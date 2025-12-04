Δημόσιος υπάλληλος είχε να πάει 10 χρόνια στη δουλειά, αλλά πληρωνόταν κανονικά

Ένας δημόσιος υπάλληλος στο Κουβέιτ καταδικάστηκε με πρόστιμο 1 εκατομμυρίου δολαρίων, αφού εισέπραττε μισθούς για μια ολόκληρη δεκαετία παρά το γεγονός ότι δεν εμφανιζόταν στη δουλειά του.

Δικαστικά έγγραφα αποκάλυψαν ότι ο υπάλληλος, του οποίου το όνομα δεν δημοσιοποιήθηκε από τα τοπικά μέσα, εργαζόταν στο τμήμα εξυπηρέτησης πολιτών, αλλά δεν εκτελούσε καμία από τις αρμοδιότητές του για 10 χρόνια. Παρόλα αυτά, ο μισθός του συνέχιζε να κατατίθεται κάθε μήνα στον τραπεζικό του λογαριασμό.

