Σκηνές τραγωδίας στο Aφγανιστάν: Επιζώντες σκάβουν μαζικούς τάφους με τα χέρια τους

Η φωνή του Νασράλα Χαν σπάει καθώς περιγράφει πώς με τα ίδια του τα χέρια έθαψε τρία παιδιά σε έναν τάφο και δύο νεαρούς άνδρες σε έναν άλλο, μετά από τον φονικό σεισμό των 6 Ρίχτερ που έπληξε την ορεινή νοτιοανατολική επαρχία Κουνάρ του Αφγανιστάν την Κυριακή. Ο Νασράλα, υπάλληλος γραφείου από την πόλη Κουνάρ, ταξίδεψε έξι ώρες στην κοιλάδα Ντεγουαγκούλ στο Κουνάρ μετά τον σεισμό για να βοηθήσει στις προσπάθειες διάσωσης.

«Ο πρώτος άνδρας που γνώρισα είχε χάσει 18 μέλη της οικογένειάς του», είπε. «Οι τραυματίες και οι νεκροί κείτονταν στο έδαφος χωρίς βοήθεια. Σε ορισμένα χωριά, μόνο δύο ή τρία άτομα επέζησαν σε κάθε νοικοκυριό. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που είδα τόσα πολλά πτώματα».

«Ολόκληρα νοικοκυριά είχαν εξαφανιστεί»

Σε κοιλάδες γεμάτες με σπίτια από λάσπη, οι επιζώντες μετέφεραν πτώματα σε αυτοσχέδια φορεία. Ο Νασράλα είπε ότι είδε τα πτώματα παιδιών τυλιγμένα σε κουβέρτες και άντρες να σκάβουν τάφους με τα χέρια τους και με αξίνες. Ο σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ της Κυριακής σκότωσε περίπου 1.400 ανθρώπους και τραυμάτισε 3.124, με περισσότερα από 5.400 σπίτια να έχουν καταστραφεί, σύμφωνα με εκπρόσωπο των Ταλιμπάν.

Afghan quake survivors dig graves with pickaxes as entire households wiped out https://t.co/sraQNim4qT https://t.co/sraQNim4qT — Reuters (@Reuters) September 3, 2025

Την Τρίτη, ένας δεύτερος μεγάλος σεισμός έπληξε την ίδια περιοχή, προκαλώντας φόβους για ακόμη περισσότερες καταστροφές σε μια χώρα που μαστίζεται από τη φτώχεια, τον πόλεμο και τη συρρίκνωση της διεθνούς βοήθειας. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τρία χωριά στο Κουνάρ ισοπεδώθηκαν, προκαλώντας περισσότερους από 600 θανάτους. Το υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι 40 πτήσεις είχαν απομακρύνει 420 θύματα καθώς οι ομάδες διάσωσης μετακινούνταν από τα χωριά που είχαν πληγεί σοβαρά σε πιο απομακρυσμένους οικισμούς.

«Όλη η οικογένειά μου είναι θαμμένη κάτω από τη λάσπη»

Η 80χρονη Γκιουλ Μπίμπι έκλαιγε κρατώντας ένα νήπιο στην αγκαλιά της, δίπλα σε ένα κατεστραμμένο σπίτι στο ορεινό χωριό Μαζάρ Ντάρα, ένα από τα μέρη που έχουν πληγεί περισσότερο στην επαρχία Κουνάρ. «Έχασα τα πάντα», είπε η Μπίμπι, λέγοντας ότι η οικογένειά της ήταν θαμμένη κάτω από τη λάσπη και τα συντρίμμια του σπιτιού τους. «Μόνο αυτός ο εγγονός μου επέζησε».

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν προειδοποιήσει ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί καθώς τα θύματα παρέμειναν παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια. Στο Ντάρα-ε-Νουρ, στην επαρχία Νανγκαρχάρ, ο 23χρονος Ζιαράτ Γκιουλ είπε ότι το σπίτι του θείου του κατέρρευσε, σκοτώνοντας ένα επτάχρονο αγόρι και δύο κορίτσια.

«Τα τραβήξαμε έξω με τα χέρια μας, αλλά είχαν ήδη φύγει». Αυτός και η οικογένειά του κοιμούνται σε χωράφια στην ύπαιθρο μετά τον σεισμό. Ο Νασράλα είπε ότι πήγε σε τρία χωριά και βοήθησε στην ταφή 41 σορών, αλλά δεν μπόρεσαν να ταφούν όλα. «Θάψαμε τους ανθρώπους γρήγορα, προτού οι μετασεισμοί μας αναγκάσουν να φύγουμε τρέχοντας από τους τάφους», είπε.

