σε κρητικό πανηγύρι – Δείτε βίντεο

09:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: Ο Έλληνας «Νοστράδαμος» - Οι 122 προφητείες που άφησε στον ελληνικό λαό

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η μάχη της με τον επιθετικό καρκίνο του μαστού - Η τελευταία της ανάρτηση

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Βρέθηκαν ναρκωτικά στο δωμάτιο του Βραζιλιάνου που σκοτώθηκε - Χαροπαλεύει ο φίλος του

20:46WHAT THE FACT

Ποιες είναι οι πέντε πιο ασφαλείς χώρες στον κόσμο για το 2025 - Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

23:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Μονόδρομος για τους 30ρηδες η διαμονή στην πατρική στέγη

21:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στο «κόκκινο» η εγκληματικότητα στην Αττική – Βίντεο ντοκουμέντο από θρασύτατη διάρρηξη

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το «Καληνύχτα μαμά», η συνεργασία της με τον Νίκο Μαστοράκη και η σχέση της με τον Μίνω Κυριακού

18:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό Newsbomb: Άγρια συμπλοκή στο Ζεφύρι – Σοβαρός τραυματισμός, καμένο όχημα και μία σύλληψη

21:09WHAT THE FACT

Σοκαρίστηκε που δεν μπορεί να πάει στο Άγιον Όρος επειδή είναι γυναίκα: «Αυτό είναι τρελό» – Βίντεο

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Ποια ήταν η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη – Η σκληρή μάχη με τον καρκίνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ