Δημόσιος υπάλληλος είχε να πάει 10 χρόνια στη δουλειά, αλλά πληρωνόταν κανονικά
Για δέκα χρόνια ένας δημόσιος υπάλληλος στο Κουβέιτ πληρωνόταν κανονικά, χωρίς να πηγαίνει όλο αυτό το διάστημα στην εργασία του.
Ένας δημόσιος υπάλληλος στο Κουβέιτ καταδικάστηκε με πρόστιμο 1 εκατομμυρίου δολαρίων, αφού εισέπραττε μισθούς για μια ολόκληρη δεκαετία παρά το γεγονός ότι δεν εμφανιζόταν στη δουλειά του.
Δικαστικά έγγραφα αποκάλυψαν ότι ο υπάλληλος, του οποίου το όνομα δεν δημοσιοποιήθηκε από τα τοπικά μέσα, εργαζόταν στο τμήμα εξυπηρέτησης πολιτών, αλλά δεν εκτελούσε καμία από τις αρμοδιότητές του για 10 χρόνια. Παρόλα αυτά, ο μισθός του συνέχιζε να κατατίθεται κάθε μήνα στον τραπεζικό του λογαριασμό.
