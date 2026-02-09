Καλλιθέα: Τα νεότερα για την υγεία του παιδιού που έπεσε σε σιντριβάνι - Χαραμάδα αισιοδοξίας

Παραμένει διασωληνωμένο σε βαριά κατάσταση το παιδί που μεταφέρθηκε χθες το βράδυ χωρίς τις αισθήσεις του εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν έπειτα από υπεράνθρωπες προσπάθειες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι εξετάσεις από την αξονική, που υποβλήθηκε, δεν έχουν δείξει εγκεφαλικό οίδημα κάτι που δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία.

Το πιθανότερο είναι πως αυτό συνέβη επειδή είχε πέσει σε παγωμένο νερό. Σε κάθε περίπτωση τα επόμενα 24ωρα παραμένουν κρίσιμα.

Η μεταφορά του 2χρονου που έπεσε σε σιντριβάνι στο νοσοκομείο

Το 2,5 ετών παιδί που εντοπίστηκε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα το βράδυ της Κυριακής (08/02) μεταφέρθηκε εσπευσμένα με αστυνομική συνοδεία στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που εξασφάλισε το Newsbomb.gr.

Το χρονικό του επεισοδίου

Το παιδί βρισκόταν στην πλατεία της Καλλιθέας με τον 26άχρονο πατέρα του, αλβανικής καταγωγής, όταν ξέφυγε της προσοχής του και βρέθηκε μέσα στο σιντριβάνι. Το παιδί ήταν επί αρκετά λεπτά αναίσθητο μέσα στο νερό, σύμφωνα με αναφορές, πριν το αντιληφθούν περαστικοί, το βγάλουν και καλέσουν την Αστυνομία.

Το πλήρωμα ενός περιπολικού που περνούσε τυχαία από το σημείο εκείνη την ώρα, έσπευσε για να βοηθήσει το παιδί προσπαθώντας να το επαναφέρει, ενώ, το μετέφερε στο νοσοκομείο πριν προλάβει να φτάσει στο σημείο το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο «Αγλαΐα Κυριακού», οι γιατροί επιχειρούσαν να επαναφέρουν το παιδί επί 40 λεπτά και πράγματι, τα κατάφεραν. Όμως, η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη. Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

«Το παιδί ήταν παγωμένο, έκανε εμετό – Όλοι ήταν σε πανικό»

Αυτόπτης μάρτυρας που έσπευσε στη σκηνή για να βοηθήσει, περιγράφει ότι «όλοι ήταν μέσα στο άγχος, έβαζαν τα χέρια τους στο παιδί για να το βοηθήσουν και τους φώναζα “είμαι γιατρός” για να μπορέσω να το βοηθήσω. Ξέρω τα βασικά των πρώτων βοηθειών», μιλώντας σήμερα (09/02) στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

«Λένε ότι το παιδάκι ήταν για ώρα γυρισμένο στο νερό. Δεν ξέρω να σας πω, αλλά όταν πήγα στο σημείο, το είχαν βγάλει από το σιντριβάνι. Όλοι ήταν πανικόβλητοι, μέσα στο στρες και έκαναν κινήσεις νευρικές. Προσπάθησα να βοηθήσω. Το παιδί ήταν παγωμένο, έκανε εμετό και μετά, το γύρισα πλάγια και άρχισαν πάλι να το πιάνουν. Τους φώναζα: “Σταματήστε” για να το αφήσουν να αναπνεύσει, του είχα ανοίξει λίγο το σαγόνι για να παίρνει οξυγόνο», είπε ακόμη, ενώ, σε ερώτηση εάν κάποιος από αυτούς που κρατούσαν το παιδί ήταν ο πατέρας ή η μητέρα του κοριτσιού, απάντησε: «Δεν ξέρω».

Η Αστυνομία συνέλαβε τους γονείς (26 και 23 ετών) για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

