Θρήνος στη Ζάκυνθο: Τριήμερο πένθος στα σχολεία για τον θάνατο της 35χρονης νηπιαγωγού

Η Ευανθία Αγγελοπούλου, υπηρετούσε ως νεοδιόριστη νηπιαγωγός στο 3ο Νηπιαγωγείο του νησιού

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Θρήνος στη Ζάκυνθο: Τριήμερο πένθος στα σχολεία για τον θάνατο της 35χρονης νηπιαγωγού
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Θλίψη έχει σκορπίσει στη σχολική και τοπική κοινωνία της Ζακύνθου η αιφνίδια και πρόωρη απώλεια της εκπαιδευτικού Ευανθίας Αγγελοπούλου, η οποία υπηρετούσε ως νεοδιόριστη νηπιαγωγός στο 3ο Νηπιαγωγείο του νησιού.

Με απόφαση του διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, Αθ. Κατσίμπελη, κηρύχθηκε τριήμερο πένθος και όπως αναφέρει το imerazante.gr για το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλονται οι προγραμματισμένες εορταστικές εκδηλώσεις των σχολικών μονάδων.

ΔΑΣΚΑΛΑ

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Αποφασίζουμε

Την κήρυξη τριήμερου πένθους, από σήμερα και έως και την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, ημέρα τέλεσης της εξοδίου ακολουθίας της εκλιπούσας, σε όλες τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου.

Την αναστολή όλων των προγραμματισμένων εορταστικών εκδηλώσεων των σχολικών μονάδων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Η επιστημονική εκδήλωση που διοργανώνεται σήμερα από τη διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, που τελεί υπό την αιγίδα του ΥΠΑΙΘΑ, θα πραγματοποιηθεί και θα είναι αφιερωμένη στη μνήμη της εκλιπούσας εκπαιδευτικού, ενώ πριν από την έναρξή της θα τηρηθεί ενός (1) λεπτού σιγή.

Οι διευθυντές και προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων παρακαλούνται να μεριμνήσουν ώστε από σήμερα και έως και την Τετάρτη οι σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί σε όλες τις σχολικές μονάδες και να εφαρμοστεί άμεσα».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:20ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Μία μητέρα και η 11χρονη κόρη της νεκρές σε ρωσικούς βομβαρδισμούς

19:09LIFESTYLE

Έλενα Τσαβαλιά: Η τρυφερή ανάρτηση για την ονομαστική εορτή του μοναχογιού της

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: «Ανακουφισμένος» δήλωσε ο σμήναρχος – Ζητάει την καταδίκη του – Τι ισχυρίστηκε στον στρατιωτικό εισαγγελέα

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Μεθυσμένος 62χρονος οδηγούσε για 25 χιλιόμετρα στο αντίθετο ρεύμα της ΠΑΘΕ - Έπεσε πάνω σε νταλίκα

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Φωτιά σε ισόγειο πολυκατοικίας από σόμπα υγραερίου

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ένοχος για τον βιασμό 12χρονης Αφγανός αιτών άσυλο - Βράζει για το μεταναστευτικό η χώρα

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρές κριτικές για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»: «Times», «Guardian», «Independent» κατακεραυνώνουν την ταινία

18:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Εθνικό Απολυτήριο: Αυτό είναι το κυβερνητικό σχέδιο για το νέο Λύκειο - Μείωση ύλης, αξιολόγηση

18:43WHAT THE FACT

Τι είναι η «Μπουμπού» και ο «Ντουντού» που έχουν κατακλύσει το TikTok και «σαρώνουν» στις αγορές

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο - Επίθεση σε σχολείο: Μαχαιρώθηκαν δύο αγόρια

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Αλκοολικός πατέρας σκότωσε την κόρη του έπειτα από διαφωνία για πολιτικά ζητήματα

18:13ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος εποχής για την Ευρώπη - Νέο μοντέλο διακυβέρνησης

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Μια influencer «έβαλε φωτιά» στο νησί - Υπόκοσμος, διαφθορά και πολιτικοί - Γιατί την «προστατεύει» η KGB

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Γαλλία: 79χρονος πρώην εκπαιδευτικός κατηγορείται για 89 βιασμούς ανηλίκων - Δολοφόνησε τη μητέρα και τη θεία του

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Φραστικό επεισόδιο Ρούτσι - Καπερνάρου: «Άντε κάνε καμιά απεργία» - «Είσαι κάθαρμα»

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Η 52χρονη αθλήτρια που απέδειξε ότι η ταχύτητα είναι θέμα ψυχής και όχι ηλικίας

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Ζάκυνθο: Τριήμερο πένθος στα σχολεία για τον θάνατο της 35χρονης νηπιαγωγού

17:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο από τη δράση της συμμορίας που έκλεβε οχήματα και χρήματα από πολίτες

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Σύγκρουση ΙΧ με μηχανή στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος του Ρέντη - Καθυστερήσεις στο σημείο

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Σε κρίσιμη κατάσταση το παιδί που έπεσε στο σιντριβάνι - «Είναι μια χαρά», λέει ο πατέρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η κακοκαιρία της Τσικνοπέμπτης - Δύσκολο το ψήσιμο σε εξωτερικούς χώρους

20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: «Ανακουφισμένος» δήλωσε ο σμήναρχος – Ζητάει την καταδίκη του – Τι ισχυρίστηκε στον στρατιωτικό εισαγγελέα

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στις ράγες στον σταθμό «Αμπελόκηποι»

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Φραστικό επεισόδιο Ρούτσι - Καπερνάρου: «Άντε κάνε καμιά απεργία» - «Είσαι κάθαρμα»

20:36LIFESTYLE

Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός - Έγκυος ξανά η Αλεξάνδρα Νίκα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Εθνικό Απολυτήριο: Αυτό είναι το κυβερνητικό σχέδιο για το νέο Λύκειο - Μείωση ύλης, αξιολόγηση

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Γαλλία: 79χρονος πρώην εκπαιδευτικός κατηγορείται για 89 βιασμούς ανηλίκων - Δολοφόνησε τη μητέρα και τη θεία του

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Κατάληψη στο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου για το «σκάψιμο αντί απουσίας»: Να φύγει η διευθύντρια, ζητούν μαθητές

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Ελευθέριος Βενιζέλος - Ήταν ο τελευταίος εγγονός του Εθνάρχη και πρώην βουλευτής Χανίων

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Ζάκυνθο: Τριήμερο πένθος στα σχολεία για τον θάνατο της 35χρονης νηπιαγωγού

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Μεθυσμένος 62χρονος οδηγούσε για 25 χιλιόμετρα στο αντίθετο ρεύμα της ΠΑΘΕ - Έπεσε πάνω σε νταλίκα

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Τοξικομανής κάνει χρήση στο κατώφλι του νηπιαγωγείου την ώρα αποχώρησης των παιδιών

12:05LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Μια influencer «έβαλε φωτιά» στο νησί - Υπόκοσμος, διαφθορά και πολιτικοί - Γιατί την «προστατεύει» η KGB

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο ξύλο μέσα σε αστικό λεωφορείο - Επιβάτες «πιάστηκαν» στα χέρια

11:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Τσικνοπέμπτης: Τι ώρες θα βρέχει στην Αθήνα - «Κλείδωσε» η κακοκαιρία

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στην ΕΑΒ: «Δεν κάνουμε πίσω» δηλώνει ο πρόεδρος των εργαζομένων στο newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ