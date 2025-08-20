Σεισμός 4,2 Ρίχτερ νότια της Κρήτης

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 20 Αυγούστου νοτιοανατολικά της Κρήτης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός έχει εστιακό βάθος 24,7 χιλιομέτρων, ενώ το επίκεντρο του σεισμού καταγράφηκε στα 41 χιλιόμετρα Νοτιοδυτικά της Παλαιοχώρας στην Κρήτη.

Σημειώνεται πως το μεσημέρι της Δευτέρας 18 Αυγούστου σημειώθηκαν δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 3,8 και 4,1 Ρίχτερ αντίστοιχα εντός λίγων λεπτών.