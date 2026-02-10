Λαμία: Σε δομή το παιδί ΑμεΑ που εγκαταλείφθηκε στα δικαστήρια - Ποινή φυλάκισης στον πατέρα

Ποινή φυλάκισης 1,5 έτους επιβλήθηκε στο πατέρα του μικρού παιδιού ΑμΕΑ που εγκαταλείφθηκε στα δικαστήρια Λαμίας.

Το μεσημέρι της Τρίτης (10/2/26) ο πατέρας που ανέλαβε την επιμέλεια με δικαστική απόφαση, ήταν υποχρεωμένος να λογοδοτήσει στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, έχοντας παρουσιαστεί αυτοβούλως στο ΑΤ και συλληφθεί για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, αντί να μπορεί να βρίσκεται κοντά στο παιδί του το οποίο και νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο.

Οι δικηγόροι του πατέρα ζήτησαν αναβολή της υπόθεσης προκειμένου να γίνει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, ωστόσο η υπόθεση δικάστηκε κανονικά, με τελική απόφαση ποινή φυλάκισης 18 μηνών μετατρέψιμη σε 10 ευρώ ημερησίως και την έφεσή του να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Υπέρ του πατέρα κατέθεσαν τόσο η νύφη του, που έζησε από κοντά την κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει το παιδί αφότου έμεινε ξαφνικά σε ένα ξένο περιβάλλον, όσο και ο ψυχίατρος στον οποίο προσέτρεξε ο πατέρας, ψάχνοντας αγωνιωδώς τρόπο να ηρεμήσει το μικρό του γιο την περασμένη Παρασκευή (6/2/26).

Επιπλέον όπως τόνισαν και οι συνήγοροί του, το παιδί δεν έμεινε μόνο του, ούτε όταν το πήγαν στο Νοσοκομείο αναζητώντας να γίνει ψυχιατρική εκτίμηση, μιας και η μητέρα του παιδιού δεν τους είχε αφήσει τίποτα και είχε απλά εξαφανιστεί.

Ο πατέρας από την πλευρά του, είπε τις πιο σημαντικές κουβέντες, όπως ότι νοιάζεται για το παιδί του και ότι διατηρώντας την επιμέλειά του, θα προσπαθήσει για το καλύτερο για εκείνο.

