Αφγανιστάν: Πάνω από 1100 οι νεκροί και χιλιάδες οι τραυματίες από τον σεισμό

Ο αριθμός των νεκρών από τον χειρότερο σεισμό που έχει σημειωθεί εδώ και χρόνια στο Αφγανιστάν ξεπέρασε τους 1.100 την Τρίτη, με χιλιάδες ακόμη τραυματίες, ανέφερε μια ομάδα αρωγής, καθώς το δύσβατο έδαφος εμποδίζει τις προσπάθειες διάσωσης σε απομονωμένα χωριά της ορεινής περιοχής στα ανατολικά της χώρας.

Τουλάχιστον 1.124 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 3.251 τραυματίστηκαν και πάνω από 8.000 σπίτια καταστράφηκαν, δήλωσε η Αφγανική Ερυθρά Ημισέληνος, μια ανθρωπιστική ομάδα που εργάζεται στην περιοχή, εκφράζοντας φόβους ότι περισσότεροι άνθρωποι είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια. Ο συντονιστής του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν δήλωσε ότι ο αριθμός είναι πιθανό να αυξηθεί.

Το Αφγανιστάν είναι επιρρεπές σε θανατηφόρους σεισμούς, ιδιαίτερα στην οροσειρά του Ινδοκαύκασου, όπου συναντώνται οι τεκτονικές πλάκες της Ινδίας και της Ευρασίας. Ο σεισμός, μεγέθους 6 Ρίχτερ, σημειώθηκε γύρω στα μεσάνυχτα τοπική ώρα τη Δευτέρα, σε μικρό εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, με τις ανατολικές επαρχίες Κουνάρ και Νανγκαρχάρ να έχουν υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα.

Τη Δευτέρα, επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποιήθηκαν σε τέσσερα χωριά που επλήγησαν σοβαρά στην Κουνάρ και οι προσπάθειες θα επικεντρωθούν τώρα στην προσέγγιση πιο απομακρυσμένων ορεινών περιοχών, δήλωσε ο Εχσανουλάχ Εχσάν, επικεφαλής της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών.

«Δεν γνωρίζουμε πόσα πτώματα είναι παγιδευμένα στα ερείπια»

«Δεν μπορούμε να προβλέψουμε με ακρίβεια πόσα πτώματα μπορεί να είναι ακόμα παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια», δήλωσε. «Η προσπάθειά μας είναι να ολοκληρώσουμε αυτές τις επιχειρήσεις το συντομότερο δυνατό και να αρχίσουμε να διανέμουμε βοήθεια στις πληγείσες οικογένειες».

Το ορεινό έδαφος και οι κακές καιρικές συνθήκες εμπόδισαν τους διασώστες να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές κατά μήκος των πακιστανικών συνόρων, όπου ο σεισμός ισοπέδωσε εκατοντάδες σπίτια από λάσπη και τούβλα. Η πρόσβαση των οχημάτων κατά μήκος στενών ορεινών δρόμων ήταν το κύριο εμπόδιο, δήλωσε ο Εχσάν, προσθέτοντας ότι μεταφέρονται μηχανήματα για τον καθαρισμό των δρόμων από τα συντρίμμια.

Χιλιάδες παιδιά διατρέχουν κίνδυνο, προειδοποίησε την Τρίτη το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά. Η UNICEF δήλωσε ότι έστειλε φάρμακα, ζεστά ρούχα, σκηνές και μουσαμάδες για στέγαση, καθώς και είδη υγιεινής όπως σαπούνι, απορρυπαντικό, πετσέτες και κουβάδες νερού.

Σκηνές χάους στα συντρίμμια που άφησε πίσω του ο σεισμός στο Αφγανιστάν AP

Στρατιώτες των Ταλιμπάν αναπτύχθηκαν στην περιοχή, παρέχοντας βοήθεια και ασφάλεια. Η καταστροφή έχει επιβαρύνει περαιτέρω την κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο κατεστραμμένο από τον πόλεμο έθνος, η οποία ήδη αντιμετωπίζει ήδη την απότομη μείωση της ξένης βοήθειας και τις απελάσεις εκατοντάδων χιλιάδων Αφγανών από γειτονικές χώρες.

Οι ομάδες διάσωσης και οι αρχές προσπαθούν να απορρίψουν γρήγορα τα πτώματα ζώων, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μόλυνσης των υδάτινων πόρων, δήλωσε αξιωματούχος του ΟΗΕ τη Δευτέρα. «Οι κατεστραμμένοι δρόμοι, οι συνεχιζόμενοι μετασεισμοί και οι απομακρυσμένες τοποθεσίες πολλών χωριών εμποδίζουν σοβαρά την παροχή βοήθειας», δήλωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, προσθέτοντας ότι πάνω από 12.000 άνθρωποι είχαν πληγεί από τον σεισμό.

Τα τρόφιμα και οι σκηνές ήταν απεγνωσμένα απαραίτητα, δήλωσε ο Safiullah Noorzai από την Aseel, μια ανθρωπιστική τεχνολογική πλατφόρμα με δίκτυα σε όλο το Αφγανιστάν. Καθώς τα σπίτια τους έγιναν ερείπια, πολλοί άνθρωποι ζούσαν στο ύπαιθρο εν μέσω φόβου μετασεισμών, πρόσθεσε ο Noorzai.

Περικοπές βοήθειας

Το έργο διάσωσης και ανακούφισης δυσχεραίνεται λόγω των περιορισμένων πόρων στο κατεστραμμένο από τον πόλεμο, φτωχό έθνος των 42 εκατομμυρίων κατοίκων και της περιορισμένης παγκόσμιας βοήθειας μετά την τραγωδία.

Μέχρι στιγμής, η Βρετανία έχει διαθέσει 1,35 εκατομμύρια δολάρια για να στηρίξει τις προσπάθειες του ΟΗΕ και του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού για την παροχή κρίσιμης υγειονομικής περίθαλψης και προμηθειών έκτακτης ανάγκης.

Η Ινδία παρέδωσε 1.000 σκηνές και μετέφερε 15 τόνους τροφίμων στην Κουνάρ, ενώ περισσότερα υλικά βοήθειας θα σταλούν την Τρίτη. Άλλα έθνη όπως η Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Πακιστάν