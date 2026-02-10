Απάντηση Γιάννη Καλλιάνου για το πολιτικό του μέλλον

Διευκρινίσεις για το πολιτικό του μέλλον παρείχε σήμερα ο βουλευτής της ΝΔ, Γιάννης Καλλιάνος κόντρα στα σενάρια που τον ήθελαν να εγκαταλείπει τον πολιτικό στίβο.

Συγκεκριμένα στην ανάρτηση του αναφέρει:

Εδώ και σχεδόν μία δεκαετία ακούω επαναλαμβανόμενες “βεβαιότητες” για το πολιτικό μου μέλλον.

Πριν από τις εθνικές εκλογές του 2019, κάποιοι υποστήριζαν ότι δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να εκλεγώ, γιατί -όπως έλεγαν- ένας άνθρωπος που προέρχεται από τις θετικές επιστήμες και την εργασία δεν μπορεί να έχει πολιτικό λόγο. Σαν να προϋποθέτει η προσφορά στην κοινωνία να είσαι απαραίτητα και δεινός ρήτορας.

Το 2019, οι πολίτες του Νοτίου Τομέα της Αθήνας με τίμησαν με 20.000 σταυρούς εμπιστοσύνης και εκλέχθηκα Βουλευτής.

Πριν από τις εκλογές του 2023 ορισμένοι διακινούσαν ότι θα αποχωρήσω από την κεντρική πολιτική σκηνή, επειδή δήθεν θα επέλεγα τον δρόμο της αυτοδιοίκησης, ως υποψήφιος Δήμαρχος της Ηλιούπολης η και της Γλυφάδας.

Το 2023, η κοινωνία ανανέωσε και ενίσχυσε την εμπιστοσύνη της προς το πρόσωπό μου με 30.000 σταυρούς και εκλέχθηκα Βουλευτής.

Τους τελευταίους μήνες επανέρχονται με ένα νέο αφήγημα, ότι, σύμφωνα με τα σενάρια που διακινούνται, εγκαταλείπω την πολιτική για να αφοσιωθώ στην ακαδημαϊκή μου καριέρα και στην επαγγελματική μου πορεία.

Απαντώ ξεκάθαρα ότι συνεχίζω στην πρώτη γραμμή, καθημερινά δίπλα στους πολίτες και στις ανάγκες της περιοχής που έχω την τιμή να εκπροσωπώ, τον Νότιο Τομέα της Αθήνας.

Και ασφαλώς δεν απευθύνομαι σε όσους διακινούν αυτά τα ψευδή σενάρια. Αυτοί γνωρίζουν την πραγματικότητα, απλώς θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα με αποδυναμώσουν. Απευθύνομαι σε όλες και όλους εσάς, στους πολίτες, που μπορεί να έρθετε σε επαφή με τέτοιες φήμες. Σε εσάς οφείλω την αλήθεια, την απόλυτη διαφάνεια και τη συνέπεια.

Το 2019 είχα την τιμή να ενταχθώ για πρώτη φορά στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη και θεωρώ καθήκον μου και χρέος μου να δικαιώνω κάθε μέρα την εμπιστοσύνη των ανθρώπων που με στηρίζουν.

Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Είμαι επαγγελματίας που μπήκε στην πολιτική για να προσφέρει. Εργάζομαι αδιάκοπα 27 χρόνια, με συνεχή παρουσία στην πραγματική ζωή, και αυτό η κοινωνία το γνωρίζει και το αναγνωρίζει.

Οι πολίτες θέλουν ανθρώπους που έχουν δουλέψει σκληρά, που έχουν παλέψει μόνοι τους, χωρίς πλάτες, που στέκονται δίπλα τους όχι στα λόγια αλλά στην πράξη. Αυτό κάνω καθημερινά. Ακούω, παρεμβαίνω, διεκδικώ λύσεις, με νηφαλιότητα, χωρίς κραυγές και καφενειακές ατάκες σε πολιτικά τραπέζια, με διάθεση πάντοτε να ενώνω και όχι να διχάζω.

Όσοι λοιπόν επενδύουν σε φήμες, η πραγματικότητα τους απαντούσε και θα συνεχίσει να τους απαντά πάντοτε με εκκωφαντικό τρόπο. Διότι τον τελευταίο λόγο τον έχουν οι πολίτες. Και η εμπιστοσύνη τους με τιμά και με υποχρεώνει να προχωρώ ακόμη πιο δυνατά.

Έτσι είναι, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Κάθε Βουλευτής έχει το δικαίωμα -και την υποχρέωση- να προστατεύει τη σχέση εμπιστοσύνης με τους ανθρώπους που τον πιστεύουν και τον στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς.

Συνεχίζουμε όλοι μαζί.

