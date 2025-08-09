Απίστευτη θεωρία για τον σεισμό στον Μαρμαρά: Ποιες προϋποθέσεις μπορούν να δώσουν πάνω από 7 Ρίχτερ

Καθώς ο αναμενόμενος μεγάλος σεισμός στη Θάλασσα του Μαρμαρά εξακολουθεί να κυριαρχεί στην τουρκική ημερήσια διάταξη, ο καθηγητής Δρ. Osman Bektaş κατέθεσε μια νέα θεωρία.

Ο Bektaş δήλωσε ότι τα υπεράκτια ρήγματα προκαλούν σεισμούς μικρότερους από 7 Ρίχτερ, ενώ τα χερσαία ρήγματα προκαλούν σεισμούς μεγαλύτερους από 7 Ρίχτερ, και απαρίθμησε τους σεισμούς που υποστηρίζουν τη θεωρία του έναν προς έναν.

Βρισκόμενη σε μια ενεργή σεισμική ζώνη, η Τουρκία συνεχίζει να σείεται από γωνιά σε γωνιά. Οι πρόσφατοι σεισμοί της 6ης Φεβρουαρίου προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, ενώ ο αναμενόμενος μεγάλος σεισμός στην Κωνσταντινούπολη παραμένει ένα φλέγον ζήτημα.

Ενώ οι εξηγήσεις των ειδικών ποικίλλουν, ορισμένοι λένε ότι ένας μεγάλος σεισμός είναι επικείμενος, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι δεν θα συμβεί μεγάλος σεισμός στην περιοχή του Μαρμαρά. Εν μέσω όλης αυτής της συζήτησης, ο γεωφυσικός μηχανικός, καθηγητής Δρ. Osman Bektaş , έχει παρουσιάσει με μια διαφορετική θεωρία.

Μια διαφορετική αλλά εμπεριστατωμένη θεωρία

Ο Γεωφυσικός Μηχανικός, Καθηγητής Δρ. Osman Bektaş , στην ανάλυσή του για τη σεισμικότητα της Θάλασσας του Μαρμαρά, εξήγησε ότι η γεωφυσική δομή στην περιοχή καθορίζει τα μεγέθη των σεισμών.

Υποστηρίζοντας τη θεωρία του με τον γεωφυσικό χάρτη που κοινοποίησε στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Bektaş αποκάλυψε πώς οι γεωλογικές διαφορές κάτω από τη Θάλασσα του Μαρμαρά επηρεάζουν τη δυναμική των σεισμών.

Σύμφωνα με τη θεωρία του, το στρώμα του μανδύα κάτω από τη Θάλασσα του Μαρμαρά βρίσκεται πιο κοντά στην επιφάνεια. Σε αυτές τις περιοχές, που σημειώνονται με κόκκινο στον χάρτη, ο θερμός μανδύας λεπταίνει τη λιθόσφαιρα σε πάχος περίπου 10 χλμ. και αποδυναμώνει τα ρήγματα.

Έχουν την τάση να «έρπουν» και να απελευθερώνουν την ενέργειά τους μέσω συχνών, μικρότερων σεισμών. Σύμφωνα με τον Bektaş, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι σεισμοί στη θάλασσα δεν υπερβαίνουν το μέγεθος του 7 Ρίχτερ.

Στις χερσαίες περιοχές που σημειώνονται με μπλε χρώμα στον χάρτη, ο φλοιός της Γης είναι παχύτερος (περίπου 17 χλμ.) και ψυχρότερος. Αυτό μπλοκάρει τα ρήγματα και προκαλεί την ξαφνική απελευθέρωση συσσωρευμένης ενέργειας, οδηγώντας σε σεισμούς μεγέθους μεγαλύτερου από 7 Ρίχτερ, όπως ο σεισμός της Νικομήδειας το 1999.

Οι ιστορικοί σεισμοί υποστηρίζουν τη θεωρία

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μπεκτάς τόνισε ότι οι σεισμοί του 20ού αιώνα επιβεβαίωσαν αυτή τη θεωρία .

Σύμφωνα με τον εμπειρογνώμονα, ενώ ο σεισμός μεγέθους 7,4 Ρίχτερ στη Νικομήδεια το 1999 σημειώθηκε στην ψυχρή και παχύρρευστη περιοχή του φλοιού της ξηράς, οι σεισμοί στα Πριγκιπόννησα του 1963 (6,3) και στο νησί Μαρμαρά του 1935 (6,4) σημειώθηκαν στον ζεστό και λεπτό φλοιό της θάλασσας και παρέμειναν κάτω από 7 βαθμούς.

Αυτή η θεωρία δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος σεισμού για την Κωνσταντινούπολη και τα περίχωρά της έχει εξαλειφθεί, αλλά προσφέρει μια νέα προοπτική στις προσπάθειες διαχείρισης κινδύνων και ετοιμότητας, αποκαλύπτοντας σαφέστερα τη φύση του κινδύνου και το μέγεθος των πιθανών σεισμών.

MARMARANIN DEPREMSELLİĶ GİZEMİNİ

Aşağıdaki jeofizik haritası açıklıyor.

Marmara Denizinde yerin sıcak MANTO kısmı ( kırmızı alan ) yükselince üstde deprem oluşturan SİSMİK KABUK gerilip incelmiş ( yaklaşık 10 km), faylar zayıflamıştır ( creep ).

Sonuç : Karada ( mavi alan ) — Prof. Dr. Osman Bektaş (@profobektas) August 7, 2025

Διαβάστε επίσης