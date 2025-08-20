Σεισμός 4,2 Ρίχτερ νότια της Κρήτης
Που εντοπίζεται το επίκεντρο του σεισμού
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 20 Αυγούστου νοτιοανατολικά της Κρήτης.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός έχει εστιακό βάθος 24,7 χιλιομέτρων, ενώ το επίκεντρο του σεισμού καταγράφηκε στα 41 χιλιόμετρα Νοτιοδυτικά της Παλαιοχώρας στην Κρήτη.
Σημειώνεται πως το μεσημέρι της Δευτέρας 18 Αυγούστου σημειώθηκαν δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 3,8 και 4,1 Ρίχτερ αντίστοιχα εντός λίγων λεπτών.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:38 ∙ LIFESTYLE
Τέιλορ Σουίφτ - Τράβις Κέλσι: Πώς κρατούν ζωντανό τον έρωτά τους
18:49 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Παρουσία Αλαφούζου η τελευταία προπόνηση πριν την Σαμσουνσπόρ
18:31 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ