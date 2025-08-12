Σεισμός στην Τουρκία: Η κατεύθυνση των μετασεισμών αποκαλύπτει «κρυφό ρήγμα»

Ο σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην περιοχή Sındırgı του Μπαλικεσίρ επέστησε για άλλη μια φορά την προσοχή στην πραγματικότητα των σεισμών στην Τουρκία.

Ο Τούρκος καθηγητής Δρ. Şükrü Ersoy τόνισε τη λεπτομέρεια του «κρυφού ρήγματος» και τόνισε το μήνυμα που μετέδωσαν οι μετασεισμοί που ακολούθησαν τον μεγάλο σεισμό.

Μιλώντας στην εφημερίδα A Haber σχετικά με το θέμα, ο γεωλόγος μηχανικός, καθηγητής Δρ. Şükrü Ersoy, τόνισε ότι η Τουρκία βρίσκεται εξ ολοκλήρου σε μια περιοχή που κινδυνεύει από σεισμούς. Ο Ersoy υποστήριξε ότι αυτός ο σεισμός μπορεί να συνέβη κατά μήκος μιας ζώνης ρηγμάτων που δεν είναι ορατή και δεν έχει σημειωθεί στους χάρτες .

Ο καθηγητής σημείωσε ότι ο σεισμός σημειώθηκε κατά μήκος μιας γραμμής ρήγματος μήκους περίπου 15 χιλιομέτρων, σημειώνοντας ότι το ρήγμα Simav, που συνδέει το Sındırgı με το Simav, έχει προκαλέσει μεγάλους σεισμούς σε όλη την ιστορία. Ωστόσο, επισήμανε ότι με βάση το τρέχον μήκος του ρήγματος, δεν αναμένεται σεισμός μεγέθους άνω των 6,1 Ρίχτερ σε αυτήν την περιοχή.

Οι μετασεισμοί ήταν αποπροσανατολιστικοί

Οι μετασεισμοί που ακολούθησαν τον σεισμό είναι επίσης αξιοσημείωτοι. Ενώ κανονικά οι μετασεισμοί θα επικεντρώνονταν κατά μήκος της κεντρικής γραμμής του κύριου σεισμού, αυτή τη φορά εξαπλώθηκαν προς τα νότια. Ο Τούρκος καθηγητής δήλωσε ότι αυτό υποδηλώνει ότι ο σεισμός μπορεί να συνέβη σε ένα άγνωστο ή μη εκτεθειμένο ρήγμα, σημειώνοντας ότι ένα παρόμοιο μοτίβο παρατηρήθηκε κατά τον σεισμό του Ερζιντζάν το 1992.

«Τα μη εκτεθειμένα ρήγματα δεν αφήνουν ορατά ρήγματα στην επιφάνεια και δεν είναι ορατά στους χάρτες. Για αυτόν τον λόγο, η μετασεισμική εργασία πεδίου ενδέχεται να μην αποκαλύψει ορατά ίχνη ρηγμάτων», δήλωσε χαρακτηριστικά.