Θρήνος στο Αφγανιστάν: Πάνω από 600 νεκροί από σεισμό 6 Ρίχτερ - «Εξαφανίστηκαν» ολόκληρα χωριά

Πάνω από 600 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 1000 τραυματίστηκαν από ισχυρό σεισμό που έπληξε το ανατολικό Αφγανιστάν, όπως μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Radio Television Afghanistan (RTA). Οι υγειονομικές αρχές υπό την ηγεσία των Ταλιμπάν στην Καμπούλ δήλωσαν ωστόσο ότι δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαιωμένος αριθμός θυμάτων, καθώς οι διασώστες προσπαθούν να φτάσουν σε απομακρυσμένες, δύσβατες περιοχές.

Ο σεισμός έπληξε την επαρχία Κουνάρ στις 11:47 μ.μ (τοπική ώρα) την Κυριακή και είχε επίκεντρο 27 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Τζαλαλαμπάντ στην επαρχία Νανγκαρχάρ, ανέφερε η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ. Είχε εστιακό βάθος μόλις 8 χιλιομέτρων. Οι πιο επιφανειακοί σεισμοί τείνουν να προκαλούν περισσότερες ζημιές. Ο σεισμός επηρέασε επίσης τις επαρχίες Κουνάρ και Λαγκμάν και έγινε αισθητός 140 χιλιόμετρα μακριά μέχρι την πρωτεύουσα της χώρας, Καμπούλ.

?⚡️Footage from Afghanistan’s 6.0 quake shows victims airlifted as rescue ops expand. Initial toll: 250 dead, 500 injured in Nangarhar near Pakistan border. pic.twitter.com/1dVDyY3J7S — RussiaNews ?? (@mog_russEN) September 1, 2025

Ένας δεύτερος ισχυρός σεισμός μεγέθους 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε 20 λεπτά αργότερα στην επαρχία Νανγκαρχάρ. «Ο αριθμός των θυμάτων και των τραυματιών είναι υψηλός, αλλά επειδή η περιοχή είναι δύσκολη στην πρόσβαση, οι ομάδες μας βρίσκονται ακόμα στο σημείο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, Σαραφάτ Ζαμάν.

Η αρχή διαχείρισης καταστροφών για την επαρχία Κουνάρ δήλωσε ότι τουλάχιστον 250 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 500 τραυματίστηκαν στις περιοχές Νουρ Γκουλ, Σόκι, Γουατπούρ, Μανόγκι και Τσαπαντάρε. Η καταστροφή θα επιβαρύνει περαιτέρω τους πόρους στην πολύπαθη χώρα της Νότιας Ασίας που αντιμετωπίζει ήδη μία σειρά από ανθρωπιστικές κρίσεις, από την απότομη μείωση της διεθνούς βοήθειας έως μια τεράστια απώθηση των πολιτών του από γειτονικές χώρες.

Οι διασώστες έσπευσαν σε μία σειρά από απομακρυσμένους οικισμούς που βρίσκονται διάσπαρτοι σε μια περιοχή με μακρά ιστορία σεισμών και πλημμυρών.

Mάχη με το χρόνο για να βρεθούν επιζώντες στα ερείπια του σεισμού

«Στοιχεία από λίγες μόνο κλινικές δείχνουν πάνω από 400 τραυματίες και δεκάδες νεκρούς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Σαραφάτ Ζαμάν, προειδοποιώντας οτι θα υπάρξουν περισσότερα θύματα.

Τρία χωριά ισοπεδώθηκαν ολοκληρωτικά στην επαρχία Κουνάρ, ενώ σημαντικές ζημιές αναφέρθηκαν σε πολλές άλλες, ανέφερε το υπουργείο Υγείας. Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για 30 νεκρούς σε ένα μόνο χωριό, με εκατοντάδες τραυματίες να μεταφέρονται στο νοσοκομείο, ανέφεραν οι αρχές.

Οι διασώστες έδιναν μάχη με το χρόνο για να βρουν επιζώντες στην περιοχή που συνορεύει με την περιοχή Κιμπέρ-Πανκτούνκβα του Πακιστάν, όπου εκατοντάδες σπίτια από λάσπη και πέτρα ισοπεδώθηκαν από τον σεισμό. «Μέχρι στιγμής, καμία ξένη κυβέρνηση δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μας για να παράσχει υποστήριξη στο έργα διάσωσης ή ανακούφισης», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

UPDATE: At least 250 people have died in Afghanistan's Kunar province after a 6.0 magnitude earthquake, the Taliban-run Bakhtar state news agency said. About 500 people are said to be injured



That's significantly higher than what was initially reported.https://t.co/tsENQgcTZi pic.twitter.com/ZHd3dYtGGn — DW News (@dwnews) September 1, 2025

O σεισμός έπληξε κατά βάση την Τζαλαλαμπάντ, την πέμπτη μεγαλύτερη πόλη του Αφγανιστάν, έναν πολυσύχναστο εμπορικό κόμβο λόγω της εγγύτητάς του με το γειτονικό Πακιστάν που αποτελεί βασικό σημείο διέλευσης των συνόρων μεταξύ των χωρών. Αν και έχει πληθυσμό περίπου 300.000, η μητροπολιτική της περιοχή θεωρείται πολύ μεγαλύτερη.

Τα περισσότερα από τα κτήρια είναι φτωχικες κατασκευές, κυρίως από σκυρόδεμα και τούβλα, εκ των οποίων πολλά είναι κακής κατασκευής. Η Τζαλαλαμπάντ έχει επίσης σημαντική γεωργία και κτηνοτροφία, συμπεριλαμβανομένων εσπεριδοειδών και ρυζιού, με τον ποταμό Καμπούλ να ρέει μέσα από την πόλη.

Φονικός σεισμός 6 Ρίχτερ έπληξε το Αφγανιστάν

Το Αφγανιστάν είναι επιρρεπές σε θανατηφόρους σεισμούς, ιδιαίτερα στην οροσειρά του Ινδοκαυκάσου (Ηindu Kush), όπου συναντώνται οι τεκτονικές πλάκες της Ινδίας και της Ευρασίας. Μια σειρά σεισμών στα δυτικά του ορεινού όγκου σκότωσε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους πέρυσι, υπογραμμίζοντας την ευαλωτότητα μιας από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου σε φυσικές καταστροφές.

Ένας σεισμός μεγέθους 6,3 Ρίχτερ έπληξε το Αφγανιστάν στις 7 Οκτωβρίου του 2023, ακολουθούμενος από ισχυρούς μετασεισμούς. Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν εκτίμησε ότι τουλάχιστον 4.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ο ΟΗΕ έδωσε έναν πολύ χαμηλότερο αριθμό νεκρών, περίπου 1.500. Ήταν η πιο θανατηφόρα φυσική καταστροφή που έπληξε το Αφγανιστάν στην πρόσφατη ιστορία.

Διαβάστε επίσης