Διπλός σεισμός τώρα στην Κρήτη: 4 Ρίχτερ στα Χανιά στην περιοχή των Φαλασάρνων
Δύο σεισμοί σε κοντινή ώρα σημειώθηκαν στην Κρήτη
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Διπλή σεισμική δόνηση, μέσα σε εννιά λεπτά, σημειώθηκε στην Κρήτη, κοντά στα Χανιά, στη θαλάσσια περιοχή των Φαλασάρνων.
Συγκεκριμένα, στις 15:02, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών είχε καταγράψει σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 Ρίχτερ στον νομό Χανίων. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Φαλασάρνων, στα 5 χιλιόμετρα.
Λίγα λεπτά αργότερα, σημειώθηκε νέος σεισμός μεγέθους 4 ρίχτερ, με το ίδιο επίκεντρο, 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Φαλασάρνων και το ίδιο εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:42 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΑΕΚ: Ανακοίνωσε το φιλικό με την Φενέρμπαχτσε στα Άνω Λιόσια
15:25 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: «Δεν τα παρατάει για Ιωαννίδη η Φιορεντίνα»
15:06 ∙ LIFESTYLE
Τζέισον Στέιθαμ: Στην Αντίπαρο ο ηθοποιός
14:57 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός: Με 15.000 οπαδούς στο Πανθεσσαλικό
14:38 ∙ ΕΛΛΑΔΑ