Καλλιθέα: Σε κρίσιμη κατάσταση το παιδί που έπεσε στο σιντριβάνι - «Είναι μια χαρά», λέει ο πατέρας

Το μόλις 2,5 ετών κοριτσάκι συνεχίζει να δίνει μάχη στα χέρια των γιατρών για την ίδια τη ζωή του με τους γονείς του να επαναλαμβάνουν πως ποτέ δεν άφηναν το παιδί από το οπτικό τους πεδίο και πως η πτώση της μικρής στο σιντριβάνι στην Καλλιθέα, οφείλεται σε μια εξαιρετικά άτυχη στιγμή, που τους έχει συγκλονίσει.

Oικογενειακή φίλη του ζευγαριού μιλώντας στο Mega ανέφερε ότι οι γονείς πρόσεχαν το μοναχοπαίδι τους καθημερινά. Εικάζει πως το κακό έγινε από τη μια στιγμή στην άλλη, χωρίς ο 26χρονος πατέρας να μπορεί να αποτρέψει την πτώση του παιδιού του.

«Πάντα το πρόσεχανε, δεν είναι ότι τους διέφυγε και… Όλη μια γειτονιά είμαστε εδώ. Τα ξέρω τα παιδιά. Έβλεπα ότι συνέχεια ήταν δίπλα. Έτυχε να γίνει. Έτυχε. Ήταν η κακιά η στιγμή».

Ο πατέρας της μικρής είπε στο Mega ότι το παιδί είναι καλά στην υγεία του.

«Το παιδί μια χαρά. Μια χαρά. Στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω ελληνικά».

Οι γονείς και η μικρή βρίσκονταν στην πλατεία Κύπρου της Καλλιθέας καθημερινά. Όπως λέει, η οικογενειακή φίλη τους συνήθως το παιδί έπαιζε υπό τη επιτήρηση του πατέρα και της μητέρας της.

«Πάντα, πάντα, πάντα εκεί δίπλα, πάντα. Και απ’ το μαγαζί που τους βλέπω και πελάτες μου είναι και στην πλατεία που βγαίνω και μικρό παιδί που έχω, βλέπω τη συμπεριφορά και την αγάπη που έχουνε. Ότι δε φταίνε, δεν φταίνε οι γονείς. Είναι η κακιά στιγμή».

Προχθές το βράδυ όμως, η μικρή διέφυγε της προσοχής όλων και έπεσε μέσα στο σιντριβάνι.

Το παιδί ανασύρεται από το σιντριβάνι αναίσθητο. Το περιπολικό έφτασε ταχύτατα στο σημείο, με τους αστυνομικούς να παίρνουν στα χέρια τους το κοριτσάκι και να το μεταφέρουν μέσα σε 7 λεπτά στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

Η πρώτη αξονική έδειξε πως δεν είχε προκληθεί οίδημα στον εγκέφαλο της μικρής. Τα δύσκολα όμως για το παιδί δεν έχουν περάσει. Οι γιατροί που κατάφεραν να επαναφέρουν το παιδί στη ζωή, μετά από προσπάθειες 50 λεπτών, θεωρούν κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, κάποια στιγμή ο πατέρας της μικρής αφαιρέθηκε μιλώντας στο τηλέφωνο, την ώρα που η σύζυγός του μιλούσε με μια γνωστή της.

Όταν κάποια στιγμή οι γονείς αντιλήφθηκαν την απουσία του παιδιού τους, άρχισαν να το αναζητούν όχι στο σιντριβάνι, αλλά σε άλλο σημείο της πλατείας που συνήθιζε να παίζει.

Πολύτιμη βοήθεια εκείνα τα δραματικά δευτερόλεπτα, προσέφερε ένας σεφ γειτονικού καταστήματος, που πήρε στα χέρια του το παιδί και προσπάθησε να το επαναφέρει.

