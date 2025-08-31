Σεισμός 6 Ρίχτερ στο Νοτιοανατολικό Αφγανιστάν

Οι πρώτες εκτιμήσεις για το φαινόμενο

Σεισμός 6 Ρίχτερ στο Νοτιοανατολικό Αφγανιστάν
ΚΟΣΜΟΣ
Σεισμός μεγέθους 6,0 Ρίχτερ έπληξε την νοτιοανατολική περιοχή του Αφγανιστάν την Κυριακή (31/08), σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Σύμφωνα με το GFZ ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χλμ. (6,21 μίλια).

