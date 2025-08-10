Λέκκας στο Newsbomb.gr για τον σεισμό στην Τουρκία: «Δεν επηρεάζει τον ελληνικό χώρο»

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 10 Αυγούστου στην Τουρκία με επίκεντρο την επαρχία Μπαλίκεσιρ, ενώ το εστιακό βάθος καταγράφηκε στα 11 χιλιόμετρα.

Ξεκάθαρος πως ο σεισμός που σημειώθηκε στην Τουρκία «δεν επηρεάζει τον ελληνικό χώρο» παρουσιάστηκε ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας, Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας στο Newsbomb.gr. Παράλληλα ο κύριος Λέκκας τόνισε πως ο σεισμός «δεν συνδέεται με το ρήγμα της Ανατολίας».

Ανέφερε επίσης πως πιθανότατα ήταν ο κύριος σεισμός καθώς έχουν σημειωθεί ορισμένοι μετασεισμοί, χωρίς βέβαια αυτό να είναι απόλυτο, ενώ πρόσθεσε πως «έγινε αρκετά αισθητός σε Χίο και Μυτιλήνη».

Υπάρχουν αναφορές για πλήρη κατάρρευση κτιρίου, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της γειτονικής χώρας δεν έχει σημειωθεί προς ώρας τραυματισμός.

Σύμφωνα με το αστεροσκοπείο Αθηνών ο σεισμός είχε μέγεθος 5,8 της κλίμακας Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό σεισμολογικό κέντρο πρόκειται για τον τέταρτο σεισμό που γίνεται αισθητός στη Δυτική Τουρκία, σε χρονικό διάστημα λιγότερο των 2 ημερών.

? This is the 4th felt #earthquake in Western Turkey in the last 44 hours. — EMSC (@LastQuake) August 10, 2025

