Νέος σεισμός 5,2 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν: Περισσότεροι από 1.400 οι νεκροί
Κοντά στο επίκεντρο του προηγούμενου σεισμού 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σκότωσε και τραυμάτισε χιλιάδες
Νέος σεισμός 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το Αφγανιστάν την Τρίτη (2/8), κοντά στο επίκεντρο του φονικού σεισμού των 6 Ρίχτερ, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει σκοτώσει περισσότερους από 1.400 ανθρώπους.
Το επίκεντρο του νέου σεισμού, εντοπίστηκε στα 34 χλμ. βορειοανατολικά της πόλης Τζαλαλαμπάντ (η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη του Αφγανιστάν), στην επαρχία Νανγκαράρ στο ανατολικό τμήμα της χώρας.
