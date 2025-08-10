Σεισμός 6,1 Ρίχτερ τώρα στην Τουρκία - Αισθητός και σε νησιά του Αιγαίου

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 10 Αυγούστου στην Τουρκία με επίκεντρο την επαρχία Μπαλίκεσιρ, ενώ το εστιακό βάθος καταγράφηκε στα 11 χιλιόμετρα.

Μάλιστα στη συνέχεια σημειώθηκαν τρεις ακόμη μετασεισμοί μεγέθους 4,6, 4,1 και 4 Ρίχτερ αντίστοιχα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός κυρίως στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στον Μαρμαρά. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στη Μυτιλήνη, αναστατώνοντας κατοίκους και επισκέπτες.

Πλάνα που εξασφάλισε το πρακτορείο Anadolu (AA) μετά τον σεισμό, φαίνεται πως τουλάχιστον ένα κτίριο κατέρρευσε. Υπάρχουν επίσης αναφορές για ζημιές σε άλλα κτίρια, καθώς και ότι κατέρρευσε ένα τριώροφο κτίριο στο Σιντίργκι.

Νεότερες αναφορές κάνουν λόγο για πλήρη κατάρρευση τουλάχιστον 10 κτιρίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών δεν έχει σημειωθεί προς ώρας τραυματισμός.

Σύμφωνα με το αστεροσκοπείο Αθηνών ο σεισμός είχε μέγεθος 5,8 της κλίμακας Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό σεισμολογικό κέντρο πρόκειται για τον τέταρτο σεισμός που γίνεται αισθητός στη Δυτική Τουρκία, σε χρονικό διάστημα λιγότερο των 2 ημερών.

«Δεν επηρεάζει τα ρήγματα της Ελλάδας»

Ο σεισμολόγος Ευθήμης Λέκκας μίλησε στο Newsbomb.gr για τον σεισμό, τονίζοντας αρχικά πως ο σεισμός «δεν επηρεάζει τον ελληνικό χώρο» και ότι «δεν συνδέεται με το ρήγμα της Ανατολίας».

Ακόμη, ανέφερε πως πιθανότατα ήταν ο κύριος σεισμός καθώς έχουν σημειωθεί ορισμένοι μετασεισμοί, χωρίς βέβαια αυτό να είναι απόλυτο, ενώ πρόσθεσε πως «έγινε αρκετά αισθητός σε Χίο και Μυτιλήνη».

