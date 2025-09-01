Σεισμός Αφγανιστάν: Σοκάρουν οι μαρτυρίες των επιζώντων - Παιδιά εγκλωβισμένα κάτω από τα ερείπια

Ένας άνδρας και ένα αγόρι περνάνε δίπλα από σπίτι που καταστράφηκε από τον φονικό σεισμό, στο Mazar Dara, Αφγανιστάν, την 1η Σεπτεμβρίου 2025. (AP Photo/Wahidullah Kakar)

Ο φονικός σεισμός που έπληξε το Αφγανιστάν, σκοτώνοντας πάνω από 800 ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 2.800, έχει ξεκληρίσει οικογένειες, με πολλές να χάνουν τα μισά τους μέλη.

Σοκαριστικές είναι οι μαρτυρίες των επιζώντων που μετέδωσε ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός RTA του Αφγανιστάν, ο οποίος πήρε συνέντευξη από αρκετούς που τώρα λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη για τα τραύματά τους.

Ο Μοχάμαντ Αζάμ, από ένα μικρό χωριό στην επαρχία Κουνάρ, είπε ότι έχασε τον γιο του, τις τρεις κόρες του και αρκετούς άλλους συγγενείς.

Βίντεο από τις προσπάθειες διάσωσης επιζόντων:

«Όταν χτύπησε ο σεισμός, η στέγη κατέρρευσε», είπε. «Μόνο δύο από εμάς καταφέραμε να διαφύγουμε».

Ένας άλλος επιζών περιέγραψε πώς έτρεξε στο δρόμο καθώς το σπίτι του κατέρρεε, ενώ άκουγε την οικογένειά του να είναι παγιδευμένη μέσα και να «ικετεύει να σωθεί».

«Πρώτα βγάλαμε τα παιδιά και μετά καταφέραμε να βγάλουμε και τους άλλους από κάτω από το χώμα και τα ερείπια», είπε ο άνδρας. «Σε αυτή την καταστροφή, πολλές οικογένειες έχασαν το μισά τους μέλη».

Ο Sadiqullah, που ζει στην περιοχή Maza Dara του Νουργκάλ, λέει ότι ξύπνησε από έναν βαθύ θόρυβο που ακουγόταν σαν να πλησίαζε μεγάλη καταιγίδα.

Είπε ότι έτρεξε στο δωμάτιο όπου κοιμόντουσαν τα παιδιά του και έσωσε τα τρία από αυτά. Ετοιμαζόταν να επιστρέψει για να πάρει και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του, όταν η στέγη έπεσε πάνω του.

«Ήμουν θαμμένος και δεν μπορούσα να βγω», ανέφερε σύμφωνα με το Associated Press από το Περιφερειακό Νοσοκομείο Nangarhar.

«Η γυναίκα μου και οι δύο γιοι μου είναι νεκροί και ο πατέρας μου είναι τραυματισμένος και νοσηλεύεται μαζί μου στο νοσοκομείο. Παραμείναμε παγιδευμένοι για τρεις έως τέσσερις ώρες, μέχρι που έφτασαν άνθρωποι από άλλες περιοχές και με έβγαλαν έξω».

Ένιωσα σαν να έτρεμε ολόκληρο το βουνό, είπε.

Παιδιά κάτω από τα ερείπια

Ένας κάτοικος της περιοχής Νουργκάλ, μιας από τις πιο πληγείσες περιοχές της επαρχίας Kunar, λέει ότι ολόκληρο το χωριό του έχει καταστραφεί.

«Τα παιδιά είναι κάτω από τα ερείπια. Οι ηλικιωμένοι είναι κάτω από τα ερείπια. Οι νέοι είναι κάτω από τα ερείπια», είπε ο κάτοικος.

«Χρειαζόμαστε βοήθεια άμεσα», παρακάλεσε. «Χρειαζόμαστε ανθρώπους να έρθουν εδώ και να μας βοηθήσουν. Ας βγάλουμε τους ανθρώπους που είναι θαμμένοι. Δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να έρθει και να αφαιρέσει τα πτώματα που βρίσκονται κάτω από τα ερείπια».

Τα περισσότερα θύματα παραμένουν εγκλωβισμένα

Εκτεταμένες είναι οι περιοχές στην περιοχή Νουργκάλ του Αφγανιστάν, μία απο τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από το σεισμό, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Tο ταξίδι προς το χωριό Μασούντ της Νουργκάλ, που κανονικά διαρκεί δύο ώρες, χρειάστηκε οκτώ ώρες λόγω της κακής πρόσβασης μετά τον σεισμό, δήλωσε ανταποκριτής του μέσου, προσθέτοντας ότι τα κοντινά χωριά είναι προσβάσιμα μόνο με τα πόδια.

«Σχεδόν όλοι έχασαν μέλη της οικογένειάς τους εδώ, είπε, με τον αριθμό των νεκρών στο χωριό να εκτιμάται σε περίπου 250. «Τα περισσότερα θύματα βρίσκονται ακόμα κάτω από τα ερείπια».

«Οι ντόπιοι μας λένε ότι κανείς δεν έχει φτάσει σε μερικά από τα απομακρυσμένα χωριά για να διασώσει ανθρώπους λόγω της κακής πρόσβασης... οι άνθρωποι είναι πραγματικά συντετριμμένοι».

