Απομακρυνθείτε «τρελές κυρίες» - Γιατί οι γάτες «αγαπούν» τους άνδρες

Είτε πρόκειται για ταινία, είτε για κινούμενο σχέδιο συνήθως μία γάτα συνοδεύεται από μία γυνακεία παρουσία που έχει τη φροντίδα της, ίσως και με λίγη υπερβολή ...

Μία νέα έρευνα έρχεται να ανατρέψει αυτή την παράδοση για τις «τρελές κυρίες με τις γάτες», αποκαλύπτοντας πως τα αξιαγάπητα αιλουροειδή δίνουν στην πραγματικότητα μεγαλύτερη προσοχή στους άνδρες.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι οι γάτες κάνουν αισθητά πιο θορυβώδη νιαουρίσματα σε άνδρες ιδιοκτήτες αντί για τις γυναίκες.

Αυτό θα μπορούσε να οφείλεται στο γεγονός ότι οι άνδρες είναι γενικά λιγότερο προσεκτικοί και κάνουν λιγότερη φασαρία για τα κατοικίδιά τους, αναγκάζοντας τις γάτες να κλιμακώνουν τους χαιρετισμούς τους για να γίνουν αντιληπτές.

Στη μελέτη τους, η ομάδα από το Πανεπιστήμιο της Άγκυρας στην Τουρκία μελέτησε 31 γάτες και τους κύριους ιδιοκτήτες τους στα σπίτια τους.

Οι ιδιοκτήτες κλήθηκαν να φορούν μια κάμερα τοποθετημένη στο στήθος για να βιντεοσκοπούν τα πρώτα λεπτά της επιστροφής τους στο σπίτι, συμπεριφερόμενοι όσο το δυνατόν πιο φυσικά.

Η ανάλυση εκατοντάδων βίντεο αποκάλυψε ότι οι γάτες φώναζαν πιο συχνά – με νιαουρίσματα και γουργουρητά – όταν χαιρετούσαν τους αρσενικούς ιδιοκτήτες τους σε σύγκριση με τους θηλυκούς.

Κατά μέσο όρο, οι γάτες έκαναν 4,3 νιαουρίσματα στα πρώτα 100 δευτερόλεπτα που χαιρετούν τους άνδρες, σε σύγκριση με μόλις 1,8 για τις γυναίκες.

Προηγούμενη έρευνα έχει δείξει ότι οι γυναίκες είναι γενικά πιο λεκτικά αλληλεπιδραστικές με τα κατοικίδιά τους και είναι πιο συντονισμένες στο να ερμηνεύουν τις φωνητικές φωνές της γάτας τους.

Οι γυναίκες είναι επίσης πιο πιθανό να μιλούν με «γάτες» – χρησιμοποιώντας μια φωνή που θυμίζει «μωρουδίστικη ομιλία» όταν μιλούν στο ζώο τους.

«Είναι επομένως πιθανό οι άνδρες φροντιστές να χρειάζονται πιο σαφείς φωνητικές εκφράσεις για να παρατηρήσουν και να ανταποκριθούν στις ανάγκες των γατών τους», εξήγησαν οι ερευνητές στη μελέτη τους, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ethology .

«[Αυτό] με τη σειρά του ενισχύει την τάση των γατών να χρησιμοποιούν πιο άμεσα και συχνά φωνητικά μηνύματα για να τραβήξουν την προσοχή τους».

Στο πλαίσιο της μελέτης, η ομάδα ανέλυσε επίσης τους τρόπους με τους οποίους οι γάτες χαιρετούσαν τους ιδιοκτήτες τους.

Το σύμπλεγμα συμπεριφορών περιελάμβανε το να κρατάει την ουρά της ψηλά, να πλησιάζει τον ιδιοκτήτη της και μια πρακτική που ονομάζεται «αλλοτριβή», όταν μια γάτα πιέζει το κεφάλι ή το πλευρό της πάνω σας για να ανταλλάξει μυρωδιά.

Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι σκεπτικιστές ισχυρίζονται ότι οι γάτες συμπαθούν τους ανθρώπους μόνο επειδή τις ταΐζουμε, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι το κίνητρο για φαγητό δεν ήταν ο κύριος παράγοντας που ώθησε τις γάτες να πλησιάσουν τους ιδιοκτήτες τους.

Στην πραγματικότητα, φάνηκε ότι τα ζώα ήθελαν πραγματικά να καλωσορίσουν τον φροντιστή τους στο σπίτι και τον υποδέχτηκαν με ένα αίσθημα ευτυχίας ή ανακούφισης που είχε επιστρέψει.

Συνολικά, τα ευρήματα δείχνουν ότι οι γάτες προσαρμόζουν το στυλ επικοινωνίας τους με βάση τον ιδιοκτήτη τους, ανέφεραν οι ερευνητές.

Έτσι, αν η γάτα σας αρχίσει να νιαουρίζει ασταμάτητα όταν γυρίζετε σπίτι, πιθανότατα προσπαθεί απλώς να σας πει ότι χαίρεται που σας βλέπει.

«Η συμπεριφορά χαιρετισμού των γατών προς τους φροντιστές τους αποτελεί ένα πολύπλοκο, πολυδιάστατο φαινόμενο που δεν επιδέχεται απλή εξήγηση», κατέληξαν οι επιστήμονες.