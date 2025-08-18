Διπλός σεισμός τώρα στην Κρήτη: 4 Ρίχτερ στα Χανιά στην περιοχή των Φαλασάρνων

Διπλή σεισμική δόνηση, μέσα σε εννιά λεπτά, σημειώθηκε στην Κρήτη, κοντά στα Χανιά, στη θαλάσσια περιοχή των Φαλασάρνων.

Συγκεκριμένα, στις 15:02, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών είχε καταγράψει σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 Ρίχτερ στον νομό Χανίων. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Φαλασάρνων, στα 5 χιλιόμετρα.

Λίγα λεπτά αργότερα, σημειώθηκε νέος σεισμός μεγέθους 4 ρίχτερ, με το ίδιο επίκεντρο, 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Φαλασάρνων και το ίδιο εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων.