Τουρκία: Δύο σεισμοί 4,8 και 4,2 Ρίχτερ μέσα σε λίγα λεπτά
Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, το επίκεντρο του πρώτου σεισμού εντοπίστηκε 55 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Μπαλίκεσιρ, ενώ είχε εστιακό βάθος 7 χιλιομέτρων.
Μεγάλος σεισμός 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, στη δυτική Τουρκία, στην περιοχή του Μπαλίκεσιρ.
Λίγα λεπτά αργότερα, σημειώθηκε και δεύτερη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 Ρίχτερ, σχεδόν στην ίδια περιοχή, 53 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Μπαλίκεσιρ, με εστιακό βάθος 7 χιλιομέτρων.
