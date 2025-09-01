Αφγανιστάν: Νεκρά δύο παιδιά από τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ – Τουλάχιστον 15 τραυματίες

Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους, κοντά στην οποία τέμνονται στο υπέδαφος η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα.


Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 βαθμών, σύμφωνα με την εκτίμηση του Αμερικανικού Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών (USGS), έπληξε αργά το βράδυ της Κυριακής το ανατολικό Αφγανιστάν, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν, στοιχίζοντας τη ζωή σε δυο παιδιά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 23:47 τοπική ώρα (22:17 ώρα Ελλάδας) σε με εστιακό βάθος 8 χλμ. εντοπίστηκε 42 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, διευκρίνισαν οι Αμερικανοί σεισμολόγοι.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου αισθάνθηκαν τη δόνηση ως την Καμπούλ, μεταδίδοντας πως διήρκεσε πολλά δευτερόλεπτα, όπως και στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, 370 χλμ. μακριά από το επίκεντρο.

Δυο παιδιά έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε η οροφή του σπιτιού τους στην επαρχία Νανγκαρχάρ, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Τζαλαλάμπαντ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ενώ πρόσθεσαν ότι άλλοι 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν.



Την περασμένη εβδομάδα, η Νανγκαρχάρ επλήγη από ξαφνικές πλημμύρες, που άφησαν πίσω πέντε νεκρούς και προκάλεσαν ζημιές σε καλλιέργειες και κατοικημένες περιοχές.

