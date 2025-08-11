Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Ένας νεκρός, 29 τραυματίες και 16 κατεστραμμένα κτήρια

Ένας άνθρωπος υπέκυψε στα τραύματά του και άλλοι 29 τραυματίστηκαν εξαιτίας του ισχυρού σεισμού μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ο οποίος έπληξε την Κυριακή την επαρχία Μπαλίκεσιρ.

«Ηλικιωμένος 81 ετών» απεβίωσε «λίγη ώρα αφού διασώθηκε». Είχε ανασυρθεί από τα συντρίμμια, εξήγησε σε δημοσιογράφους ο τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια, που μετέβη στην πόλη Ζέντερ (σ.σ. Κάρσεαι στα αρχαία ελληνικά). Ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του ανασύρθηκε από τα συντρίμμια τριώροφου κτηρίου, όπου κατοικούσαν έξι άνθρωποι, στο κέντρο της Ζέντερ, μετά την κατάρρευσή του.

«Δόξα τω Θεώ, κανένας από τους 29 τραυματίες δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση», πρόσθεσε ο υπουργός.

Σε χωριά γύρω από τη Ζέντερ, 16 κτήρια, τέσσερις κατοικίες και 12 εγκαταλελειμμένα κτήρια, κατέρρευσαν χωρίς να υπάρχουν θύματα, πάντα σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών.

«Με ακούει κανείς;» φώναζαν οι διασώστες προκειμένου α βρουν επιζώντες στα συντρίμμια, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε απευθείας τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Αισθητός και στην Ελλάδα

Ο σεισμός, που σημειώθηκε στις 19:53 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), έγινε αισθητός σε αρκετές άλλες δυτικές πόλεις της χώρας, ανάμεσά τους στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη, ανέφερε η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών (AFAD). Να σημειωθεί πως σεισμός έγινε αισθητός και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Καταγράφτηκαν τουλάχιστον είκοσι αισθητές μετασεισμικές δονήσεις, μεγέθους 3,5 ως 4,6 βαθμών, κατά την ίδια πηγή.

Στην περιοχή αναπτύχθηκαν 319 διασώστες και κέντρο άμεσης βοήθειας έλαβε 24 κλήσεις για ζημιές, πάντα σύμφωνα με το AFAD.

Σεισμός 5,8 βαθμών είχε προκαλέσει έναν θάνατο και 69 τραυματισμούς στη νοτιοδυτική Τουρκία τον Ιούνιο.

Η Τουρκία προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από τον φοβερό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου του 2023 που σκότωσε τουλάχιστον 54.000 θανάτους και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε δέκα επαρχίες της Τουρκίας και στη βόρεια Συρία.

Λέκκας: Δεν επηρεάζει την Ελλάδα

Για το σεισμό μίλησε σήμερα στον ΣΚΑΙ ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας:

«Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ανησυχούμε, είναι σε δευτερεύοντα ρήγματα, παρά το γεγονός ότι ήταν μεγάλος σεισμός. Δεν εκδηλώθηκε σε κάποια τεκτονική τομή μεγάλη, αλλά σε δευτερογενή μικρά ρήγματα, έχουν προέκταση από τις μεγάλες τεκτονικές τομές, δίνουν σεισμούς αυτού του μεγέθους. Ήταν ο κύριος σεισμός. Η μια παράμετρος είναι το μικρό εστιακό βάθος, η άλλη είναι ότι είναι κοντινοί σεισμοί. Είναι επιφανειακός ο σεισμός, και τα κτήρια δεν ήταν στην καλύτερη κατάσταση»