Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Τρομακτική προειδοποίηση ειδικού για μεταφορά τάσης

Μετά το σεισμό μεγέθους 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στο Μπαλίσεκιρ της Τουρκίας κι έγινε αισθητός σε πολλές πόλεις όπως η Κωνσταντινούπολη, η Προύσα και η Σμύρνη, αλλά και στην ελληνική πλευρά, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στους ειδικούς για περαιτέρω εξηγήσεις.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι πριν από λίγη ώρα, σεισμός μεγέθους 3,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Άγκυρα, στις 06:33.

Bir vatandaş, Balıkesir’de ki 6.1 şiddetindeki depreme yakalandığı anları ve evinin durumunu paylaştı. #Deprem pic.twitter.com/mP6LlF4pQx — mühendisyen (@muhendisyenn) August 10, 2025

Τι λέει ειδικός για τον μεγάλο σεισμό

Ο καθηγητής Δρ. Οσμάν Μπεκτάς, ο οποίος προηγουμένως είχε εκδώσει προειδοποιήσεις για το Μπαλικεσίρ, αυτή τη φορά υπέδειξε μια διαφορετική πόλη.





Ο καθηγητής, ο οποίος είχε εκδώσει προειδοποιήσεις τον Μάιο για τη γραμμή του ρήγματος Simav όπου σημειώθηκε ο σεισμός, δήλωσε ότι ο σεισμός θα μπορούσε να προκαλέσει μεταφορά τάσης κατά μήκος της γραμμής του ρήγματος της περιοχής.

Ο καθηγητής Δρ. Μπεκτάς, σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επέστησε την προσοχή σε παλαιότερους σεισμούς. Ο Μπεκτάς δήλωσε ότι ο σεισμός σημειώθηκε στην περιοχή που είναι γνωστή ως «σύμπλεγμα σεισμών Ουσάκ» και υπενθύμισε στο κοινό την οδυνηρή πραγματικότητα αυτού του ρήγματος λέγοντας: «Το ρήγμα Σιμάβ προκάλεσε τον σεισμό μεγέθους 7,2 Ρίχτερ στο Γκεντίζ το 1970».

Υποστηρίζοντας τις εξηγήσεις του με χάρτες που μοιράστηκε, ο καθηγητής Δρ. Μπεκτάς μίλησε ειδικά για μια πόλη.

«Το ρήγμα Uşak, που σχηματίστηκε από τα ρήγματα Simav και Gediz, προκάλεσε σεισμούς μεγέθους 6-7 Ρίχτερ το 1969, το 1970, το 1971, το 1995 και το 2002, με μερικά χρόνια καθυστερημένης μεταφοράς τάσεων. Δώστε προσοχή στις άκρες του ρήγματος, ειδικά δυτικά της Μανίσα!»

SINDIRGI DEPREMI HANGİ FAYI TETIKLEYEBILIR ?

Simav ve Gediz faylarının oluşturduğu Uşak fay bloğu kenarlarında 1969,1970,1971,1995,2002 yıllarında M 6-7 depremlerini birkaç yıl gecikmeli stres transferiyle oluşturmuştur.

Blok kenarlarına, özellikle batısı Manisaya dikkat ! pic.twitter.com/FeHUlWVUgJ — Prof. Dr. Osman Bektaş (@profobektas) August 10, 2025

