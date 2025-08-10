Τουρκία: Στιγμές πανικού - Ο σεισμός καταγράφηκε σε κάμερα

Η στιγμή του σεισμού μεγέθους 6,1 Ρίχτερ στην περιοχή Sındırgı του Μπαλικεσίρ καταγράφηκε σε κάμερα, καθώς προκάλεσε πτώση αντικειμένων από τα ράφια σούπερ μάρκετ στο İnegöl της Προύσας και πανικό στους κατοίκους, οι οποίοι έσπευσαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ένα ζευγάρι που επέβαινε σε τελεφερίκ στο Όρος Ουλούνταγ κατέγραψε τη σεισμική δόνηση με το κινητό του τηλέφωνο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Προεδρίας Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), ο σεισμός είχε μέγεθος 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο την περιοχή Sındırgı του Balıkesir και εστιακό βάθος 11 χιλιομέτρων.

Πτώση προϊόντων από τα ράφια

Ο σεισμός, που σημειώθηκε στις 19:53, καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας σε σούπερ μάρκετ του İnegöl, στην επαρχία Προύσα. Στο βίντεο διακρίνονται προϊόντα να πέφτουν από τα ράφια, ενώ πολίτες βγαίνουν έντρομοι στους δρόμους.

Ζευγάρι παγιδεύτηκε σε σεισμό στο τελεφερίκ

Την ώρα του σεισμού, ένα ζευγάρι επέστρεφε από το Όρος Ουλούνταγ με τελεφερίκ και κατέγραψε τη δόνηση με την κάμερα του κινητού τους τηλεφώνου.

