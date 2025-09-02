Νέος σεισμός 5,2 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν: Περισσότεροι από 1.400 οι νεκροί

Κατεστραμμένα σπίτια από τον σεισμό 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το Αφγανιστάν την Κυριακή, στην περιοχή Dara Noor της επαρχίας Κουνάρ, την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025. (AP Photo/Wahidullah Kakar)

Νέος σεισμός 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το Αφγανιστάν την Τρίτη (2/8), κοντά στο επίκεντρο του φονικού σεισμού των 6 Ρίχτερ, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει σκοτώσει περισσότερους από 1.400 ανθρώπους.

Το επίκεντρο του νέου σεισμού, εντοπίστηκε στα 34 χλμ. βορειοανατολικά της πόλης Τζαλαλαμπάντ (η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη του Αφγανιστάν), στην επαρχία Νανγκαράρ στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

