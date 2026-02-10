Κάτω Πατήσια: Οκτώ συλλήψεις για συμπλοκή με τρεις σοβαρά τραυματίες

Η αστυνομία εξιχνίασε την υπόθεση ομαδικής συμπλοκής που σημειώθηκε στα Κάτω Πατήσια στις απογευματινές ώρες της 21ης Δεκεμβρίου 2025, κατά την οποία τρεις νεαροί τραυματίστηκαν σοβαρά.

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, μετά από ενδελεχή προανάκριση συνελήφθησαν οκτώ άτομα ηλικίας από 16 έως 24 ετών, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για «συμπλοκή, απόπειρα ανθρωποκτονίας, απλή σωματική βλάβη» καθώς και παραβάσεις των νόμων για ναρκωτικά, φωτοβολίδες και όπλα.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στις πρωινές ώρες της 9ης Ιανουαρίου και στο πλαίσιο των ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων κατασχέθηκαν:

Πιστόλι-ρέπλικα με τρία φυσίγγια

97 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

52 γραμμάρια κοκαΐνης

51 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης

6 μαχαίρια, μεταξύ αυτών και τύπου «karambit»

2 τρίφτες κάνναβης και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

5.105 ευρώ

Κροτίδα και σιδερογροθιά

Πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων

9 κινητά τηλέφωνα

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 20 άτομα που σχετίζονται με την υπόθεση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, δύο ομάδες νεαρών, αποτελούμενες από 16 και 10 άτομα αντίστοιχα, συνεπλάκησαν λόγω προσωπικών διαφορών και επεισοδίου που είχε προηγηθεί δύο ημέρες νωρίτερα μεταξύ ενός 19χρονου και ενός 16χρονου. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, 18χρονος από τους συλληφθέντες τραυμάτισε σοβαρά στην κοιλιακή χώρα τον 19χρονο και έναν ακόμη 18χρονο με μαχαίρι τύπου «karambit», ενώ ο 16χρονος τραυμάτισε σοβαρά έναν 21χρονο, με αποτέλεσμα οι τραυματίες να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Η υπόθεση χειρίστηκε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, που ταυτοποίησε τους δράστες και ολοκλήρωσε τις σχετικές έρευνες. Οι οκτώ συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.