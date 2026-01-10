Ταλαιπωρία στα λιμάνια: «Εγκλωβισμένοι» χιλιάδες επιβάτες παρά την έλλειψη απαγορευτικού

Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες έχουν προκαλέσει οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες το πρωί του Σαββάτου. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί επίσημο γενικό απαγορευτικό από τις αρχές, πολλές ακτοπλοϊκές εταιρείες αποφάσισαν αυτοβούλως να ακυρώσουν δρομολόγια, επικαλούμενες την ασφάλεια των πλοίων λόγω των ισχυρών ανέμων.

Ταλαιπωρία στον Πειραιά και τη Μήλο

Στο λιμάνι του Πειραιά επικρατεί αναστάτωση, με πλήθος ταξιδιωτών να βρίσκεται σε αναμονή, αναζητώντας μάταια εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης. Πολλοί επιβάτες, που ταξιδεύουν με ζώα συντροφιάς και πολλές αποσκευές, προσπαθούν να ενημερωθούν από τις εταιρείες για το πότε θα μπορέσουν τελικά να αναχωρήσουν.

Ακόμα πιο δύσκολη είναι η κατάσταση στη Μήλο, όπου τα πλοία Knossos Palace και Festos Palace δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν το λιμάνι λόγω της θαλασσοταραχής. Το αποτέλεσμα είναι 1.641 επιβάτες να παραμένουν σε καθεστώς αβεβαιότητας, χωρίς να γνωρίζουν πώς και πότε θα φτάσουν στον προορισμό τους.

Τα δρομολόγια που επηρεάστηκαν

Το Knossos Palace , το οποίο εκτελούσε τη διαδρομή Πειραιάς – Μήλος – Ηράκλειο, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την προσέγγιση στο νησί.

Αντίστοιχα, το Festos Palace, που είχε αποπλεύσει από το Ηράκλειο με προορισμό τη Μήλο και τον Πειραιά, αναγκάστηκε να αλλάξει τα σχέδιά του λόγω των ανέμων.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα τοπικά λιμεναρχεία και τις πράκτορες εταιρείες πριν την αναχώρησή τους, καθώς η κατάσταση παραμένει ρευστή.

